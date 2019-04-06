Обляков: «Думаю, что болельщикам понравилось дерби»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился впечатлениями после победы над «Спартаком» в матче 22-го тура РПЛ .

Да, у соперника в первом тайме были опаснее моменты, но и мы сделали несколько хороших подходов. Думаю, что до перерыва игра была равной. Во втором тайме огромную роль сыграл быстрый гол, после чего мы уже доводили дело до конца.

После голов действительно отошли в оборону, старались играть надежнее. А в самой концовке уже старались играть по счету, поэтому «Спартак» и не создавал моменты.

Наверное, это первый в сезоне матч, когда удача немного повернулась к нам лицом. Сколько было игр, в которых мы владели преимуществом, но в итоге теряли очки или вовсе проигрывали. Когда-нибудь фарт должен был оказаться на нашей стороне. Думаю, болельщикам понравилось. Для нас матч получился очень красивым. Хочется поблагодарить фанатов, чья поддержка нам очень помогла.