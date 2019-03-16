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Головин: «Выиграть в гостях у одного из лидеров чемпионата приятно вдвойне»

вчера, 10:30
ЛилльЛоготип футбольный клуб Лилль0 : 1Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал итоги матча 29-го тура французской Лиги 1 с «Лиллем» (1:0).

Напомним, что российский хавбек вышел на поле в стартовом составе

Получилась достаточно открытая игра. Думаю, было видно, что и мы, и они старались забить, много времени проводили в атаке. Хороших моментов для этого было немало у обеих команд. Здорово, что в конце матча сумели реализовать одну из возможностей. Нам сейчас очень нужны очки, чтобы подняться в турнирной таблице. А выиграть в гостях у одного из лидеров чемпионата приятно вдвойне.

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Все комментарии
kust07
kust07
   228 / 1092
вчера в 22:21
Монако потихоньку выходит из кризиса
ЮЗИК
ЮЗИК
   416 / 1092
вчера в 13:14
Жардим вернулся, игра наладилась
RIR68
RIR68 ответил Jeck Denielse
   310 / 1092
вчера в 13:12
Кто то сейчас в Москве так же думает...)))
в Москве сейчас думают, что Вильярреал - это не Реал!!!
Belgie2009
Belgie2009 ответил Пепс
   290 / 1092
вчера в 11:31
Ахаха, хорошо что я не видел этот ужас
Пепс
Пепс
   405 / 1092
вчера в 11:23
А круто ты из убойнейшей позиции с 11 метров мимо мяча махнул ))) глянул и посмеялся .....
particular
particular
   2 / 1092
вчера в 11:12
Ну, опустились так, что уже можно и не торопится подниматься..:))
В этот раз, просто, повезло, - чего раньше не было..:))
А так, Лилль вполне, мог вдуть..:))
Zimmer
Zimmer
   761 / 1092
вчера в 11:02
Неожиданно.
Степка питерский
Степка питерский
   285 / 1092
вчера в 11:00
Бестолковый игрок, стоило его заменить и сразу же забили.
КЭТиК
КЭТиК
   180 / 1092
вчера в 10:52
Раз в году повезло.
VIPded
VIPded
   551 / 1092
вчера в 10:46
Молодцы, с таким составом выиграть в гостях у Лилля дорогого стоит!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   31 / 1092
вчера в 10:41
Кто то сейчас в Москве так же думает...)))
Footbolista
Footbolista
   4 / 1092
вчера в 10:38
Тебя заменили, тогда выиграли)...
STVA 1
STVA 1
   106 / 1092
вчера в 10:36
Жардим настроил команду..
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   374 / 1092
вчера в 10:31
Да, повезло...
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