Червиченко: «В РПЛ никто столько не лежит на газоне, как Адриано»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мыслями о поражении «красно-белых» от ЦСКА (0:2) в матче 22-го тура РПЛ.
Как они умудрились такой мяч пропустить - это нечто из ряда вон выходящее. Незабитые мячи в первом тайме сыграли со «Спартаком» злую шутку. Хозяева поля выходили на второй тайм немного вальяжными. Думали, что сейчас додавят ЦСКА. «Армейцы» ведь выглядели до перерыва не очень хорошо. Можно было предположить, что у «Спартака» второй тайм получится гораздо лучше, но вышли несобранными, за что сразу оказались наказаны двумя голами. И всё - ЦСКА не тот клуб, которому можно давать фору в два мяча. Раз «Спартак» не смог за весь второй тайм забить хотя бы раз, чтобы возродить интригу, то считаю победу «армейцев» заслуженной.
Жиго выключился из эпизода и лежа на животе наблюдал за тем, как забивали «Спартаку»? Спартаковцы вообще любят полежать. У них прослеживается желание полежать и поговорить с судьей. Эти два обстоятельства очень вредят команде. Не понимаю, почему руководство не обращает на это внимания. Луис Адриано, мне кажется, вообще брал уроки у Неймара по части валяния и кривляния на поле. По этой части спартаковский бразилец великолепен. У нас в Премьер-Лиге никто столько не лежит на газоне, как Адриано. И Жиго, наверное, не исключение в этом плане, хотя он мне понравился. Много бегал, не потерял скорость к концу.
Психология лузеров с 16-ти летней историей... ;)
Психология лузеров с 16-ти летней историей... ;)
Только с гинером шутки шутить плохо, главбух как никак. И регламенты хорошо знает...
Только с гинером шутки шутить плохо, главбух как никак. И регламенты хорошо знает...