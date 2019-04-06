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Жиго: «Первый пропущенный мяч - моя ошибка»

сегодня, 22:35
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал поражение от ЦСКА.

Перед игрой эмоции были фантастическими, но сейчас очень плохие чувства, потому что мы проиграли. «Спартак» уступил, потому что играл против хорошей команды, совершил одну-две ошибки.

Первый пропущенный мяч — моя ошибка. Наверное, мне стоило выбить мяч. Затем мы не нашли общий язык с вратарём. Это футбол, но это было дерьмово.

Выиграть чемпионат теперь «Спартаку» будет очень тяжело. Теперь нам нужно финишировать как можно выше, чтобы попасть в Лигу чемпионов.

Физически я чувствовал себя хорошо сегодня. Было тяжеловато в начале и в конце встречи, потому что было многовато пространства между линиями. Я должен работать и играть.

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Все комментарии
ABir
ABir
   326 / 970
сегодня в 23:30
Ошибками было не забить в первом тайме два верных гола и все решить в этой встрече до перерыва. Ну а великую футбольную закономерность никто не отменял: не забиваешь сам, получи в свои
makkie
makkie
   11 / 970
сегодня в 23:23
Одна радостная новость от дерби - возращение Жиго.
Сыграл неидеально, но оно и понятно - после травмы и 8 месячного простоя.
Набирать форму и обретать себя прежнего.
Сегодня боролся отлично!
Alladins
Alladins
   67 / 970
сегодня в 23:22
ЖигО открыл путь к великому позору пупсиков.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 970
сегодня в 23:06
Жиго пошел по стопам Педры. Гыгыгы
Союзник противников
Союзник противников
   42 / 970
сегодня в 22:57
Жиголо,ЛЧ не ваш турнир.
Великолепный
Великолепный
   35 / 970
сегодня в 22:50
Прикольно Жиго расслабился на лужайке
И как зритель с попкорном смотрел как забивает Сигурдссон
Evilhuman
Evilhuman
   22 / 970
сегодня в 22:50
Это потому-что у тебя всё через ж.
wingback
wingback
   121 / 970
сегодня в 22:49
Это футбол, но это было 62ово.

______________________________________

Отличный эпитаф для слабого спартака!
Jantu
Jantu
сегодня в 22:49
Может быть кто ему скомандовал лежать, а он не сообразил, что не в бане?
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   17 / 970
сегодня в 22:47
Надо было вставать быстрее и помогать ребятам отбиваться.
Лежал до гола и просто смотрел.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Любитель тухлых побед
   27 / 970
сегодня в 22:46
Я думаю, Федун, как увидел это, так сразу сказал - заверните этого. Наконец нашел лидера в раздевалке после Деми. Глушаков-то картину портил, подруг своих парил, спартачам такое не нравится)) Открыто против Джикии с Ананизде выступал, можно сказать.
Accinit
Accinit ответил ЦСКА 06
   889 / 970
сегодня в 22:45
То что было недопонимания с вратарём это ошибка но она бывает у многих. это футбол. Главная ошибка его была то что он лежал и смотрел на то как уничтожают ворота которые ты должен защищать
Лежать его призвание.
cska plus
cska plus
   13 / 970
сегодня в 22:44
Вам давно пора привыкать к позорам.
VV V
VV V
   84 / 970
сегодня в 22:41
Ничего страшного.....у Глушакова в бане котлован помоешь, и считай рассчитался.
P.S. котлован-заднее приводное отверстие.
ЦСКА 06
ЦСКА 06
   159 / 970
сегодня в 22:39
То что было недопонимания с вратарём это ошибка но она бывает у многих. это футбол. Главная ошибка его была то что он лежал и смотрел на то как уничтожают ворота которые ты должен защищать
Антиспамм
Антиспамм ответил sihafazatron
   264 / 970
сегодня в 22:39
Жиго: «Первый пропущенный мяч - моя ошибка, накажите меня жестко!
В бане накажут.
sihafazatron
sihafazatron
   244 / 970
сегодня в 22:38
Жиго: «Первый пропущенный мяч - моя ошибка, накажите меня жестко!
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