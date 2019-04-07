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Червиченко: «В РПЛ никто столько не лежит на газоне, как Адриано»

сегодня, 11:41
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мыслями о поражении «красно-белых» от ЦСКА (0:2) в матче 22-го тура РПЛ.

Как они умудрились такой мяч пропустить - это нечто из ряда вон выходящее. Незабитые мячи в первом тайме сыграли со «Спартаком» злую шутку. Хозяева поля выходили на второй тайм немного вальяжными. Думали, что сейчас додавят ЦСКА. «Армейцы» ведь выглядели до перерыва не очень хорошо. Можно было предположить, что у «Спартака» второй тайм получится гораздо лучше, но вышли несобранными, за что сразу оказались наказаны двумя голами. И всё - ЦСКА не тот клуб, которому можно давать фору в два мяча. Раз «Спартак» не смог за весь второй тайм забить хотя бы раз, чтобы возродить интригу, то считаю победу «армейцев» заслуженной.

Жиго выключился из эпизода и лежа на животе наблюдал за тем, как забивали «Спартаку»? Спартаковцы вообще любят полежать. У них прослеживается желание полежать и поговорить с судьей. Эти два обстоятельства очень вредят команде. Не понимаю, почему руководство не обращает на это внимания. Луис Адриано, мне кажется, вообще брал уроки у Неймара по части валяния и кривляния на поле. По этой части спартаковский бразилец великолепен. У нас в Премьер-Лиге никто столько не лежит на газоне, как Адриано. И Жиго, наверное, не исключение в этом плане, хотя он мне понравился. Много бегал, не потерял скорость к концу.

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Все комментарии
Aчиститель
Aчиститель
   232 / 977
сегодня в 12:05
Это стиль игры такой, так сказать, приглашение.
spartach091
spartach091
   165 / 977
сегодня в 12:01
Червиченко несет столько бреда как и конебомжовые
ДАША Д
ДАША Д
   192 / 977
сегодня в 11:57
Посредственный игрок действительно.
ОлегаТэ
ОлегаТэ
   558 / 977
сегодня в 11:51
Штрих к картинке: Не ЦСКА был сильнее, а Спартак проиграл.
Психология лузеров с 16-ти летней историей... ;)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   19 / 977
сегодня в 11:50
Один нырнёт, другой свистнет, Спартак чемпион!
Только с гинером шутки шутить плохо, главбух как никак. И регламенты хорошо знает...
piercman
piercman
   18 / 977
сегодня в 11:49
очень стыдно за спартак!
Зулус из Тарасовки
Зулус из Тарасовки
   71 / 977
сегодня в 11:49
Червиченко знает о чем говорит, мы с Люськой Адриано любим поваляться, особенно на полке в баньке
piercman
piercman
   18 / 977
сегодня в 11:49
ахаха! любят полежать и поговорить с судьёй - скопировано в цитатник позоров спартака!
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 977
сегодня в 11:49
Андриано и Зе с отличием окончили школу нырков Самедова. Гыгыгы
Abverin
Abverin
   172 / 977
сегодня в 11:44
Гол между ног Жиги - просто шедевр.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   4 / 977
сегодня в 11:43
Симулянты одни в пищевике! Нырки и свистки - в этом весь пищевик!
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