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«Витесс» сыграл вничью с ПСВ, трижды ведя в счете

сегодня, 19:54
ВитессЛоготип футбольный клуб Витесс (Арнем)3 : 3Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВМатч завершен

В матче 29-го тура чемпионата Нидерландов «Витесс» под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого сыграл вничью с ПСВ. При этом хозяева трижды вели в счете по ходу игры, но в компенсированное время упустили победу.

«Витесс» продлил свою серию без побед до пяти матчей и в данный момент находится на шестом месте.

«Витесс» - ПСВ 3:3 (1:1)
Голы: Сереро 13, Эдегор 59, Матавж 83 - Лосано 41 (пенальти), Де Йонг 70, Лосано 90+1 (пенальти)

Удаление: Ван дер Верфф 89 («Витесс»).

В прошлом туре «Витесс» сыграл вничью с «Алкмаром».

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   23 / 982
сегодня в 20:09
Во втором матче подряд судейка назначает пенальти в пользу Втесса , а потом отменяет. Сегодня вообще смех . Игроку ногой заехали по голове, сначала свистнул пеналь, а потом назначил свободный в противоположную сторону - бред.
А вообще весело в Голландии играют. Но в обороне у Лени явные проблемы, спасибо вратарю, много выручал.
В целом Витесс понравился, временами выглядел лучше ПСВ, все голы с игры забили.
Шишанутый
Шишанутый
   24 / 982
сегодня в 20:06
Пончик не умеет играть на удержанее счета. Не произвел нужных замен и профукал преимущество своей команды. Уже на 7 место скатились тюфяки!
Брулин
Брулин
   41 / 982
сегодня в 20:04
Лёня чуть не раскачал ПСВ!
Jum13
Jum13
   56 / 982
сегодня в 20:00
Не свезло Лёне, жаль
КЭТиК
КЭТиК
   225 / 982
сегодня в 19:56
Леня мог сотворить сенсацию.
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