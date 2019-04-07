Головин: «В последних двух встречах мы столкнулись с тотальным невезением»

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал итоги матча 31-го тура чемпионата Франции с «Генгамом» (1:1).

Учитывая, что забили гол в компенсированное время, можно порадоваться и ничейному результату в гостевом матче. Хотя, понятно, все настраивались только на победу.

Но вообще, в последних двух встречах мы столкнулись с тотальным невезением. Думаю, с этим согласятся все, кто видел игры. Мы создаём моменты, есть возможность забить, но мяч упорно не идёт в ворота.

Будем надеяться, что этим голом «Генгаму» на последних минутах мы сможем переломить ситуацию. Остаётся только ещё усерднее работать на тренировках, а результат обязательно придёт.