Eins! Hier kommt die Sonne! Как взошло солнце дортмундской «Боруссии»

сегодня, 17:30

«Соккер.ру» рассказывает о триумфе команды Оттмара Хитцфельда в сезоне-1996/97.

Вчера было рано, завтра будет поздно

В двух первых материалах (первая часть, вторая часть), посвящённых замечательной команде Хитцфельда, мы рассказывали, как «кислотные диджеи» дважды стали чемпионами Германии. Но «Боруссия» не хотела останавливаться. Важно было конвертировать национальные успехи в европейский триумф.

И если в предыдущих сезонах Хитцфельд больше думал о том, как стать первым в Германии, то теперь настала пора замахнуться на нечто большее, ведь «Боруссия» уже тридцать лет не выигрывала международных турниров. После победы в Кубке кубков 1966 года «чёрно-золотые» лишь один раз вплотную подобрались к европейской вершине. В 1993 (уже при Хитцфельде) дортмундцы играли в финале Кубка УЕФА , но уступили «Ювентусу». Но за три года «Боруссия» заметно изменилась. Стала смелее, наглее, мастеровитее, опытнее. Тренер чувствовал, что этот коллектив достиг высшей точки развития. И если сейчас не получится совершить что-то героическое, то второго такого шанса может и представиться.

Что же изменилось в чемпионском составе «Боруссии»? Потерь оказалось немного. Ветераны Гюнтер Кутовски и Бодо Шмидт ушли соответственно в «Рот-Вайсс» и «Кёльн». Рубен Соса отбыл в испанский «Логроньос». Окончательно сосредоточился на тренерской работе Харальд Шумахер.

Влились в коллектив два опорника - португалец Паулу Соуза из «Ювентуса» и шотландец Пол Ламберт из «Мазервелла», защитник Вольфганг Файерзингер из «Зальцбурга». Новоиспечённый чемпион Европы Рене Шнайдер пришёл из «Ганзы». Правда, защитник сборной Германии прибыл с травмой, полученной ещё на первенстве континента. Перебрался в Дортмунд числившийся по всем документам американцем нападающий Йован Кировски. Но главным для российских любителей футбола стало появление в составе чемпионов Германии уроженца Новороссийска полузащитника Владимира Бута, уже прошедшего обкатку во втором составе «чёрно-золотых».

Прощай кислота, здравствуй классика

Выяснилось, что травмирован не только Шнайдер, но и герой чемпионата Европы Маттиас Заммер. Поэтому Хитцфельду пришлось перекраивать линию обороны. В воротах, как обычно Штефан Клос, невысокий, но юркий и отважный. На лавочке давно сидел ветеран Вольфганг Де Беер, по прозвищу Тедди. Справа играл Штефан Ройтер. На левый фланг приглашался Рене Шнайдер, но в виду его травмы задержался в основе ветеран Мартин Крее. Но со временем был отведен назад из средней линии Йорг Хайнрих. Вольфганг Файерзингер заменил Маттиаса Заммера в роли свободного центрального защитника, а Юрген Колер занимал позицию стоппера. Жулио Сезар чаще начинал встречи на скамейке запасных.

Пол Ламберт заведовал опорной зоной. Несколько выше играл любимец Дортмунда Михаэль Цорк, а Андреас Мёллер исполнял роль свободного художника. Ларс Риккен располагался справа. Слева в полузащите играл Йорг Хайнрих, если не был занят в обороне. Будучи чрезвычайно выносливым Йорг мог отработать за двоих. От Паулу Соузы ожидали большего, но в важнейших матчах португалец показывал свой высочайший класс. Также в число резервистов входили Рене Третчок, Кнут Райнхардт и Владимир Бут. Штефан Фройнд практически не играл. Иногда выходил молодой полузащитник Карлстен Вольтерс. Теперь линия атаки - Стефан Шапюиза играл всегда. В качестве второго нападающего использовался либо Карл-Хайнц Ридле, либо Хайко Херрлих. Ещё имелся молодой ганец Ибрагим Танко. От Йована Кировски толку было мало.

