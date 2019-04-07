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Кобелев: «Дзюба теперь не играет на рояле, а носит его»

сегодня, 08:09
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит19:00 Не начался

Бывший капитан «Зенита» Андрей Кобелев поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ между петербургским клубом и «Локомотивом».

Ну а кто его знает, чего можно ожидать (смеётся)? Мне кажется, игра в нём будет более закрытой, чем в дерби «Спартак» - ЦСКА. Всё-таки ни одной из команд нельзя проигрывать.

Дзюба? Нападающий должен забивать. А если он не делает этого на протяжении нескольких матчей, то на него начинается давление. Тогда он должен справляться и с этим давлением. Салах в «Ливерпуле» тоже 7 или 8 матчей не забивал, а в пятницу отличился в ворота «Саутгемптона». Поэтому и Дзюбе надо забить - других вариантов нет.

Думаю, что Азмуну сейчас играть в «Зените» легче, нежели было раньше в «Ростове» и «Рубине». На Дзюбе всё время концентрируются два центральных защитника, и это создаёт для Азмуна большие зоны, которыми он прекрасно пользуется со своей хорошей скоростью. Я считаю, Дзюба в какой-то мере стал не играть на рояле, а носить его. Впрочем, самое главное, чтобы от него шла польза команде.

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Nafnafik
Nafnafik
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сегодня в 08:11
Где Дзюба и где Кобелев, еще один пустозвон.
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