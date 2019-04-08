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«Тоттенхэм» вспомнил свои голы в ЛЧ. В подборку попал мяч Павлюченко

сегодня, 12:38

Пресс-служба «Тоттенхэма» накануне поединка 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» опубликовала видео с нарезкой голов в разные времена во время выступлений в турнире.

Одним из героев видеоролика стал бывший форвард «шпор» Роман Павлюченко, который забил гол во встрече с «Интером». Отметим, что матч против «Сити» станет первым для команды на новом стадионе в еврокубках.

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Все комментарии
DXTK
DXTK
   204 / 965
сегодня в 13:09
очень приятно, что Павлючнеко до сих пор помнят в Тоттенхэме раз включили его гол в этот список.

PS хотелось бы на новом стадионе увидеть завоеванный трофей.
борька
борька
   309 / 965
сегодня в 13:09
Пора Рому в аренду брать!
КЭТиК
КЭТиК
   183 / 965
сегодня в 13:09
Рома - звезда!
Leha-ha50
Leha-ha50
   19 / 965
сегодня в 13:07
Сити - явный фаворит в этом противостоянии.
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