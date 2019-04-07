Назаров написал стихотворение о поражении «Спартака»

Народный артист России и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров по итогам матча «красно-белых» против ЦСКА (0:2) написал очередное стихотворение.

Футбольный матч не спринт, а марафон,

Не хватит в нем прилежного старанья,

И не простит кипящий стадион

Короткого и нервного дыханья.



Ошеломить, в надежде напугать -

Убогая, трусливая манера,

Пора уже свой мозг освобождать

От этого наследия Карреры.



От первого нокдауна поплыть

Не может гладиатор на арене,

Ведь, он выходит драться, чтобы жить,

А не сдаваться, стоя на коленях!



Не опускайте никогда свой щит,

Любой удар, лишь мужеством измерен,

А то придется с кличкой «Временщик»

Идти туда, где нужен слабый тренер.



Но я отставки Вашей не приму,

Нет повода еще слагать доспехи,

Есть только пища сердцу и уму,

Кровавая и горестная веха.