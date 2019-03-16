Головин: «Выиграть в гостях у одного из лидеров чемпионата приятно вдвойне»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал итоги матча 29-го тура французской Лиги 1 с «Лиллем» (1:0).

Напомним, что российский хавбек вышел на поле в стартовом составе.

Получилась достаточно открытая игра. Думаю, было видно, что и мы, и они старались забить, много времени проводили в атаке. Хороших моментов для этого было немало у обеих команд. Здорово, что в конце матча сумели реализовать одну из возможностей. Нам сейчас очень нужны очки, чтобы подняться в турнирной таблице. А выиграть в гостях у одного из лидеров чемпионата приятно вдвойне.