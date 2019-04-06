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Мелкадзе: «Более справедливым исходом была бы ничья 2:2»

сегодня, 22:33
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Георгий Мелкадзе после поражения от ЦСКА считает, что его команда еще способна побороться за чемпионство.

Нам нужно идти дальше, оставить поражение позади, так как впереди еще много матчей. Чемпионская гонка для «Спартака» не закончена, мы будем продолжать бороться до последнего. Не всегда получается демонстрировать то, что хочет главный тренер. Нас просят больше двигать мяч низом, вступать в отбор сразу после потери, и это нам удается. Не всё сразу — постепенно будем прибавлять. Идем от одного ко второму, а затем к третьему.

По моментам мы сопернику не уступили. Более справедливым исходом была бы ничья 2:2.

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Все комментарии
ziborock
ziborock ответил Красно Синий воин
   55 / 970
сегодня в 23:36
Мелкадзе, после драки кулаками не машут у спартака было 10 моментов с игры, у ЦСКА – 14. К разговору о том, кому повезло. У армейцев набралось 18 ударов, у тарасовских – 13.
Удары в створ:
ЦСКА - 3
Спартак - 6
Gessenschaft
Gessenschaft
   187 / 970
сегодня в 23:22
НУ, МЕЛКАДЗЕ, ЕСЛИ Б ЖИДУН ЗАКУПИЛ БЫ СУДЕЙКУ, ТО И ПОБЕДА БЫЛА БЫ! А ТАК ДУДИТЕ, СВИНОРЫЛЫЕ!
VV V
VV V
   84 / 970
сегодня в 23:22
После этих слов, Мелкадзе, надо депортировать в солнечную Грузию, проходить медосмотр у психиатора.......
Wolf77785
Wolf77785
   173 / 970
сегодня в 23:21
а чего не 5-2?
Узб@гоеный
Узб@гоеный
   292 / 970
сегодня в 23:12
Более справедливым исходом было бы 0-3.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   5 / 970
сегодня в 23:11
Про справедливость вещает :)
Пищевик сейчас несправедливо находится очень высоко в таблице, благодаря свисткам!
VV V
VV V
   84 / 970
сегодня в 23:10
Грузин сказок перечитал в детстве.
Байкал-38.
Байкал-38.
   44 / 970
сегодня в 23:07
А из Мелкадзе хороший клоун получится!Особенно после слов, что он один участвует в чемпионской гонке, спартак не участвует уже, а он участвует.....
Союзник противников
Союзник противников
   42 / 970
сегодня в 22:56
Не наиграли.За первым таймом всегда следует второй,а последнее слово запоминается сильнее всего.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   79 / 970
сегодня в 22:56
Мелкадзе, после драки кулаками не машут

у спартака было 10 моментов с игры, у ЦСКА – 14. К разговору о том, кому повезло. У армейцев набралось 18 ударов, у тарасовских – 13.
Олег Борткевич
Олег Борткевич
   254 / 970
сегодня в 22:51
Нет для Спартака справедливости без помощи судей.
VV V
VV V
   84 / 970
сегодня в 22:51
Это, Жора, будешь рассказывать в Грузии...."шен драги магетхан, бидьджо" !
Балтийский
Балтийский
   257 / 970
сегодня в 22:41
Вот загнул так загнул, хорошо, что ключи от квартиры не попросил.
cska plus
cska plus
   13 / 970
сегодня в 22:39
Умозаключение гурузина.
wingback
wingback
   121 / 970
сегодня в 22:37
Хряки такие хряки...
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