Червиченко: «В РПЛ никто столько не лежит на газоне, как Адриано»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мыслями о поражении «красно-белых» от ЦСКА (0:2) в матче 22-го тура РПЛ .

Как они умудрились такой мяч пропустить - это нечто из ряда вон выходящее. Незабитые мячи в первом тайме сыграли со «Спартаком» злую шутку. Хозяева поля выходили на второй тайм немного вальяжными. Думали, что сейчас додавят ЦСКА . «Армейцы» ведь выглядели до перерыва не очень хорошо. Можно было предположить, что у «Спартака» второй тайм получится гораздо лучше, но вышли несобранными, за что сразу оказались наказаны двумя голами. И всё - ЦСКА не тот клуб, которому можно давать фору в два мяча. Раз «Спартак» не смог за весь второй тайм забить хотя бы раз, чтобы возродить интригу, то считаю победу «армейцев» заслуженной.

Жиго выключился из эпизода и лежа на животе наблюдал за тем, как забивали «Спартаку»? Спартаковцы вообще любят полежать. У них прослеживается желание полежать и поговорить с судьей. Эти два обстоятельства очень вредят команде. Не понимаю, почему руководство не обращает на это внимания. Луис Адриано, мне кажется, вообще брал уроки у Неймара по части валяния и кривляния на поле. По этой части спартаковский бразилец великолепен. У нас в Премьер-Лиге никто столько не лежит на газоне, как Адриано. И Жиго, наверное, не исключение в этом плане, хотя он мне понравился. Много бегал, не потерял скорость к концу.