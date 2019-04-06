Гулиев: «В первом тайме было три момента, но мы не смогли их реализовать»

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев прокомментировал поражение от ЦСКА.
Они забили и, конечно, опустились большим количеством назад. Но это не означает, что невозможно забить. Даже если сзади будут сидеть одиннадцать человек, можно забивать и один, и два, и три мяча. Армейцы опустились, и мы не смогли это преодолеть. Были подходы, но мы не реализовали свои моменты во втором тайме. А в первом тайме был открытый футбол. Просто мы не забили. Было три явные возможности.
Два момента два гола
Шикарный дубль
https://www.youtube.com/watch?v=I9Wq0GizcQs
Два момента два гола
Шикарный дубль