«Депор» с приставкой Супер

сегодня, 18:11

«Соккер.ру» - об исторической победе команды Хавьера Ируреты в сезоне-1999/2000.

Наш первый рассказ о клубе из Ла-Коруньи был посвящён команде Арсенио Иглесиаса, которая была очень близка к завоеванию первого в истории клуба чемпионского титула в сезоне-93/94. Только незабитый Мирославом Джукичем пенальти помешал состояться историческому событию. Но через год галисийцы добились другого, также исторического успеха - взяли Кубок Испании.

Поступательное движение

Следующие годы были тоже яркими и насыщенными. Один период Джона Тошака чего стоит. В это время на стадионе «Риасор» вспыхнула звезда Ривалдо. Но бразилец отыграл год и поддался на уговоры «Барселоны», где и провёл свои лучшие годы. Тошак поссорился со всеми, с кем только мог - президентом Аугусто Лендойро, футболистами и болельщикам. Если б в 1997 году существовала группа «Ленинград» и её песня «Дорожная», то испанская версия композиции была бы очень популярной на «Риасоре». Пришедший на смену валлийцу бразилец Карлос Алберто Силва начал за здравие - с шести побед. Но закончил за упокой - на 12-м месте. И Лендойро решил прибегнуть к услугам Хавьера Ируреты. Точнее, Ируретагоэны, но столь длинная фамилия была непроста даже для басков, к которым «Профессор» принадлежал.

Ирурета был неплохим нападающим. Играл в «Атлетико» (Мадрид), потом за «Атлетик» из Бильбао. Как тренер Ирурета прославился в «Овьедо», который в кои-то веки попал в Кубок УЕФА . Тренировал сантандерский «Расинг», когда там играли Дмитрий Попов и Дмитрий Радченко, Потом были «Атлетик» и «Реал Сосьедад». Но наибольших успехов баск добился не у себя на малой родине, а в Галисии, когда поднял «Сельту» из Виго на шестое место.

В первом своём сезоне Ирурета финишировал с «Депором» на шестом месте. Что было несомненным прогрессом по сравнению с двенадцатым местом Силвы. Но «Сельта» оказалась в таблице пятой, что несколько ранило самолюбие почти всех, кто был причастен к команде из Ла-Коруньи.

Новый облик галисийцев

Летом 1999-го бело-голубые футболки «Депортиво» примерили несколько футболистов. Три полузащитника: воспитанники мадридского «Реала» Виктор Санчес, Фернандо и Хайме Санчес. Из «Тенерифе» прибыли опорный полузащитник серб Славиша Йоканович и нападающий - голландец индонезийского происхождения Рой Макай. Был приглашён центральный защитник «Овьедо» Сесар.

Потерь оказалось больше, и два вратаря - нигериец Питер Руфаи и португалец Нуну Эрландер, не были главными. Куда больше болельщиков взволновал уход в «Бордо» французов Стефана Зиани и Жерома Бонисселя. Еще два защитника - Армандо и Эави Лопес перебрались соответственно в «Мальорку» и «Тенерифе». Марокканец Мустафа Хаджи усилил среднюю линию английского «Ковентри», а один из тех, кто сделал «Депор» ведущим клубом Испании Франсиско Манхарин, отправился доигрывать в «Расинг». Покинул команду и Дмитрий Радченко.

Как же выглядел «Депортиво» в описываемом сезоне? Ворота защищал любимый клиент Олега Саленко камерунец Жак-Селестен Сонго’О. Серебряный призёр Евро-96 чех Петр Коуба больше смотрел за игрой африканца, нежели играл сам. Справа в обороне Мануэль Пабло, слева - Энрике Ромеро. Основная пара центральных защитников Нуретдин Найбет и Габриэль Шуррер. В резерве Сесар, Элдер и Луис Рамис. При необходимости мог отойти назад правый полузащитник Лионель Скалони, нынешний тренер сборной Аргентины.

