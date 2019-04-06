Бекао: «„Спартак“ был лучше в первом тайме»

Защитник ЦСКА Бекао рассказал о победе над «Спартаком» в рамках 22-го тура РПЛ .

Конечно, важно было победить в дерби. Но три очка нужны в любом матче. Так что нужно в каждой встрече стараться играть на победу.

В первой половине мы позволили сопернику играть в свой футбол. «Спартак» был лучше, имел несколько хороших моментов. Но как говорят, не забиваешь ты – забивают тебе. Во втором тайме тренер подсказал, что нужно поменять. И мы победили.

Мы давно играем в три защитника. В Бразилии по-другому, там в три защитника трудно действовать. Я стараюсь выполнять всё, что скажет Ганчаренко. Мы все очень верим в Акинфеева, знаем, если что, он точно не подведет. И он был лучшим, спас, когда было необходимо.