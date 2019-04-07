Галицкий: «Наш футбол развивается, но мы хотим всё и сегодня»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий оценил перспективы футбола в России, отвечая на вопрос, является ли история современного российского футбола историей грандиозного распила.

Вы знаете, люди, которые говорят про распил, вообще не кажутся мне позитивными. Вы мне хотите сказать, что в России воруют? Во всем мире воруют. Вы хотите сказать, что футбол состоит из воровства. Да нет, футбол состоит из забитого гола. Футбол состоит из этих мальчиков, которые выходят на арену и которые собирают по 40-50 тыс.

Люди, которые мало что делают, привыкли всё мазать черной краской. И легче всего рассказывать про то, что всё разворовали, всё куда-то девалось, ничего не осталось. Но это неправда. Я вижу, что наш футбол развивается точно. Я вижу великолепное будущее.

Просто, наверное, терпение — это такое редкое качество, которое нам не очень свойственно. Мы хотим всё и сегодня. С чего, если европейцы больше вкладывают в футбол, мы должны их обыгрывать?

Нам надо прекратить рассказывать про запилы и распилы, а просто тупо работать каждый день, пробовать улучшать свои школы, пробовать искать дарования, пробовать работать с тренерским составом, платить в детских школах тренерам больше, пробовать отправлять их на тренировки, и когда-то будет результат.

Это станет бизнесом, я уверен в этом. Мы — молодой клуб, посмотрим. Это зависит от ситуации в стране, например. Сколько мы можем брать за билеты, сколько сможет платить лига клубам. Это зависит от цен на рекламу, а она — от уровня жизни.

Когда мы говорим про футбольный клуб в России, то мы учитываем, что боремся с более платежеспособными странами. Если мы хотим быть с ними конкурентными, мы вынуждены покупать футболистов с другими зарплатами. Но дорогу осилит идущий.

Мы видим, что все клубы потихоньку подстраиваются под эту ситуацию. Мы идем в прибыльность. Когда это получится, наверное, это невозможно сказать.