Мостовой: «„Спартак“ катастрофически провел второй тайм»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями после поражения «Спартака» от ЦСКА в матче 22-го тура РПЛ .

За счет чего победил ЦСКА ? Если детально подходить к разбору игры, то прежде всего ЦСКА победил за счет индивидуальных ошибок «красно-белых». В первом эпизоде была грубейшая ошибка, да и во втором тоже. Другой вопрос: что случилось со «Спартаком»? Показалось, что команда вышла с опозданием минут на 20, за которые получили эти 2 мяча. Хотя в первом тайме играли намного лучше, и были голевые моменты, которые не реализовали. Вторая половина — какая-то катастрофа. А дальше команда «поплыла», не знала, что делать дальше. Хотя оставалось еще 25 минут игры, хотя исход матча был почти предрешен.