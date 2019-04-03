Белая гвардия. Яркая, но грустная история «Лидса» Дэвида О'Лири

вчера, 17:00

«Соккер.ру» начинает рассказ о замечательной команде, которая сверкнула и погасла на рубеже столетий.

Выиграв последний чемпионат Англии в старом формате, «Лидс Юнайтед» начал сдавать cвои позиции. Особенно подкосил «белых» уход в «Манчестер Юнайтед» Эрика Кантона. В результате команда рухнула с первого места на семнадцатое, с трудом удержавшись в только что образованной Премьер-Лиге. Однако Говарду Уилкинсону удалось выправить ситуацию. В двух следующих сезонах йоркширцы приходили на финиш пятыми.

Приход Председателя

В сезоне-1995/96 Уилкинсон сделал ставку на выигрыш Кубка лиги, запустив дела в чемпионате. И просчитался. В финале третьего по рангу английского турнира «Лидс» был бит «Астон Виллой» с результатом 0:3. В первенстве «белые» заняли только 13-е место, и Говард стал чувствовать себя неуютно в тренерском кресле. Тем более что начались перемены в руководстве. Новые хозяева, утверждавшие, что пришли надолго и всерьёз, решили уволить Уилкинсона. Тем более что отбыл дисквалификацию за откаты на трансферах и искал работу Джордж Грэм, собравший за десять лет работы в «Арсенале» внушительную коллекцию трофеев, в том числе и Кубок кубков.

«Лидс» ужасно провёл первый круг, располагаясь возле зоны вылета. Только ближе к зиме у «белых» стало получаться. И в это время последовала замена Уилкинсона на Грэма. Замена тренера привела к новому спаду. Но опытный Грэм выправил ситуацию. На финише его команда пришла одиннадцатой, правда, выдав слабый финиш - 9 матчей без побед. Впрочем, и поражений было всего два.

Летом 1997-го сменилась власть. Пост председателя правления занял энергичный седовласый человек, похожий на нашего актёра Донатаса Баниониса. Особенно в роли «Председателя» («Клетчатого») в фильме «Приключения принца Флоризеля». Новый председатель Питер Ридсдейл заявил о своих грандиозных планах сделать клуб одним из сильнейших в Англии и Европе. Всё это можно было расценить как блажь, как прожект, но при Ридсдейле начались серьёзные перемены. В первую очередь кадровые.

Стали покидать команду ветераны. Причём заслуженные. Такие как Иан Раш, легенда «Ливерпуля», или Карлтон Палмер. Два Гари - Макаллистер и Спид - ушли ещё при предыдущих владельцах. Расстался «Лидс» с не нашедшими себя в команде Тони Йебоа и Томасом Брулином. Уже сидел на чемоданах и ждал отъезда в Глазго Род Уоллес.

Зато появились в команде неизвестные голландцы Роберт Моленар и Джимми Хассельбайнк. Появилась целая группа молодняка, в основном своего: Йан Харт, Алан Смит, Ли Бойер, Гарри Кьюэлл, Джонатан Вудгейт. И обновлённый «Лидс» какое-то время шёл четвёртым. Пришёл на финиш пятым.

Летом 1998-го Уоллес всё же уехал в «Рейнджерс», к Дику Адвокату. Зато вернулся Дэвид Батти, которого ненавидело пол-Англии за незабитый пенальти на чемпионате мира в ворота аргентинцев. Из «Челси» пришёл левый защитник Дэнни Грэнвилл. Команда была собрана, можно было идти на покорение обозначенных председателем высот. Состав позволял.

За себя и за дядю

Ворота защищал второй голкипер сборной Англии Найджел Мартин. Лёгкая хромота на левую ногу не мешала ему считаться одним из сильнейших вратарей Премьер-Лиги. Дублёром считался высокий и худой Марк Бини. Но в клубе подрастал очень перспективный Пол Робинсон. Планировалось, что на флангах будут играть дядя и племянник – ирландцы Гари Келли и Иан Харт. Дядя Гари всего на три года старше племянника Иана. Но тяжёлая травма выбила Келли из строя на целый год, поэтому Иану пришлось играть и за себя, и за дядю. Харт не только отменно отрабатывал на левом фланге, но и отменно бил штрафные. Уступал в этом компоненте разве что Дэвиду Бекхэму. Правый фланг закрывал либо австриец Мартин Хиден, либо норвежец Гуннар Халле. В центре обороны Грэм мог выставлять в зависимости от ситуации либо двух, либо трёх игроков: южноафриканец Лукас Радебе, молодой Джонатан Вудгейт и голландец Роберт Моленаар, который оказывался лишним при игре в два центральных защитника. Дэвид Уэзеролл присел на лавочку рядом с левым защитником Дэвидом Робертсоном.

