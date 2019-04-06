Мелкадзе: «Более справедливым исходом была бы ничья 2:2»

Полузащитник «Спартака» Георгий Мелкадзе после поражения от ЦСКА считает, что его команда еще способна побороться за чемпионство.

Нам нужно идти дальше, оставить поражение позади, так как впереди еще много матчей. Чемпионская гонка для «Спартака» не закончена, мы будем продолжать бороться до последнего. Не всегда получается демонстрировать то, что хочет главный тренер. Нас просят больше двигать мяч низом, вступать в отбор сразу после потери, и это нам удается. Не всё сразу — постепенно будем прибавлять. Идем от одного ко второму, а затем к третьему.

По моментам мы сопернику не уступили. Более справедливым исходом была бы ничья 2:2.