«Витесс» сыграл вничью с ПСВ, трижды ведя в счете

В матче 29-го тура чемпионата Нидерландов «Витесс» под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого сыграл вничью с ПСВ. При этом хозяева трижды вели в счете по ходу игры, но в компенсированное время упустили победу.
«Витесс» продлил свою серию без побед до пяти матчей и в данный момент находится на шестом месте.
«Витесс» - ПСВ 3:3 (1:1)
Голы: Сереро 13, Эдегор 59, Матавж 83 - Лосано 41 (пенальти), Де Йонг 70, Лосано 90+1 (пенальти)
Удаление: Ван дер Верфф 89 («Витесс»).
В прошлом туре «Витесс» сыграл вничью с «Алкмаром».
А вообще весело в Голландии играют. Но в обороне у Лени явные проблемы, спасибо вратарю, много выручал.
В целом Витесс понравился, временами выглядел лучше ПСВ, все голы с игры забили.
А вообще весело в Голландии играют. Но в обороне у Лени явные проблемы, спасибо вратарю, много выручал.
В целом Витесс понравился, временами выглядел лучше ПСВ, все голы с игры забили.