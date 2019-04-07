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Веденеев считает, что «Локомотив» и «Зенит» голов не забьют

сегодня, 09:59
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит19:00 Не начался

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев в преддверии матча команды с «Локомотивом» оценил игру «сине-бело-голубых».

Дело даже не в результатах, они могут быть вполне удовлетворительными, но вот качество игры вызывает огромные вопросы. Говорят, что проблемы создаёт пауза на матчи сборных. Однако «Зенит», например, очень хорошо смотрелся в мачте с «Оренбургом». Команда играла с огнём в глазах. Особенно непонятно этот аргумент звучит в отношении команд, которые не «отягощены» игроками сборных и получают приличное время для тренировочной работы. У них-то в чём незадача?

Сюжет игры можно предсказать, когда на поле выходят соперники разного ранга. А в матче «Локомотива» и «Зенита» один промах в выборе тренерским штабом игроков для основного состава может иметь самые роковые последствия.

По идее, функциональное состояние «железнодорожников» должно быть похуже. Но есть и другой нюанс: «Локомотив», как правило, всегда играет по нарастающей, потому что стабильный состав позволяет улучшать игру от матча к матчу. В «Зените» же всё наоборот - что ни матч, то новые лица. И этот момент может сыграть свою отрицательную роль. Вот поправился Нобоа - надо ставить его. А он в предыдущей встрече фактически не играл, всего три минуты провёл на поле. Предпочтение было отдано Оздоеву и Барриосу, и кто знает, когда тот же Нобоа появится на поле в матче с «Локомотивом». А ведь это не «Оренбург»…

Две последних победы - обе с минимальным счётом - «Локомотив» одержал благодаря одиннадцатиметровым ударам. А вот в обороне игра поставлена, поэтому допускаю, что игра «Локо» будет строиться с акцентом на это обстоятельство. А массированная атака - это вообще не их игра, потому что у Сёмина нет в распоряжении хороших крайних защитников. Таких, как Жирков. Своими подключениями по флангу он создаёт для «Зенита» у чужих ворот численное преимущество. И довольно часто команда идёт вперёд, имея на передней линии шестерых, а то и семерых игроков. «Локомотив» об этом может только мечтать, нет у него таких возможностей. И если «Зенит», предположим, решит сыграть в Москве от обороны, что вполне допускаю, то «железнодорожники» просто обречены уйти с поля без гола. 0:0 - вполне реальный результат. Он, понятно, стратегически в пользу «Зенита».

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Все комментарии
makkie
makkie ответил Jeck Denielse
   10 / 972
сегодня в 10:16
Кто тянет ??? Лапочкины...Москалёвы....?? Расскажи нам поподробней...
Верьте-верьте, но с такой сырой игрой и в чемпионы... слабо верится)
Уж слишком много подарков от соперников.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил makkie
   16 / 972
сегодня в 10:11
Ничья будет в лучшем случае для Локо - понятно, что Зенит активно тянут к чемпионству и спотыкаться им не выгодно.
Кто тянет ???
Лапочкины...Москалёвы....??
Расскажи нам поподробней...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   16 / 972
сегодня в 10:10
Враки......
Зенит забивает в каждом официальном матче на территории России в РПЛ, Кубке, Ле.........
С 11.11.2018 г......последний безголевой матч....с ЦСКА..
makkie
makkie
   10 / 972
сегодня в 10:07
Ничья будет в лучшем случае для Локо - понятно, что Зенит активно тянут к чемпионству и спотыкаться им не выгодно.
cska plus
cska plus
   12 / 972
сегодня в 10:06
Многим так кажется.
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