Гулиев: «В первом тайме было три момента, но мы не смогли их реализовать»

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев прокомментировал поражение от ЦСКА .

Они забили и, конечно, опустились большим количеством назад. Но это не означает, что невозможно забить. Даже если сзади будут сидеть одиннадцать человек, можно забивать и один, и два, и три мяча. Армейцы опустились, и мы не смогли это преодолеть. Были подходы, но мы не реализовали свои моменты во втором тайме. А в первом тайме был открытый футбол. Просто мы не забили. Было три явные возможности.