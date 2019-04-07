ГлавнаяНовости

Головин: «В последних двух встречах мы столкнулись с тотальным невезением»

сегодня, 10:45
ГенгамЛоготип футбольный клуб Генгам1 : 1Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал итоги матча 31-го тура чемпионата Франции с «Генгамом» (1:1).

Учитывая, что забили гол в компенсированное время, можно порадоваться и ничейному результату в гостевом матче. Хотя, понятно, все настраивались только на победу.

Но вообще, в последних двух встречах мы столкнулись с тотальным невезением. Думаю, с этим согласятся все, кто видел игры. Мы создаём моменты, есть возможность забить, но мяч упорно не идёт в ворота.

Будем надеяться, что этим голом «Генгаму» на последних минутах мы сможем переломить ситуацию. Остаётся только ещё усерднее работать на тренировках, а результат обязательно придёт.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
А. Березуцкий: «Слуцкому нельзя давать водить, он сбивает всё подряд»
02 апреля Комментарии39
Алексей Березуцкий рассказал о зарплате в «Витессе»
02 апреля Комментарии12
Головин: «Выиграть в гостях у одного из лидеров чемпионата приятно вдвойне»
16 марта Комментарии15
Черышев: «„Краснодар“ доказал, что является хорошей командой»
15 марта Комментарии4
Ден. Черышев: «Сегодня друзей не будет, главное — победить»
14 марта Комментарии15
Денис Черышев: «Думаю, что Роналду не гей»
13 марта Комментарии24
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Kresi frok
Kresi frok
   247 / 977
сегодня в 11:49
Тотальное невезение - это ты, бездарное тело.
particular
particular
   5 / 977
сегодня в 11:15
Поздно уже что-то переламывать..:))
В оставшихся нескольких матчах, желательно набрать очков 10, что бы гарантированно не вылететь и готовиться уже к следующему сезону...
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   711 / 977
сегодня в 10:55
Головин это не игрок уровня "Монако".
holms918
holms918
сегодня в 10:54
Результат придёт, обязательно придёт.
Footbolista
Footbolista
   9 / 977
сегодня в 10:49
А кони скажут, что это Лампочкин виноват)...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100