В опорной зоне уже много лет играли Мауро Силва и Донато - бразилец и ...бразилец с испанским паспортом. К ним в помощь был приглашён Славиша Йоканович. Виктор Санчес играл справа, а Джалминья больше слева. Флавион Консейсао мог заменить любого из них. Ещё имелись уже упомянутые Лионель Скалони, Фернандо Хайме, да заслуженные ветераны Фран и Хосе Рамон. «Профессор» мог насытить среднюю линию пятью игроками, тогда в нападении выходил Рой Макай. Если же «Депор» играл в два форварда (и четыре хавбека-соответственно), то напарником Макая чаще был португалец Педру Паулета, реже аргентинец Туру Флорес и совсем редко Иван Перес.

Заявка о намерениях

«Депортиво» устроил праздник болельщикам в первом туре, разгромив «Алавес» на «Риасоре» 4:1. Правда, чуточку огорчили, пропустив первыми. Но потом Джалминья забил, и Макай положил три штуки. Всем дебютам дебют. Нулевая ничья в Севилье с «Бетисом», и уверенные 2:0 над «Вальядолидом». Снова Макай с Джалминьей.

Проигрыш в первом матче 1/32 финала Кубка УЕФА норвежскому «Стабеку» слегка огорчил. Слово «слегка», ключевое, ибо 0:1 в гостях далеко не трагедия. Тем более что на носу была поездка в Мадрид в гости к «Реалу». Ничья 1:1, которой больше радовались игроки столичного клуба и их тренер Джон Тошак. Рауль ответил на гол Джалминьи в последней 10-минутке.

А вот 0:2 дома с «Нумансией» не лезли ни в какие ворота. Пришлось извиняться и выбивать «Стабек». Те же 2:0 за счёт голов Йокановича и Флавио. Следующим соперником в Кубке УЕФА стал французский «Монпелье». А в чемпионате «Депор» устремился в погоню за резво стартовавшей «Барселоной» и внезапно взлетевшим высоко вверх «Райо Вальекано». Только приблизился, как 0:2 от «Валенсии» и снова откат назад. А с «Монпелье» всё вышло удачно 3:1 дома и 2:0 во Франции. Этот соперник сломался, несите следующего. В лице «Панатинаикоса».

Игра с «Барселоной» решала далеко не всё. Но победа «Депора» означала бы вызов со стороны галисийцев, серьезные намерения команды Хавьера Ируреты. Макай забил парочку в первую четверть часа, и ответный гол Ривалдо уже ни на что не влиял. Вслед за «Барсой» были обыграны «Овьедо» и «Севилья». Последняя особо красиво - 5:2. Макай не играл, но хет-трик состряпал Паулета. Так «Депортиво» вышел вперёд.

«Панатинакиос» в Галисии забил три, два в чужие ворота, один в свои. Ещё три мяча провели игроки Ла-Коруньи. Несложно вычислить счёт - 4:2. «Депор» затем обыграл два столичных клуба - «Атлетико» в Мадриде 3:1 и «Райо» дома 3:2. Ничья в Афинах 1:1 вывела галисийцев в весеннюю фазу Кубка УЕФА , а именно в четвертьфинал.

В испанском чемпионате «Депортиво» же как-то легко отрывался от преследователей. К 16-му туру «бело-голубые» опережали на 8 очков ближайшего преследователя, которым оказалась соседняя «Сельта», Подобный задел позволил пережить довольно серьёзный спад, пришедшийся на конец декабря - начало января. В пяти матчах - только одна ничья. Правда, два из проигрышей пришлись на Кубок. Дальше проследовала «Осасуна».

«Депортиво» не только выиграл первый круг. Он вышел из тяжёлого кризиса, обыграв «Бетис», и остался первым. Но преимущество над «Барселоной», которая растолкала остальных догоняющих, составило три очка. «Сине-гранатовые» всё равно сорили очками. Даже сокрушительный проигрыш галисийцев «Вальядолиду» 1:4 мало что изменил в чемпионской гонке.

Трудовое чемпионство

Матч с «Реалом» на «Риасоре» должен был показать - созрел ли «Депор» до чемпионства. Тошака в «королевском клубе» уже не было, его заменил Висенте Дель Боске. И мадридцы представляли собой уже не аморфную субстанцию образца осени девяносто девятого. Это был крепкий, боеспособный, достойный своего имени коллектив.