А ещё «Боруссия» отказалась от кислотной формы, которая выполнила свою миссию, изрядно пополнив клубный бюджет. Клуб вернулся к традиционной цветовой гамме - обычный жёлтый, не светящийся и без примеси зелёного, и чёрный. Классика была снова в моде.

Сезон начался матчем за Суперкубок Германии, в котором «Боруссии» противостоял «Кайзерслаутерн». В составе дортмундцев помимо Владимира Бута вышли ещё два юных новичка - Вольтерс и левый полузащитник Деннис Вайланд. Оба немецких юноши сыграли неплохо. Карлстен сравнял счёт в основное время, а Деннис реализовал решающий пенальти в серии. Но в дальнейшем первый выходил на поле изредка, а второй не играл вообще. Как вы уже поняли, спор за Суперкубок дошёл до серии 11-метровых. Основное время - ничья 1:1. Два первых удара дортмундцев цели не достигли. Но «Боруссии» удалось выиграть 3:2. Бут тоже внёс свою лепту, реализовав 11-метровый.

Но из Кубка Германии «Боруссия» вылетела сразу же. Проиграла «Ваттеншайду» в дополнительное время 3:4. Неприятно, конечно. Но эта неудача не особо расстроила Оттмара Хитцфельда. У него были иные планы на сезон.

В стартовом матче чемпионата «Боруссия» играл в Леверкузене. Пропустила два мяча в дебюте, отыграла их до перерыва, но во втором тайме получила ещё парочку и покинула поле побеждённой - 2:4. Затем последовали четыре победы подряд. «Чёрно-золотые» третьи после «Штутгарта» и «Баварии». Настала пора матчей Лиги чемпионов. Дубль Херрлиха обеспечил хороший старт в виде победы над «Видзевом» 2:1. Но начались проблемы дома. С трудом свели вничью встречу со «Штутгартом», получили пять штук в Мёнхенгладбахе от одноклубников. И сразу с третьего места на пятое. Зато в Лиге чемпионов уверенная победа в Бухаресте над «Стяуа» 3:0, которую обеспечили точными ударами Риккен, Хайнрих и Шапюиза.

Боязнь родных стен

Очень сложным выдался матч в Мадриде против «Атлетико». Всё решил гол Ройтера, принесший чемпионам Германии третью победу в групповом турнире. А потом настала пора отправиться в Мюнхен к лидеру бундеслиги. Ничего не сделали баварцы Джованни Трапаттони с командой Хитцфельда. При том, что на исходе первого получаса игры гости потеряли травмированного Файерзингера.

«Боруссия» разгромила дома «Арминию» 5:0, но оставалась четвёртой - минус четыре от «Штутгарта» с «Баварией», и очко от «Байера». Назвать игру чемпионской было трудно. Видимо, была сделана ставка на Европу. Но и там после трёх побед пришла первая неудача. «Атлетико» взял реванш на «Вестфалленштадионе» 2:1.

В какой-то момент у дортмундцев появился некий комплекс своего поля. После проигрыша чемпионам Испании, «Боруссия» не досчиталась очков в играх с «Карлсруэ» и «Гамбургом». Зато в гостях были красиво положены на лопатки «Шальке» (3:1) и «Вердер» (4:0). Групповой этап Лиги чемпионов был доигран ярко - ничья 2:2 в Лодзи с «Видзевом», потом домашняя голевая феерия со «Стяуа» 5:3. «Атлетико» и «Боруссия» набрали по 13 очков и уверенно шагнули в четвертьфинал Лиги чемпионов. Надо было подтягивать дела домашние.

Выбор Хитцфельда

Первый круг «Боруссия» завершила красивой победой в Кёльне 3:1 и пришла на промежуточной финиш второй. От «Баварии» отделяли все те же четыре очка. В начале второго круга дортмундцы чуточку приблизились. И тут возобновились европейские баталии. В четвертьфинале на пути попался чемпион Франции «Осер», ведомый знаменитым тренером Ги Ру. На «Вестфалленштадионе» подопечные Хитцфельда были намного убедительнее 3:1. Ридле, выздоровевший Шнайдер и Мёллер нанесли три пробоины бургундцам. Огорчило только ненужно удаление Ройтера. И в бундеслиге всё хорошо - выигрыши у «Фрайбурга» и «Ганзы» впервые вывели «Боруссию» в лидеры. Но очень скоро пришлось вспомнить и второго зайца из пословицы, и знаменитого коня Боливара из новеллы О’Генри. «Штутгарт» и вторая «Боруссия» заставили своими победами 4:1 и 3:1 соответственно.

