Червиченко: «Ни одной команде судьи так не помогают, как „Локомотиву“»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом».

Первая интрига - это отсутствие в этом матче ВАР. Мы же видели в Кубке, что когда есть система видеопомощи, то «Локомотиву» не так легко вы­игрывать. Не будь ВАР, «Ростов» не смог бы пробить пенальти в полуфинале. А по части ошибок арбитров в пользу одной из команд «Локомотив» даже «Спартак» опережает. Столько, сколько помогают судьи «железнодорожникам», ни одной команде у нас в стране не помогают. Эти два клуба у нас лидеры по взаимодействию с судьями. «Локомотив» очень много очков за счет арбитров приобретает. И в последнем туре это было видно. Если есть хоть малейшая возможность поставить пенальти, то обязательно ставят. А для «Зенита» это будет матч гостевой. Со «Спартаком» «Зенит» два очка уже недобрал, и в воскресенье может недобрать. Нужно срочно вводить систему повторов.