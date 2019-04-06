ГлавнаяНовости

Гулиев: «В первом тайме было три момента, но мы не смогли их реализовать»

сегодня, 22:33
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев прокомментировал поражение от ЦСКА.

Они забили и, конечно, опустились большим количеством назад. Но это не означает, что невозможно забить. Даже если сзади будут сидеть одиннадцать человек, можно забивать и один, и два, и три мяча. Армейцы опустились, и мы не смогли это преодолеть. Были подходы, но мы не реализовали свои моменты во втором тайме. А в первом тайме был открытый футбол. Просто мы не забили. Было три явные возможности.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бекао: «„Спартак“ был лучше в первом тайме»
Сегодня, 23:23 Комментарии6
Влашич: «В первом тайме „Спартак“ был лучше ЦСКА»
Сегодня, 22:49 Комментарии16
Жиго: «Первый пропущенный мяч - моя ошибка»
Сегодня, 22:35 Комментарии18
Мелкадзе: «Более справедливым исходом была бы ничья 2:2»
Сегодня, 22:33 Комментарии15
Обляков: «Думаю, что болельщикам понравилось дерби»
Сегодня, 22:29 Комментарии7
Сигурдссон: «Повезло, что соперник не смог забить в первом тайме»
Сегодня, 22:25 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   79 / 970
сегодня в 23:00
Гулиев, учитесь у Сигурдссона

Два момента два гола

Шикарный дубль
cska plus
cska plus
   13 / 970
сегодня в 22:47
Позорник!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100