Галицкий рассказал о решении расторгнуть контракт с Мамаевым

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий прокомментировал решение расторгнуть контракт с хавбеком Павлом Мамаевым, который продолжает пребывать в СИЗО за участие в двух драках в Москве. Недавно арест игрока продлили до конца сентября.

У нас были свои причины, чтобы расторгнуть с ним контракт. Мы подали заявление в палату по разрешению споров, я лично принимал решение.

Никому оказаться в тюрьме я бы не пожелал, за исключением тех людей, которые совершили действительно тяжелые вещи: убийства, например. Но Мамаев, наверное, что-то делал в жизни так, что туда его привело. Я думаю, что для него это тяжелый урок. Мы своими действиями его не наказываем, наказывает суд. И даже суд не наказывает. Он просто принимает решение.

У нас 11 тысяч мальчиков в академии, и они должны знать, что с них не будут спрашивать, как с обычных людей. Когда их фамилии выкрикивают десятки тысяч, это налагает на них обязательства. Как любой богатый человек, как я, они тоже ограничены в вещах, которые могут быть простительны обычным людям. Если вы не хотите этих ограничений, то можете вести другую жизнь.

Эти 11 тысяч мальчиков ложатся спать и думаю о тебе как о кумире. Поэтому твоя поведенческая модель должна этому соответствовать. Тем более в таком клубе, как «Краснодар». Ребята должны понимать, что бить человека стулом по голове - это неправильно. Не желаю Павлу зла, хочу, чтобы для него поскорее это закончилось, но наши воспитанники должны знать, что мы будем реагировать, если речь зайдет о такой поведенческой модели.