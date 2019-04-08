«Тоттенхэм» вспомнил свои голы в ЛЧ. В подборку попал мяч Павлюченко

Пресс-служба «Тоттенхэма» накануне поединка 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» опубликовала видео с нарезкой голов в разные времена во время выступлений в турнире.
Одним из героев видеоролика стал бывший форвард «шпор» Роман Павлюченко, который забил гол во встрече с «Интером». Отметим, что матч против «Сити» станет первым для команды на новом стадионе в еврокубках.
PS хотелось бы на новом стадионе увидеть завоеванный трофей.
PS хотелось бы на новом стадионе увидеть завоеванный трофей.