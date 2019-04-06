Влашич: «В первом тайме „Спартак“ был лучше ЦСКА»

Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал победу над «Спартаком».

Первый тайм был очень сложным. Если быть честным, «Спартак» был лучше, имел много моментов. Но они не смогли забить. Мы знали, что это будет трудная игра. После перерыва мы вышли великолепно. Начали играть более агрессивно, с большим желанием. Мы забили ранний гол, это помогло нам следом забить второй. Второй гол это то, что мы отрабатываем на тренировках. Мы были лучшей командой во втором тайме, заслужили эту тяжёлую победу. Я горжусь нашей командой, нашими фанатами. У меня много эмоций, и я очень горд.