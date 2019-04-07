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Назаров написал стихотворение о поражении «Спартака»

сегодня, 08:25
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Народный артист России и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров по итогам матча «красно-белых» против ЦСКА (0:2) написал очередное стихотворение.

Футбольный матч не спринт, а марафон,
Не хватит в нем прилежного старанья,
И не простит кипящий стадион
Короткого и нервного дыханья.

Ошеломить, в надежде напугать -
Убогая, трусливая манера,
Пора уже свой мозг освобождать
От этого наследия Карреры.

От первого нокдауна поплыть
Не может гладиатор на арене,
Ведь, он выходит драться, чтобы жить,
А не сдаваться, стоя на коленях!

Не опускайте никогда свой щит,
Любой удар, лишь мужеством измерен,
А то придется с кличкой «Временщик»
Идти туда, где нужен слабый тренер.

Но я отставки Вашей не приму,
Нет повода еще слагать доспехи,
Есть только пища сердцу и уму,
Кровавая и горестная веха.

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Все комментарии
Биргер
Биргер
   191 / 972
сегодня в 10:10
Отдохнуть бы вам надо Дмитрий , а вы всё о Спартаке думаете
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответил Ангел неБесГрешен
   712 / 972
сегодня в 10:05
Кафельников уже в конце встречи высказался в инстагремме "Вперед Массимо" написал
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
   712 / 972
сегодня в 10:03
А что ты алкаш Назаров такие стихи неписал при Каррере? Федун тебе на весь сезон бесплатный билет дал? А глушаков лайкнул тебя? Иуда ты назаров,глушаковым и федуном,вот позорище наше изверги
anfield1984
anfield1984
   264 / 972
сегодня в 10:00
Вот такие болельщики - это и есть позор. Он уже решил, что судьба любого тренера Спартака в его руках, и что он пером может решить судьбу любого. Алкоголь и нискосортный сериал сильно завысили самооценку этого недоболельшика. Пока фанатские группы в интернете будут репостить его жалкие памфлеты на своих ресурсах, так и будет раздрай, споры, желтуха и гадости. С такими «друзьями» враги не нужны. СпартакБезНазарова
stavr74
stavr74
   796 / 972
сегодня в 09:58
вылез стихоплёт из помойной ямы
Зулус из Тарасовки
Зулус из Тарасовки
   87 / 972
сегодня в 09:55
Поставлю сборник его стихов в музей спартака
Байкал-38.
Байкал-38.
   45 / 972
сегодня в 09:37
О, вылез наконец то!
Что он хотел сказать этим фото? То, что лучше он теперь с конями будет, чем со свиньями?
piercman
piercman
   21 / 972
сегодня в 09:28
очень стыдно за спартак!
Evilhuman
Evilhuman
   22 / 972
сегодня в 09:22
Ну так себе, можно и побольше позора о спартаке в стих запихать, была бы такая же убогая игра при каррере,повар бы не поскупился на грязь
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   5 / 972
сегодня в 09:20
Клоун усатый все пиарится :)
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   110 / 972
сегодня в 09:18
Всё верно, только спартак раб, а не гладиатор.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   18 / 972
сегодня в 09:12
Хотелось бы ещё послушать Рейнгольда, Бубнова с его ТТД, можно Кафельникова или Панова. Повеселят эти ребятишки ;)
cska plus
cska plus
   12 / 972
сегодня в 09:07
Ахахах! И стих сложили а где же рейнгольд?
Brutalny
Brutalny
   809 / 972
сегодня в 08:58
Фото с конем, на кого работает клоун?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   16 / 972
сегодня в 08:57
Убрав рифмы .....
Кононов - "временщик" в поисках слабого клуба....
Каррера - приверженец "убогой,трусливой манеры игры".....

Я не согласен......
Антиспамм
Антиспамм
   246 / 972
сегодня в 08:53
Это призыв....
particular
particular
   4 / 972
сегодня в 08:50
В целом, - не плохо...
Мне понравилось, в отличии, от некоторых его ранних опусов... Выдержанно, с нитями традиционной клубной тематики, без оскорблений и глумления...
Мнение болельщика, не более..:)) Пойдёт!..:))
mihaluch
mihaluch
   85 / 972
сегодня в 08:49
Про"Спартак" уже стихи пошли, скоро будут пьесу ставить : "Блеск и нищета "Спартака". Напишут роман с кратким названием 0:7 и т. д.
Gessenschaft
Gessenschaft
   155 / 972
сегодня в 08:49
БУДЬ СТАРЫЙ КЛОУН УМНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ, ОН БЫ ПРОСТО ПРОМОЛЧАЛ...

СРЕДИ Г..НА ВЫ ВСЕ ПОЭТЫ, СРЕДИ ПОЭТОВ ВЫ - Г..НО!
piercman
piercman
   21 / 972
сегодня в 08:37
скопировано в копилку позоров спартака 😅
Шуnя771
Шуnя771
   164 / 972
сегодня в 08:36
Поэзия дружит с избранными, писать стихи пытаются тыщщи...
Иногда лучше промолчать, чем заговорить...
navigators
navigators ответил 112910415
   355 / 972
сегодня в 08:36
отдохнуть ему надо от большой поэзии
Ну, положим, к большой поэзии Дмитрий Юрьевич имеет отношение опосредованное.
И от большой поэзии не отдыхают. С ней отдыхают.
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   128 / 972
сегодня в 08:35
Боюсь, что поэт-актер-алкаш сделал что-то нехорошее с бедной лошадкой.
Морозовский
Морозовский
   14 / 972
сегодня в 08:34
БРАВО !!!!!!!!!!!!!!!!
нечитайло
нечитайло
   790 / 972
сегодня в 08:33
Поэтище
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   18 / 972
сегодня в 08:32
Шедевр! На музыку надо положить...
Jum13
Jum13
   58 / 972
сегодня в 08:30
Браво, маэстро! )))
112910415
112910415
   98 / 972
сегодня в 08:30
отдохнуть ему надо от большой поэзии
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