Рой Макай уже на шестой минуте заставил юного Икера Касильяса вытащить мяч из сетки. Прошло десять минут, и сетка ворот за спиной Икера вздрогнула ещё раз после удара Джалминьи. Фернандо Морьентес несколько озадачил галисийскую публику, - на перерыв команды ушли при счёте 2:1. Начался второй тайм, и Виктор Санчес был безжалостен к воспитавшему его коллективу. А потом вышел Туру Флорес и сделал счёт вовсе неприличным - 5:1. Фернандо Йерро лишь чуточку смягчил ощущения «королевского клуба» и будущего победителя Лиги чемпионов - 5:2.

Но даже после такой яркой победы оставалось ощущение некоей несерьёзности лидера. Который мог запросто проиграть то «Нумансии», то «Малаге». Другие преследователи, впрочем, играли ещё менее стабильно. Поэтому на второе место забегали то «Сарагоса», то «Алавес».

Европейская кампания завершилась матчами с «Арсеналом». Всё решилось в Лондоне. Провалив первый тайм на «Хайбери» 0:2 - голы на счету Ли Диксона и Тьерри Анри, галисийцы проснулись после перерыва. Джалминья с пенальти один гол отыграл. Но через минуту бразилец заработал первую, а ещё через три - и вторую жёлтую карточку. «Канониры» трижды реализовали численное преимущество - снова Анри, Нванкво Кану и Деннис Бергкамп. Итого 5:1. И что такое 2:1 в ответке на «Риасоре»? Ровным счётом ничего. Формальность.

«Депортиво» двигался вперёд довольно тяжело. Обыграна дома «Валенсия», но «Барселона» взяла реванш на «Камп Ноу» 2:1. Отрыв всего два очка, а до финиша - целых девять туров. А там «Алавес» недалеко, «Реал» и «Сарагоса». Ничего ещё не было ясно.

«Депортиво» выиграл дома у «Овьедо», но и «Барса» взяла три очка в Малаге. Команда Ируреты удачно погостила у «Севильи» - 3:1, но и «сине-гранатовые» дома разгромили крепкую «Валенсию» Эктора Купера 3:0. Галисийцы дали ускорения на пути в Сегунду мадридскому "Атлетико» 4:1, а «Барса» вдруг развалилась дома перед «Мальоркой» 0:3. Уже пять очков форы, это не расстояние выстрела, а вполне удобный задел.

«Барса» получила 0:3 и от «Малаги». Но «Депор» ответил любезностью и был бит в Мадриде «Райо» 0:2. Всё те же 5 очков за пять туров до конца. Но уже не только от «Барсы», но и ещё и от «Реала». Макай и Сесар забили такие нужные мячи «Сосьедаду», «Барселона» также с результатом 2:0 одолела «Севилью», а «Реал» тормознул дома в игре с «Расингом» 2:4. «Сельта» поставила соседям подножку 2:1, барселонцы же безжалостно обошлись в Мадриде с «Атлетико». Пять очков форы превратились в два.

Но «Райо Вальекано» внезапно забил два мяча в столице Каталонии. «Депортиво» выцарапал домашнюю ничеечку с «Сарагосой» - 2:2. В предпоследнем туре оба претендента сыграли с одинаковым счётом - 0:0. «Барса» в Сан-Себастьяне, Ла-Корунья - в Сантандере. Перед заключительным туром у галисийцев преимущество в три очка. Но у каталонцев лучше разница мячей - +22 против +20.

Последний тур. «Барселона» принимала «Сельту», а «Депортиво» - «Эспаньол». Как говорилось в любимой кинокомедии, «то кто нам мешает, тот нам и поможет». «Сельта», притормозившая соседей и обострившая борьбу за чемпионство, выиграла первый тайм на «Камп Ноу» 2:0. На «Риасор» тоже 2:0, но в пользу хозяев - славно сработали Донато и Макай. В Ла-Корунье счёт не изменился, а дубль Патрика Клюйверта помог «Барсе» разве что сохранить лицо. «Депортиво» стал чемпионом. Впервые в истории.

Конечно, на фоне успехов «Реала» или «Барселоны» одинокий титул галисийцев смотрится как-то неказисто. Но каждому своё. Для клуба из Галисии это была грандиозная победа, благодаря которой ту команду стали называть не иначе, как «Супердепор». Заслужили своей трудовой победой.