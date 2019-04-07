ГлавнаяНовости

Червиченко: «Ни одной команде судьи так не помогают, как „Локомотиву“»

сегодня, 12:53
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит19:00 Не начался

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом».

Первая интрига - это отсутствие в этом матче ВАР. Мы же видели в Кубке, что когда есть система видеопомощи, то «Локомотиву» не так легко вы­игрывать. Не будь ВАР, «Ростов» не смог бы пробить пенальти в полуфинале. А по части ошибок арбитров в пользу одной из команд «Локомотив» даже «Спартак» опережает. Столько, сколько помогают судьи «железнодорожникам», ни одной команде у нас в стране не помогают. Эти два клуба у нас лидеры по взаимодействию с судьями. «Локомотив» очень много очков за счет арбитров приобретает. И в последнем туре это было видно. Если есть хоть малейшая возможность поставить пенальти, то обязательно ставят. А для «Зенита» это будет матч гостевой. Со «Спартаком» «Зенит» два очка уже недобрал, и в воскресенье может недобрать. Нужно срочно вводить систему повторов.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Червиченко: «В РПЛ никто столько не лежит на газоне, как Адриано»
Сегодня, 11:41 Комментарии27
Смородская: «В игре „Локомотива“ нет креатива»
Сегодня, 11:35 Комментарии11
Гришин - о Кононове: «За несколько месяцев команду не сделаешь»
Сегодня, 11:18 Комментарии15
Гладилин: «Грубейшая ошибка Селихова – и все рухнуло»
Сегодня, 11:09 Комментарии17
Смородская: «Оптимизм перед встречей с „Зенитом“, конечно, есть»
Сегодня, 11:00 Комментарии3
Гаврилов: «„Спартак“ и ЦСКА играли как де****»
Сегодня, 10:40 Комментарии42
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
порт
порт
   429 / 980
сегодня в 13:42
А вот сегодня и проверим.
Jantu
Jantu
   752 / 980
сегодня в 13:35
Зенит привык к судейскому произволу.
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва
   872 / 980
сегодня в 13:34
Срочно вводить VAR.
Союзник противников
Союзник противников
   40 / 980
сегодня в 13:33
А Уткинсон сказал,что будет большой концерт двух "судейских" команд.
cska plus
cska plus ответил anfield1984
   10 / 980
сегодня в 13:32
Интересно, если бы не наш любимый soccer.ru, где бы мы ещё узнали мнение отыгранного материала. Или же есть поклонники его таланта, которые только и ждут, чтоб узнать, что думает Черевиченко или как его там по поводу того или иного матча. Как по мне, у него везде решают все судьи, подкупы, конфликт интересов... Фантомные боли что ли остались, после того как его развели на бабки в бытность владельцем Спартака
Если бы тебе было неинтересно ты мог пропустить тему.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   19 / 980
сегодня в 13:32
А что, после Кубка срочно ВАР убрали. штоле?
cska plus
cska plus
   10 / 980
сегодня в 13:30
Червь большой адекват потому и не прижился хрющатнике.
Garrincha58
Garrincha58
   484 / 980
сегодня в 13:23
ну и пусть Локомотив опять будет первым или вторым и снова обкакается в ЛЧ наверное это кому то очень нравится
ДАША Д
ДАША Д
   191 / 980
сегодня в 13:18
Победит Зенит - интриги не будет.
серый1925
серый1925
   750 / 980
сегодня в 13:14
согласен
Nafnafik
Nafnafik
   75 / 980
сегодня в 13:00
Уже заранее стыдно за судью.
anfield1984
anfield1984
   223 / 980
сегодня в 12:58
Интересно, если бы не наш любимый soccer.ru, где бы мы ещё узнали мнение отыгранного материала. Или же есть поклонники его таланта, которые только и ждут, чтоб узнать, что думает Черевиченко или как его там по поводу того или иного матча. Как по мне, у него везде решают все судьи, подкупы, конфликт интересов... Фантомные боли что ли остались, после того как его развели на бабки в бытность владельцем Спартака
Alladins
Alladins
   62 / 980
сегодня в 12:58
Потому они со спартаком и юбилейные.
piercman
piercman
   17 / 980
сегодня в 12:56
очень стыдно за судейский спартак!
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 980
сегодня в 12:56
Да же Спартак опережают? Не может быть. Спартак это ведь судейско мазутный проект. Гыгыгы
piercman
piercman
   17 / 980
сегодня в 12:56
москалёв и лапочкин не согласны!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100