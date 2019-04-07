ГлавнаяНовости

Мостовой: «„Спартак“ катастрофически провел второй тайм»

сегодня, 00:01
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями после поражения «Спартака» от ЦСКА в матче 22-го тура РПЛ.

За счет чего победил ЦСКА? Если детально подходить к разбору игры, то прежде всего ЦСКА победил за счет индивидуальных ошибок «красно-белых». В первом эпизоде была грубейшая ошибка, да и во втором тоже. Другой вопрос: что случилось со «Спартаком»? Показалось, что команда вышла с опозданием минут на 20, за которые получили эти 2 мяча. Хотя в первом тайме играли намного лучше, и были голевые моменты, которые не реализовали. Вторая половина — какая-то катастрофа. А дальше команда «поплыла», не знала, что делать дальше. Хотя оставалось еще 25 минут игры, хотя исход матча был почти предрешен.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Галицкий рассказал о решении расторгнуть контракт с Мамаевым
Сегодня, 01:36 Комментарии6
Бекао: «„Спартак“ был лучше в первом тайме»
Вчера, 23:23 Комментарии9
Влашич: «В первом тайме „Спартак“ был лучше ЦСКА»
Вчера, 22:49 Комментарии16
Жиго: «Первый пропущенный мяч - моя ошибка»
Вчера, 22:35 Комментарии21
Мелкадзе: «Более справедливым исходом была бы ничья 2:2»
Вчера, 22:33 Комментарии19
Гулиев: «В первом тайме было три момента, но мы не смогли их реализовать»
Вчера, 22:33 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As ответил Красно Синий воин
   38 / 974
сегодня в 01:36
ЦСКА и 200 км. южнее проблема поехать .... 😍🤩😋
Шуnя771
Шуnя771 ответил Красно Синий воин
   177 / 974
сегодня в 01:23
Помнится спартачи перед сезоном кричали, что этот новый - молодой ЦСКА будет бороться за стыки, а на деле выходит сезон для спартака почти окончен. Евгений Кафельников издевательски говорит о “Лиге чемпионов двора”. И он прав. спартак сейчас - дворовая команда. Пусть довольно качественная (для нашего двора), но по сути - чисто дворовая.
Для меня авторитетов среди "спартачей" мало... Можно потроллить кого угодно, но реально... "Перед сезоном" мое мнение было - "зацепиться бы за ЛЕ"
Как можно надеяться без стабильной защиты..., без дисциплины...
Понятно, что все "не без греха", в том числе и ваши, но меня лично напрягает некоторое судейство явно в пользу КБ... Короче - с победой, без вопросов, молодёжкой, на физухе...
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил Шуnя771
   62 / 974
сегодня в 01:16
Впереди упорная борьба за место в ЛЕ....
Помнится спартачи перед сезоном кричали, что этот новый - молодой ЦСКА будет бороться за стыки, а на деле выходит сезон для спартака почти окончен. Евгений Кафельников издевательски говорит о “Лиге чемпионов двора”. И он прав. спартак сейчас - дворовая команда. Пусть довольно качественная (для нашего двора), но по сути - чисто дворовая.
Шуnя771
Шуnя771 ответил EAGuar As
   177 / 974
сегодня в 00:54
Всё ещё впереди .
Впереди упорная борьба за место в ЛЕ....
Sunny.
Sunny. ответил вoлгoдoн
   86 / 974
сегодня в 00:50
Мостовой метит в банду Рейнгольда-Лофчева. эксперт международного класса )
он уже давно там , такой же иксперт задним числом)
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   92 / 974
сегодня в 00:24
Мостовой метит в банду Рейнгольда-Лофчева. эксперт международного класса )
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   62 / 974
сегодня в 00:23
Спартаковцы как обычно герои до матча и шашлык после матча
молодежка отпинала зулусов
ЦСКА показал кто в Москве хозяин
EAGuar As
EAGuar As
   38 / 974
сегодня в 00:07
Удачи Спартак .
EAGuar As
EAGuar As
   38 / 974
сегодня в 00:05
Сами виноваты .
Арсенал и Ростов уже в затылок дышат. ... ,😍🤩😋
EAGuar As
EAGuar As
   38 / 974
сегодня в 00:04
Всё ещё впереди .
SHMEL
SHMEL
   46 / 974
сегодня в 00:03
В очередной раз посрамлены все мясные горе прогнозисты...
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   116 / 974
сегодня в 00:02
Еще один лицемер выполз.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100