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Влашич: «В первом тайме „Спартак“ был лучше ЦСКА»

сегодня, 22:49
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал победу над «Спартаком».

Первый тайм был очень сложным. Если быть честным, «Спартак» был лучше, имел много моментов. Но они не смогли забить. Мы знали, что это будет трудная игра. После перерыва мы вышли великолепно. Начали играть более агрессивно, с большим желанием. Мы забили ранний гол, это помогло нам следом забить второй. Второй гол это то, что мы отрабатываем на тренировках. Мы были лучшей командой во втором тайме, заслужили эту тяжёлую победу. Я горжусь нашей командой, нашими фанатами. У меня много эмоций, и я очень горд.

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Все комментарии
Великолепный
Великолепный ответил makkie
   35 / 970
сегодня в 23:41
Хоть один адекватный у коней, а то у остальных подковы от радости сорвало 😊
А почему бы не порадоваться такой великолепной победе?
Победили бы вы сорвало бы да же пятачки!))_)
112910415
112910415
   107 / 970
сегодня в 23:38
увы, этого мало
Footbolista
Footbolista ответил Дед за ЦСКА
   8 / 970
сегодня в 23:22
Привет Александр, согласен, счёт 0:2 для нас хорош, но что порадовало, так это голевой пас Игоря, которого всякие "эксперты"( они же клоуны) гнобят. ИМХО.
Ваши конные эксперты (они же клоуны) всю команду Спартак гнобят постоянно...и ничего...так, что не надо ля ля товарисч...
makkie
makkie
   11 / 970
сегодня в 23:20
Хоть один адекватный у коней, а то у остальных подковы от радости сорвало 😊
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил navigators
   30 / 970
сегодня в 23:15
Это правда, первый тайм остался за "Спартаком". Но так, как в протоколе матча в графе "забитые мячи" перед вторым таймом оставались нули, это преимущество красно-белых служит им слабым утешением. "Самое красивое в футболе - это счёт на табло". (с)
Привет Александр, согласен, счёт 0:2 для нас хорош, но что порадовало, так это голевой пас Игоря, которого всякие "эксперты"( они же клоуны) гнобят. ИМХО.
navigators
navigators
   508 / 970
сегодня в 23:09
Это правда, первый тайм остался за "Спартаком". Но так, как в протоколе матча в графе "забитые мячи" перед вторым таймом оставались нули, это преимущество красно-белых служит им слабым утешением.
"Самое красивое в футболе - это счёт на табло". (с)
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 970
сегодня в 23:07
Свиньи легко отделались. Гыгыгы
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил Дед за ЦСКА
   5 / 970
сегодня в 23:06
А ещё пенальти не увидели? С победой !!!!
Эдуард Григорьевич, приветствую! С победой! Порадовали ребята :)
mangoх12
mangoх12
   12 / 970
сегодня в 23:06
Давай Никола , оставайся - это твоя команда!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил ЦCКА навсегда
   30 / 970
сегодня в 23:04
Коля, надо было им третий забивать, немного не попал :)
А ещё пенальти не увидели?

С победой !!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   30 / 970
сегодня в 22:59
Сегодня праздник у коней, в свинарнике уныние.
Можно поржать!
Иго го иго иго!!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   79 / 970
сегодня в 22:58
В первом тайме выручал Акинфеев

Во втором тайме молодой ЦСКА переиграл старичков из тарасовки

у спартака было 10 моментов с игры, у ЦСКА – 14. К разговору о том, кому повезло. У армейцев набралось 18 ударов, у пупсиков – 13.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   5 / 970
сегодня в 22:58
Коля, надо было им третий забивать, немного не попал :)
Balbes77773
Balbes77773
   416 / 970
сегодня в 22:57
Красава,всё честно расписал!Без эмоций))
Союзник противников
Союзник противников
   42 / 970
сегодня в 22:54
Молодец! Не каждый может быть столь великодушным,даже после побед,оценивая игру соперника! Да и то,какое удовольствие от победы над заведомо более слабым соперником? А тут всё в точку.
cska plus
cska plus
   13 / 970
сегодня в 22:51
Ничем они не были лучше, они такие есть по жизни.
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