Ларс Риккен, ещё один любимец Дортмунда, добыл и вторую победу над «Осером». Есть полуфинал Лиги чемпионов, где соперник уже далеко не «Осер», а грозный «Манчестер Юнайтед». И от «Баварии» отставание в три очка. Первым в графике стоял матч с чемпионами Англии.

Нечасто выходивший на поле Рене Третчок забил едва ли важнейший гол в своей жизни. Его удара оказалось достаточно, чтобы выиграть первую встречу у МЮ . Столько энергии забрала эта игра. На «Дуйсбург» не хватило - 2:3. Уже - 6 от мюнхенцев. В игре с «Баварией» произошёл обмен голами в самом дебюте - Ридле отличился на второй минуте, Руджеро Риццителли сравнял счёт на третьей. И всё. На этом голы закончились. И отрыв в шесть очков остался. И хотя до финиша бундеслиги оставалось шесть очков, уже было ясно, что третьего подряд чемпионства ждать не стоит.

И «Боруссия» сделала свой выбор. Ларс Риккен на восьмой минуте поверг в уныние «Олд Траффорд». И как ни старалась команда Алекса Фергюсона, ей второй раз пришлось признать себя побеждённой. «Боруссия» шагнула в финал. Навстречу к «Ювентусу». Появился шанс поквитаться за проигранный Кубок УЕФА . Решающий матч был запланирован в Мюнхене.

«Боруссия» заканчивала чемпионат третьей. Поздравления принимала «Бавария» Трапаттони. До финиша оставался ещё тур, когда в Мюнхене решалась судьба главного трофея европейского клубного футбола. Фаворитом и у прессы, и букмекеров считался «Ювентус». Но на 24 минуте Пол Ламберт подобрал мяч после подачи углового, прострелил в штрафную, а там сразу два игрока «Боруссии» Колер и Ридле. Последний и переправил мяч в сетку. Через пять минут Мёллер подал угловой точно на голову Ридле. Карл-Хайнц снова принимал поздравления.

В середине второго тайма Алессандро Дель Пьеро после паса Алена Бокшича нанёс какой-то хитрый удар. Не то пяткой, не внутренней стороной стопы. Клос - хороший удар, но не волшебник, чтобы брать такие мячи - 2:1.

Ситуация зыбкая. «Ювентус» идёт вперёд, чтобы отыграться. Тем более, что игра у «бьянконери» пошла. И тут Хитцфельд произвёл две замены. Сначала Херрлих заменил Ридле (Карл-Хайнц в пылу борьбы сломал мизинец на ноге), а потом Риккен заменил Шапюиза. Ларс только вышел и сразу отличился. Мёллер сделал пас на ход молодому полузащитнику, а тот метров с 25 вогнал мяч в ворота Анджело Перуцци - 3:1. Всё. Судьба Кубка чемпионов решилась. Главный трофей впервые в истории отправился в Дортмунд. Солнце взошло!

После этой исторической победы Оттмар Хитцфельд ушёл. Ушёл победителем, чувствуя, что выжал из «Боруссии» всё, что только можно было выжать. Отдохнул, и взялся за «Баварию», с которой тоже выиграл много чего. В том числе и Лигу чемпионов.

19-летний Владимир Бут в финале не играл. Но на протяжении сезона юный полузащитник 11 раз выходил на поле и забил один мяч. Хитцфельд, покидая Дортмунд, просил позаботиться о талантливом полузащитнике. Но карьера Владимира сложилась не так, как бы хотелось всем нам.

А та великолепная «Боруссия» вскоре утратила свой блеск. Ненадолго. Будет ещё прекрасная команда Маттиаса Заммера. И Юрген Клопп создал в Дортмунде команду своей мечты. Что-то очень интересное выходит и у Люсьена Фавра в наши дни. Но планку, высоко поднятую Хитцфельдом, пока никто не преодолел. Все сбивают.