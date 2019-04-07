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Галицкий: «Россия может вырастить поколение, претендующее на золото ЧМ»

сегодня, 09:23

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий оценил выступление сборной России на домашнем ЧМ-2018.

Были ли плохие эмоции после вылета сборной России с домашнего ЧМ? Нет, конечно. Потому что Россия выступила очень достойно. Я чуть по-другому к этому отношусь. Для меня всё-таки победа — это вторично после того, когда ты выходишь с открытым забралом.

Мы не были сильнейшими на ЧМ, мы играли вторым номером. Но мы сделали эту страну счастливой, когда прошли в четвертьфинал. И, конечно, я был счастлив, что мы прошли испанцев. Но, наверное, всё-таки на чемпионате мира должна побеждать команда, которая играет в атаку, в которой играют лучшие футболисты, чтобы мальчики могли мечтать о звездах.

Я очень уважаю сборную Греции, но когда она выиграла чемпионат Европы, это было не очень справедливо. Всё равно должны выигрывать те команды, которые показывают настоящий футбол. И у России этот шанс есть. Мы сейчас все занимаемся детским футболом. У нас есть шанс вырастить поколение ребят, которые будут претендовать уже на золото. И поэтому попадание на чемпионат мира, проход из группы — это уже большое достижение для любой страны. А мы, выйдя из группы, еще и прошли дальше. Это выдающееся достижение, мы — огромные молодцы.

В марте стало известно, что ФИФА заработала 5,3 млрд долларов по итогам чемпионата мира 2018 года в России.

 

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Все комментарии
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   2 / 972
сегодня в 10:16
Если будут такие менеджеры, как Галицкий и Гинер, а не федун, всё может быть.
fanilich
fanilich
   914 / 972
сегодня в 10:05
Россия действительно сыграла достойно,но не на столько чтоб вешать "ордена и медали"за то что в лотерею обыграли Испанию.Реальный футбол в России не очень высокого уровня и чтобы вырастить поколение ,которое будет претендовать на золото ЧМ, в России много что надо поменять,а пока это только мечты Галицкого к сожалению
Vik_ont25
Vik_ont25 ответил mangoх12
   655 / 972
сегодня в 10:04
Он тебя, млин, чем разачеровывает? Своей детской академией? Или командой "Краснодар 2"? Или командой "Краснодар"? Чем конкретно?
beefs
beefs
   96 / 972
сегодня в 10:03
Твоими устами мед пить, но что то ты не договариваешь...
mangoх12
mangoх12
   13 / 972
сегодня в 09:44
"Я очень уважаю сборную Греции, но когда она выиграла чемпионат Европы, это было не очень справедливо. Всё равно должны выигрывать те команды, которые показывают настоящий футбол. И у России этот шанс есть"

Разве на ЧМ Россия играла не в такой футбол как греки ?? млин он меня все больше разочаровывает..
kip-elev
kip-elev
   233 / 972
сегодня в 09:43
Дожить бы))
ДСА
ДСА
   151 / 972
сегодня в 09:34
Если сам Галицкий сможет, тогда возможно.
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