В опорной зоне мощный кулак составили Альфи Халанд и Дэвид Хопкин. Слева юный австралийский талант Гарри Кьюэлл, справа – местный хулиганистый парнишка Ли Бойер. В резерве опытнейший Дэвид Батти, Стивен Макфэйл, Бруну Рибейру, Виллем Корстен и Мэттью Джонс. Основную пару нападающих составляли уроженец Суринама Джимми Хассельбайнк и воспитанник клуба Алан Смит, чей белый чубчик привлёк на трибуны «Элланд Роад» немало представительниц прекрасного пола. Отлично отыгравший предыдущий сезон Джимми привёл в команду своего родственника, тоже нападающего Клайда Вёйнгарда. Забегая вперёд, стоит сказать, что Клайда по итогам сезона-98/99 болельщики признали «Ослом года». Кем назвали Джимми, узнаете позже. Ещё один форвард Дерек Лилли был столь же полезен, как Вёйнгард.

Когда второй становится первым

Вы заметили, что пока ни разу не упоминался Дэвид О'Лири. Легенда «Арсенала» на излёте футбольной карьеры перебрался в «Лидс». Поиграл немножко и стал помощником Джорджа Грэма. Ибо новый тренер был прекрасно знаком с ирландцем. Много лет Дэвид оттрубил в Лондоне под командованием Грэма. Теперь О'Лири стал главным проводником тренерских идей и на поле, и в раздевалке.

Сказать, что «Лидс» взял хороший старт в сезоне-1998/99, было бы преувеличением. В семи турах - две победы и пять ничьих. В Кубке УЕФА пройден португальский «Маритиму». Соперники обменялись победами 1:0, но в серии пенальти преуспел представитель Англии. И тут, как гром! Грэм решил уйти. В «Тоттенхэм Хотспур», где ему предложили намного больше, чем мог платить Ридсдейл.

Нельзя сказать, что отношения тренера и председателя были замечательными. Питер Ридсдейл ожидал большего от Грэма. Но сам факт ухода в октябре был неожиданностью. Пришлось в срочном порядке искать тренера. Председатель очень хотел видеть у руля Мартина О'Нила, успешно трудившегося в «Лестере». Но ирландец отказал, сославшись на обязательства перед своим клубом. На время поисков было решено доверить команду О'Лири.

Но вскоре поиск нового тренера было решено завершить. Ибо выяснилось, что помощник Грэма справляется с работой не хуже своего бывшего шефа. Дело не только в результатах – Дэвид начал с домашнего поражения и трёх ничьих. Изменилась игра команды, она стала более живой и атакующей. Кроме того, игроки сами ходили к Ридсдейлу просить, чтобы им оставили О'Лири. И были услышаны. Правление утвердило ирландца главным тренером. Несмотря на вылет из Кубка УЕФА от «Ромы» (0:1 и 0:0). Завершён был поход за Кубком лиги – дорогу перебежал «Лестер».

Команда на вырост

Три победы, в числе которых был и выигрыш у «Ливерпуля» на «Энфилде» 3:1, подняли «белых» на пятое место. Команда дала бой «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд». Проиграла 2:3, но оставила хорошее впечатление. Потом был красиво разгромлен «Вест Хэм» 4:0, обыгран «Ковентри» 2:0. «Лидс» уже третий.

Зимой «Лидс» заметно лихорадило. Йоркширцы потерпели несколько поражений, но фатальными они не стали. Ниже шестого места они не опускались. Расцвела же команда О'Лири в середине февраля. «Белые» стали обыгрывать одну команду за другой. Под раздачу попал и «Тоттенхэм» Джорджа Грэма. После серии из семи побед «Лидс» занимал четвёртое место, опережая шедший пятым «Дерби Каунти» на десять очков. От лидировавшего «Манчестер Юнайтед» дистанция вдвое меньше. А два лондонских клуба - «Арсенал» и «Челси» - опережали йоркширцев всего на два очка. Давненько «павлины» не взлетали так высоко.

Но календарь у «Лидса» был тяжелейший. «Ливерпуль» – ничья 0:0, «Манчестер Юнайтед» – 1:1, «Вест Хэм» 5:1, «Челси» 0:1, «Арсенал» 1:0. Стало ясно, что не выше четвёртого места, не ниже оного «белые» никуда не сдвинутся. Но и четвёртая позиция была хорошим результатом. Лучшей с чемпионских времён. Джимми Хассельбайнк вместе с Майклом Оуэном («Ливерпуль») и Дуайтом Йорком («Манчестер Юнайтед») разделили звание лучшего бомбардира. Все трое забили по 19 мячей.

А главным было то, что на «Элланд Роад» сложилась очень интересная команда, способная к росту. Усилить несколько позиций, дать молодым опериться как следует, и можно было ждать куда более высоких результатов, чем четвёртое место. И планы председателя Ридсдейла уже не виделись какими-то утопическими.

Но по окончании сезона болельщиков ждало неприятное известие. Лучший бомбардир двух последних лет Джимми Хассельбайнк поддался на уговоры «Атлетико» и согласился на переезд в Мадрид. Более того, голландец пытался расторгнуть контракт с «Лидсом» и уйти бесплатно. Не вышло. Пришлось испанскому клубу выложить 10 миллионов. Но отношения с фанатами были испорчены навсегда. Уже прошло почти 20 лет, а иначе как Иуда в Лидсе Джимми не называют.