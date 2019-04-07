Галицкий: «Россия может вырастить поколение, претендующее на золото ЧМ»

Владелец «Краснодара» оценил выступление сборной России на домашнем ЧМ -2018.

Были ли плохие эмоции после вылета сборной России с домашнего ЧМ ? Нет, конечно. Потому что Россия выступила очень достойно. Я чуть по-другому к этому отношусь. Для меня всё-таки победа — это вторично после того, когда ты выходишь с открытым забралом.

Мы не были сильнейшими на ЧМ , мы играли вторым номером. Но мы сделали эту страну счастливой, когда прошли в четвертьфинал. И, конечно, я был счастлив, что мы прошли испанцев. Но, наверное, всё-таки на чемпионате мира должна побеждать команда, которая играет в атаку, в которой играют лучшие футболисты, чтобы мальчики могли мечтать о звездах.

Я очень уважаю сборную Греции, но когда она выиграла чемпионат Европы, это было не очень справедливо. Всё равно должны выигрывать те команды, которые показывают настоящий футбол. И у России этот шанс есть. Мы сейчас все занимаемся детским футболом. У нас есть шанс вырастить поколение ребят, которые будут претендовать уже на золото. И поэтому попадание на чемпионат мира, проход из группы — это уже большое достижение для любой страны. А мы, выйдя из группы, еще и прошли дальше. Это выдающееся достижение, мы — огромные молодцы.