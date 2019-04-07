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Галицкий рассказал о решении расторгнуть контракт с Мамаевым

сегодня, 01:36

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий прокомментировал решение расторгнуть контракт с хавбеком Павлом Мамаевым, который продолжает пребывать в СИЗО за участие в двух драках в Москве. Недавно арест игрока продлили до конца сентября.

У нас были свои причины, чтобы расторгнуть с ним контракт. Мы подали заявление в палату по разрешению споров, я лично принимал решение.

Никому оказаться в тюрьме я бы не пожелал, за исключением тех людей, которые совершили действительно тяжелые вещи: убийства, например. Но Мамаев, наверное, что-то делал в жизни так, что туда его привело. Я думаю, что для него это тяжелый урок. Мы своими действиями его не наказываем, наказывает суд. И даже суд не наказывает. Он просто принимает решение.

У нас 11 тысяч мальчиков в академии, и они должны знать, что с них не будут спрашивать, как с обычных людей. Когда их фамилии выкрикивают десятки тысяч, это налагает на них обязательства. Как любой богатый человек, как я, они тоже ограничены в вещах, которые могут быть простительны обычным людям. Если вы не хотите этих ограничений, то можете вести другую жизнь.

Эти 11 тысяч мальчиков ложатся спать и думаю о тебе как о кумире. Поэтому твоя поведенческая модель должна этому соответствовать. Тем более в таком клубе, как «Краснодар». Ребята должны понимать, что бить человека стулом по голове - это неправильно. Не желаю Павлу зла, хочу, чтобы для него поскорее это закончилось, но наши воспитанники должны знать, что мы будем реагировать, если речь зайдет о такой поведенческой модели.

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Все комментарии
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   207 / 974
сегодня в 02:07
все путем
mangoх12
mangoх12
   12 / 974
сегодня в 01:59
умный задним числом , нашел отмазку в детях, как жена при разводе. Ты когда его подписывал о чем то думал? когда у тебя в коллективе играл и вел себя так, о чем думал ? А теперь про мальчиков вспомнл и суд .. Двуличный оказался , чуть что сразу кинул ..Некрасиво.
mphuZ
mphuZ
   483 / 974
сегодня в 01:58
Не раз замечал, что Галицкий среди наших остальных олигарменов тянет на вполне здравого и адекватного человека! Краснодару с ним повезло!
Дракон1988
Дракон1988
   291 / 974
сегодня в 01:57
Галицкий один из немногих в нашем футболе,с мозгами и правильной моралью.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   35 / 974
сегодня в 01:54
Все правильно
Bayern Best
Bayern Best
   182 / 974
сегодня в 01:44
Скоро и с Коко расторгнут.
-Хостинский-
-Хостинский-
   212 / 974
сегодня в 01:44
Ну все по делу сказал, правильно
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