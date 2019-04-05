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Самые памятные дерби «Спартака» и ЦСКА в XXI веке

вчера, 20:30
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Глушаков Денис
Глушаков Денис
Полузащитник
Промес Квинси
Промес Квинси
Полузащитник
Дзагоев Алан
Дзагоев Алан
Полузащитник

Накануне главного московского дерби, «Соккер.ру» рассказывает о матчах из истории противостояния «Спартака» и ЦСКА, которые приятно вспомнить одним и другим.

Армейцы куда чаще побеждали в XXI веке, поэтому и выбор здесь шире, но спартаковцев тоже не обделим. Безусловно, у каждого болельщика есть свое любимое дерби: кто-то больше ценит победы, вырванные из глотки противника в супернапряженных матчах, другим по душе избиения и унижения врагов с крупным счетом. Мы отобрали по пять лучших дерби для ЦСКА и «Спартака» и по одному матчу «вне конкурса» - эти игры, возможно, выбиваются из ряда лучших матчей, но чем-то они да запомнились. Начнем с гостей предстоящего дерби. Погнали!

ЦСКА

22 мая 2005 года. Чемпионат России, 9-й тур

«Спартак» - ЦСКА – 1:3

Голы: Бояринцев 28 – Алдонин 51; В. Березуцкий 59; Олич 83.

18 мая ЦСКА обыграл «Спортинг» в финале Кубка УЕФА в Лиссабоне, а уже через три дня нужно было играть дерби со «Спартаком». Армейские футболисты позже признавались, что морально были готовы к поражению: не успели восстановиться, совершили долгий перелет, бурно отмечали завоевание «европейской чашки». И в первом тайме ЦСКА действительно играл, как будто «с бодуна», но в перерыве Газзаев надавал волшебных пендалей, и армейцы порвали «Спартак». Говорят, после игры в раздевалке игроков ЦСКА ждало холодное пиво, а Василий Березуцкий тогда сказал про «Спартак»: «Если уж мы у них пьяными выигрываем, им нас никогда не победить!»

20 мая 2006 года. Кубок России, финал

ЦСКА - «Спартак» – 3:0

Голы: Жо 43, 90+1; Вагнер Лав 90.

Год спустя «Спартак» под руководством армейской легенды Владимира Федотова играл против ЦСКА в финале Кубка России и снова пропустил три мяча. Игру в нужное «красно-синим» русло направил гол Жо со штрафного в концовке первого тайма, а довести счет до крупного ЦСКА удалось в самой концовке матча, когда «Спартак» сначала действовал слишком авантюрно, а потом и вовсе бросил играть.

12 июля 2008 года. Чемпионат России, 13-й тур

«Спартак» - ЦСКА – 1:5

Голы: Баженов 69 – Вагнер Лав 15, 34, 44; Красич 51; Джанер 77.

В этом матче командами руководили два осетинских тренера – Газзаев и Черчесов, и выиграл более опытный и мудрый. ЦСКА разбил «Спартак» уже в первом тайме, когда Вагнер оформил хет-трик, сразу после перерыва счет стал 4:0, а гол Баженова стал слабым утешением, тем более окончательный счет установил турок Джанер – 5:1 в пользу ЦСКА. Юный Алан Дзагоев проводил всего лишь вторую игру в стартовом составе армейцев и поучаствовал в трех забитых мячах.

20 ноября 2010 года. Чемпионат России, 29-й тур

ЦСКА - «Спартак»– 3:1

Голы: Хонда 57; Думбия 66; Вагнер Лав 90 – Ибсон 17.

Эта игра стала триумфом воли ЦСКА. Армейцы пропустили на 17-й минуте от Ибсона, в дебюте второго тайма остались в меньшинстве после удаления Шембераса, но после этого забили три мяча и отпраздновали волевой успех, да еще и добытый вдесятером.

17 мая 2015 года. Чемпионат России, 28-й тур

«Спартак» - ЦСКА – 0:4

Голы: Еременко 11, 22; Тошич 30; Муса 63.

«Спартак» доигрывал очередной безрадостный сезон, болельщики уже готовы были простить провальное выступление на всех фронтах, только бы увидеть победу в дерби на собственном стадионе. Но первое дерби на «Открытие Арене» завершилось победой ЦСКА за явным преимуществом. По истечению получаса игры армейцы забили три мяча, а до перерыва могли отгрузить еще парочку. После этого поражения стало на 100% понятно, что дни Мурата Якина в «Спартаке» сочтены.

Вне конкурса. 21 мая 2013 года. Чемпионат России, 25-й тур

ЦСКА – «Спартак» – 2:2

Голы: Муса 73; Дзагоев 90+4 (пенальти) – Макгиди 42; Ари 46.

Армейцы в этом матче не выиграли, но какая же это важная ничья на пути к первому чемпионству под руководством Леонида Слуцкого, в чем позже признавался и тренер, и его подопечные. «Спартак» открыл счет в концовке первого тайма, упрочил свое преимущество в начале второй половины, почти сразу же Андрей Дикань справился с пенальти в исполнении Вагнера Лава. Казалось, армейцы деморализованы и уже проиграли. Не тут-то было! Муса отыграл один мяч, а в дебрях компенсированного времени ЦСКА заработал право на еще один пенальти, и Алан Дзагоев, в отличие от Вагнера, не ошибся.

