Назаров написал стихотворение о поражении «Спартака»

Народный артист России и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров по итогам матча «красно-белых» против ЦСКА (0:2) написал очередное стихотворение.
Футбольный матч не спринт, а марафон,
Не хватит в нем прилежного старанья,
И не простит кипящий стадион
Короткого и нервного дыханья.
Ошеломить, в надежде напугать -
Убогая, трусливая манера,
Пора уже свой мозг освобождать
От этого наследия Карреры.
От первого нокдауна поплыть
Не может гладиатор на арене,
Ведь, он выходит драться, чтобы жить,
А не сдаваться, стоя на коленях!
Не опускайте никогда свой щит,
Любой удар, лишь мужеством измерен,
А то придется с кличкой «Временщик»
Идти туда, где нужен слабый тренер.
Но я отставки Вашей не приму,
Нет повода еще слагать доспехи,
Есть только пища сердцу и уму,
Кровавая и горестная веха.
Что он хотел сказать этим фото? То, что лучше он теперь с конями будет, чем со свиньями?
Что он хотел сказать этим фото? То, что лучше он теперь с конями будет, чем со свиньями?
Кононов - "временщик" в поисках слабого клуба....
Каррера - приверженец "убогой,трусливой манеры игры".....
Я не согласен......
Кононов - "временщик" в поисках слабого клуба....
Каррера - приверженец "убогой,трусливой манеры игры".....
Я не согласен......
Мне понравилось, в отличии, от некоторых его ранних опусов... Выдержанно, с нитями традиционной клубной тематики, без оскорблений и глумления...
Мнение болельщика, не более..:)) Пойдёт!..:))
Мне понравилось, в отличии, от некоторых его ранних опусов... Выдержанно, с нитями традиционной клубной тематики, без оскорблений и глумления...
Мнение болельщика, не более..:)) Пойдёт!..:))
СРЕДИ Г..НА ВЫ ВСЕ ПОЭТЫ, СРЕДИ ПОЭТОВ ВЫ - Г..НО!
СРЕДИ Г..НА ВЫ ВСЕ ПОЭТЫ, СРЕДИ ПОЭТОВ ВЫ - Г..НО!
Иногда лучше промолчать, чем заговорить...
Иногда лучше промолчать, чем заговорить...
И от большой поэзии не отдыхают. С ней отдыхают.
И от большой поэзии не отдыхают. С ней отдыхают.