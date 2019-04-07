Веденеев считает, что «Локомотив» и «Зенит» голов не забьют

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев в преддверии матча команды с «Локомотивом» оценил игру «сине-бело-голубых».

Дело даже не в результатах, они могут быть вполне удовлетворительными, но вот качество игры вызывает огромные вопросы. Говорят, что проблемы создаёт пауза на матчи сборных. Однако «Зенит», например, очень хорошо смотрелся в мачте с «Оренбургом». Команда играла с огнём в глазах. Особенно непонятно этот аргумент звучит в отношении команд, которые не «отягощены» игроками сборных и получают приличное время для тренировочной работы. У них-то в чём незадача?

Сюжет игры можно предсказать, когда на поле выходят соперники разного ранга. А в матче «Локомотива» и «Зенита» один промах в выборе тренерским штабом игроков для основного состава может иметь самые роковые последствия.

По идее, функциональное состояние «железнодорожников» должно быть похуже. Но есть и другой нюанс: «Локомотив», как правило, всегда играет по нарастающей, потому что стабильный состав позволяет улучшать игру от матча к матчу. В «Зените» же всё наоборот - что ни матч, то новые лица. И этот момент может сыграть свою отрицательную роль. Вот поправился Нобоа - надо ставить его. А он в предыдущей встрече фактически не играл, всего три минуты провёл на поле. Предпочтение было отдано Оздоеву и Барриосу, и кто знает, когда тот же Нобоа появится на поле в матче с «Локомотивом». А ведь это не «Оренбург»…

Две последних победы - обе с минимальным счётом - «Локомотив» одержал благодаря одиннадцатиметровым ударам. А вот в обороне игра поставлена, поэтому допускаю, что игра «Локо» будет строиться с акцентом на это обстоятельство. А массированная атака - это вообще не их игра, потому что у Сёмина нет в распоряжении хороших крайних защитников. Таких, как Жирков. Своими подключениями по флангу он создаёт для «Зенита» у чужих ворот численное преимущество. И довольно часто команда идёт вперёд, имея на передней линии шестерых, а то и семерых игроков. «Локомотив» об этом может только мечтать, нет у него таких возможностей. И если «Зенит», предположим, решит сыграть в Москве от обороны, что вполне допускаю, то «железнодорожники» просто обречены уйти с поля без гола. 0:0 - вполне реальный результат. Он, понятно, стратегически в пользу «Зенита».