«Спартак»

26 июля 2009 года. Чемпионат России, 15-й тур

ЦСКА – «Спартак» – 1:2

Голы: Шемберас 13– Алекс 24; 65 (с пенальти).

Всего за матч до этого прервалась почти восьмилетняя серия «Спартака» без побед в дерби, а в этой игре «красно-белые» не просто победили, они сыграли на порядок лучше ЦСКА. Ко всему прочему, победа получилась волевой: на гол Шембераса ответил Алекс со штрафного и пенальти. Но «Спартак» еще много раз мог забивать с игры, однако футболисты били по штангам, промахивались из выгодных позиций, или спасал Акинфеев.

22 сентября 2013 года. Чемпионат России, 9-й тур

«Спартак» - ЦСКА – 3:0

Голы: Озбилиз 40; Д. Комбаров 52; Паршивлюк 59.

Первую крупную викторию в дерби ЦСКА одержал под руководством Валерия Карпина. Все было решено в течение двадцати игровых минут: незадолго до перерыва Арас Озбилиз открыл счет, а к исходу часа игры два крайних защитника – Комбаров и Паршивлюк, забили по голу головой и установили крупный счет, который уже не менялся.

29 октября 2016 года. Чемпионат России, 12-й тур

«Спартак» - ЦСКА – 3:1

Голы: Глушаков 19; Зе Луиш 77, 90 – Страндберг 82.

Оставшиеся счастливые для спартаковцев матчи относятся к эпохе правления Массимо Карреры. В первом дерби итальянца родился мем «Глушаков – это похороны», сам Денис забил, а дублем отметился Зе Луиш. «Спартак» выиграл у принципиального соперника и продолжил задавать тон в чемпионской гонке.

30 апреля 2017 года. Чемпионат России, 26-й тур

ЦСКА – «Спартак» – 1:2

Голы: А. Березуцкий 45 – Луис Адриано 32; Глушаков 51.

А это первое дерби для ЦСКА на своем собственном стадионе «ВЭБ Арена», и «Спартак» спустя два года вернул должок за поражение в дебютном дерби для «Открытие Арены». Успех «красно-белых» получился не таким мощным, хотя моментов для увеличения разрыва в счете была масса, зато в этой игре «Спартак» де-факто оформил чемпионство. Болельщики вывесили на трибунах баннер с подписью: «Пришли за золотом», - и команда не подвела!

10 декабря 2017 года. Чемпионат России, 20-й тур

«Спартак» - ЦСКА – 3:0

Голы: Промес 9, 59; Пашалич 90+8.

За несколько дней до этого «Спартак» был разбит на «Энфилде» «Ливерпулем» со счетом 0:7, но команда сумела собраться на дерби и закрыла футбольный год крупной победой. Героем матча стал Квинси Промес, который до этого никак не мог забить Игорю Акинфееву. Тем декабрьским вечером голландец поразил ворота ЦСКА дважды, а окончательный счет на восьмой компенсированной минуте, как до этого в матче с «Зенитом», установил Марио Пашалич.

Вне конкурса. 1 ноября 2008 года. Чемпионат России, 27-й тур

ЦСКА – «Спартак» – 0:1

Гол: Баженов 56.

