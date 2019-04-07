Мостовой: «„Спартак“ катастрофически провел второй тайм»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями после поражения «Спартака» от ЦСКА в матче 22-го тура РПЛ.
За счет чего победил ЦСКА? Если детально подходить к разбору игры, то прежде всего ЦСКА победил за счет индивидуальных ошибок «красно-белых». В первом эпизоде была грубейшая ошибка, да и во втором тоже. Другой вопрос: что случилось со «Спартаком»? Показалось, что команда вышла с опозданием минут на 20, за которые получили эти 2 мяча. Хотя в первом тайме играли намного лучше, и были голевые моменты, которые не реализовали. Вторая половина — какая-то катастрофа. А дальше команда «поплыла», не знала, что делать дальше. Хотя оставалось еще 25 минут игры, хотя исход матча был почти предрешен.
Как можно надеяться без стабильной защиты..., без дисциплины...
Понятно, что все "не без греха", в том числе и ваши, но меня лично напрягает некоторое судейство явно в пользу КБ... Короче - с победой, без вопросов, молодёжкой, на физухе...
Как можно надеяться без стабильной защиты..., без дисциплины...
Понятно, что все "не без греха", в том числе и ваши, но меня лично напрягает некоторое судейство явно в пользу КБ... Короче - с победой, без вопросов, молодёжкой, на физухе...
молодежка отпинала зулусов
ЦСКА показал кто в Москве хозяин
молодежка отпинала зулусов
ЦСКА показал кто в Москве хозяин
Арсенал и Ростов уже в затылок дышат. ... ,😍🤩😋
Арсенал и Ростов уже в затылок дышат. ... ,😍🤩😋