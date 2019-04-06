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Обляков: «Думаю, что болельщикам понравилось дерби»

сегодня, 22:29
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился впечатлениями после победы над «Спартаком» в матче 22-го тура РПЛ.

Да, у соперника в первом тайме были опаснее моменты, но и мы сделали несколько хороших подходов. Думаю, что до перерыва игра была равной. Во втором тайме огромную роль сыграл быстрый гол, после чего мы уже доводили дело до конца.

После голов действительно отошли в оборону, старались играть надежнее. А в самой концовке уже старались играть по счету, поэтому «Спартак» и не создавал моменты.

Наверное, это первый в сезоне матч, когда удача немного повернулась к нам лицом. Сколько было игр, в которых мы владели преимуществом, но в итоге теряли очки или вовсе проигрывали. Когда-нибудь фарт должен был оказаться на нашей стороне. Думаю, болельщикам понравилось. Для нас матч получился очень красивым. Хочется поблагодарить фанатов, чья поддержка нам очень помогла.

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   79 / 970
сегодня в 23:05
Армейским болельщикам понравилось дерби

Чего не скажешь о побежденных спартачах
Союзник противников
Союзник противников
   42 / 970
сегодня в 22:58
Мне лично -итоговый счёт.Канделаки его в печень...
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
   873 / 970
сегодня в 22:54
Особенно спартачу с шарфом, которого свои же отпинали
pomor45
pomor45
   142 / 970
сегодня в 22:48
Это не дерби, а дебри.
cska plus
cska plus
   13 / 970
сегодня в 22:45
Ване никто слово не давал, меньше разговоров больше работы.
wingback
wingback
   121 / 970
сегодня в 22:43
Ещё бы! Болельщикам нравится дырявый спартак!
drug01
drug01
   138 / 970
сегодня в 22:33
Повезло......!!!!
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