«Тоттенхэм» вспомнил свои голы в ЛЧ. В подборку попал мяч Павлюченко

сегодня, 12:38

Пресс-служба «Тоттенхэма» накануне поединка 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» опубликовала видео с нарезкой голов в разные времена во время выступлений в турнире.

Одним из героев видеоролика стал бывший форвард «шпор» Роман Павлюченко, который забил гол во встрече с «Интером». Отметим, что матч против «Сити» станет первым для команды на новом стадионе в еврокубках.