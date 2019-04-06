Жиго: «Первый пропущенный мяч - моя ошибка»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал поражение от ЦСКА.
Перед игрой эмоции были фантастическими, но сейчас очень плохие чувства, потому что мы проиграли. «Спартак» уступил, потому что играл против хорошей команды, совершил одну-две ошибки.
Первый пропущенный мяч — моя ошибка. Наверное, мне стоило выбить мяч. Затем мы не нашли общий язык с вратарём. Это футбол, но это было дерьмово.
Выиграть чемпионат теперь «Спартаку» будет очень тяжело. Теперь нам нужно финишировать как можно выше, чтобы попасть в Лигу чемпионов.
Физически я чувствовал себя хорошо сегодня. Было тяжеловато в начале и в конце встречи, потому что было многовато пространства между линиями. Я должен работать и играть.
Сыграл неидеально, но оно и понятно - после травмы и 8 месячного простоя.
Набирать форму и обретать себя прежнего.
Сегодня боролся отлично!
Сыграл неидеально, но оно и понятно - после травмы и 8 месячного простоя.
Набирать форму и обретать себя прежнего.
Сегодня боролся отлично!
И как зритель с попкорном смотрел как забивает Сигурдссон
И как зритель с попкорном смотрел как забивает Сигурдссон
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Отличный эпитаф для слабого спартака!
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Отличный эпитаф для слабого спартака!
Лежал до гола и просто смотрел.
Лежал до гола и просто смотрел.
P.S. котлован-заднее приводное отверстие.
P.S. котлован-заднее приводное отверстие.