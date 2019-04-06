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Бекао: «„Спартак“ был лучше в первом тайме»

сегодня, 23:23
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Защитник ЦСКА Бекао рассказал о победе над «Спартаком» в рамках 22-го тура РПЛ.

Конечно, важно было победить в дерби. Но три очка нужны в любом матче. Так что нужно в каждой встрече стараться играть на победу.

В первой половине мы позволили сопернику играть в свой футбол. «Спартак» был лучше, имел несколько хороших моментов. Но как говорят, не забиваешь ты – забивают тебе. Во втором тайме тренер подсказал, что нужно поменять. И мы победили.

Мы давно играем в три защитника. В Бразилии по-другому, там в три защитника трудно действовать. Я стараюсь выполнять всё, что скажет Ганчаренко. Мы все очень верим в Акинфеева, знаем, если что, он точно не подведет. И он был лучшим, спас, когда было необходимо.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   30 / 970
сегодня в 23:43
Играть надо до последней секунды, а не дарить очки(пример Уфа)
Игру провёл нормально, но не с блеском увы. Дело житейское, притирайся. Всех благ.
Морозовский
Морозовский
   14 / 970
сегодня в 23:38
За Бекао интересно наблюдать!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   79 / 970
сегодня в 23:33
В первом тайме выручал Акинфеев

Во втором тайме молодой ЦСКА переиграл старичков из тарасовки

у спартака было 10 моментов с игры, у ЦСКА – 14. К разговору о том, кому повезло. У армейцев набралось 18 ударов, у пупсиков – 13.
cska plus
cska plus
   13 / 970
сегодня в 23:29
Всегда надо так играть до последней секунды, с Уфой взяли и подарили два очка конкурентам.
cska plus
cska plus ответил Denkuz
   13 / 970
сегодня в 23:27
Спартак всегда играет первые 15 минут, потом за него играет судья. Этот раз что-то пошло не так.
Бабла мало выделил жадный и скупой федун, мешков не согласился.
Denkuz
Denkuz
   82 / 970
сегодня в 23:25
Спартак всегда играет первые 15 минут, потом за него играет судья. Этот раз что-то пошло не так.
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