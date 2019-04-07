«Витесс» сыграл вничью с ПСВ, трижды ведя в счете

сегодня, 19:54

В матче 29-го тура чемпионата Нидерландов «Витесс» под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого сыграл вничью с ПСВ . При этом хозяева трижды вели в счете по ходу игры, но в компенсированное время упустили победу.

«Витесс» продлил свою серию без побед до пяти матчей и в данный момент находится на шестом месте.

«Витесс» - ПСВ 3:3 (1:1)

Голы: Сереро 13, Эдегор 59, Матавж 83 - Лосано 41 (пенальти), Де Йонг 70, Лосано 90+1 (пенальти)

Удаление: Ван дер Верфф 89 («Витесс»).

В прошлом туре «Витесс» сыграл вничью с «Алкмаром».