«Спартак» в этом матче не был как-то особенно хорош, скорее эту победу можно назвать «тухленькой», пользуясь терминологией сегодняшнего именинника Леонида Федуна. Но это очень важная победа, ведь именно в этом матче под руководством Микаэля Лаудрупа «Спартак» сумел прервать давящую и безысходную серию без побед над ЦСКА, длившуюся почти восемь лет.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2 ответил spartach n1
   95 / 924
сегодня в 00:19
Тыб не взялся бы,а я вот взялся! Спартаку конец!😂😂😂😂
ЦСКА 06
ЦСКА 06
   271 / 924
вчера в 23:37
Самая эффектная победа ЦСКА по моему мнению это матч после кубка УЕФА 22 мая. Я представляю что чувствовали болельщики Спартака тогда. . Их злейший враг выиграл кубок который до этого российским клубам даже и не снился и после такого матча размещали по полю спартак
spartach n1
spartach n1 ответил Дмитрий Климович 2
   8 / 924
вчера в 23:23
С Тулой я на ничью ставил!
А что в этот раз вселяет в тебя уверенность ?
Я вот не взялся бы предсказать исход.
spartach n1
spartach n1 ответил Мaкc
   8 / 924
вчера в 23:21
поставил, ты пятачок свой ставишь или ты только дизлайки ставишь)
Всем армянам и шведам,у кого ума хватает только интриговать !
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2 ответил spartach n1
   95 / 924
вчера в 22:53
С Тулой я на ничью ставил!
Мaкc
Мaкc ответил spartach n1
   243 / 924
вчера в 22:40
Готов последние подковы поставить,прогнозер ?
поставил, ты пятачок свой ставишь или ты только дизлайки ставишь)
blitz
blitz
   180 / 924
вчера в 22:19
Точно, для меня эта победа над спартаком да ещё после исторической победы в Кубке УЕФА самая ,самая, Ещё не успели утихнуть эмоции от победы в финале над Спортингом, а тут сразу такой второй подарок от ЦСКА своим болельщикам. На второй позиции уже победы над спартаком со счётом 5:1 и 4:0.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил spartach n1
   39 / 924
вчера в 22:13
Григорич,согласен-игра все решит. Спартак в становлении и коней лихорадит,доживём-увидим ! Осталось чуть потерпеть .
Привет Сергей, будем смотреть и болеть,
Слепой спросил у глухого на матче: чего орут?
Тот ответил на пальцах: не слышал, но кажется наши забили)))))).
Поскольку мы и видим и слышим, то будем пить за своих, мой Хрюндель запасся пивком)))))
Всех благ тебе, а мне удачи завтра))))).
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   577 / 924
вчера в 22:08
ЦСКА чаще побеждал в 21 веке. Что есть то есть.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 924
вчера в 22:07
Победы ЦСКА поинтересней. Гораздо сильнее делали больно больно свиньям. Гыгыгы
spartach n1
spartach n1 ответил Дед за ЦСКА
   8 / 924
вчера в 22:00
Осталось ждать не долго, дерби есть дерби, поле ровное для всех, мяч круглый)))) фактор госпожи фортуны ещё пока никто не отменял. Пусть будет зрелищная, красивая игра. Удачи ЦСКА.
Григорич,согласен-игра все решит.
Спартак в становлении и коней лихорадит,доживём-увидим !
Осталось чуть потерпеть .
saha100
saha100
   205 / 924
вчера в 21:59
    saha100
    saha100 ответил Мaкc
       205 / 924
    вчера в 21:57
    Перед матчем в первом круге тоже не было сомнений
    spartach n1
    spartach n1 ответил Дмитрий Климович 2
       8 / 924
    вчера в 21:57
    Порвём Спартачёк!
    Перед Тулой тоже небось так думал ?))
    saha100
    saha100 ответил spartach n1
       205 / 924
    вчера в 21:56
    А ещё в 50х 8-0 Спартак натягивал кобыл
    spartach n1
    spartach n1 ответил Мaкc
       8 / 924
    вчера в 21:55
    дерби в котором нет никакой интриги, что выиграет ЦСКА нет никаких сомнений
    Готов последние подковы поставить,прогнозер ?
    saha100
    saha100
       205 / 924
    вчера в 21:55
    А про 6-0 что не написали?
    spartach n1
    spartach n1
       8 / 924
    вчера в 21:54
    Спартак лошади 6:0,самую крупную победу чистякоф запамятовал ?
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответил Озеров
       39 / 924
    вчера в 21:48
    Согласен с Вами Надеюсь главный свистун будет честно судить А Кононову хватит ума не выставлять Иуду и Комбарова Тогда и будет все путем Удачи Спартаку
    Хоть мы болеем за диаметрально противоположные команды, однако +++!!! Вам..
    Озеров
    Озеров ответил Дед за ЦСКА
       159 / 924
    вчера в 21:42
    Осталось ждать не долго, дерби есть дерби, поле ровное для всех, мяч круглый)))) фактор госпожи фортуны ещё пока никто не отменял. Пусть будет зрелищная, красивая игра. Удачи ЦСКА.
    Согласен с Вами

    Надеюсь главный свистун будет честно судить

    А Кононову хватит ума не выставлять Иуду и Комбарова

    Тогда и будет все путем

    Удачи Спартаку
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       39 / 924
    вчера в 21:36
    Осталось ждать не долго, дерби есть дерби, поле ровное для всех, мяч круглый)))) фактор госпожи фортуны ещё пока никто не отменял. Пусть будет зрелищная, красивая игра.
    Удачи ЦСКА.
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
       94 / 924
    вчера в 21:22
    Завтра будет ничья...
    Дмитрий Климович 2
    Дмитрий Климович 2
       95 / 924
    вчера в 21:15
    Порвём Спартачёк!
    вавппрр
    вавппрр
    вчера в 21:14
      Scuderia Ferrari
      Scuderia Ferrari
         3 / 924
      вчера в 21:01
      22 мая 2005 года. Чемпионат России, 9-й тур

      «Спартак» - ЦСКА – 1:3

      Голы: Бояринцев 28 – Алдонин 51; В. Березуцкий 59; Олич 83.

      18 мая ЦСКА обыграл «Спортинг» в финале Кубка УЕФА в Лиссабоне, а уже через три дня нужно было играть дерби со «Спартаком». Армейские футболисты позже признавались, что морально были готовы к поражению: не успели восстановиться, совершили долгий перелет, бурно отмечали завоевание «европейской чашки». И в первом тайме ЦСКА действительно играл, как будто «с бодуна», но в перерыве Газзаев надавал волшебных пендалей, и армейцы порвали «Спартак». Говорят, после игры в раздевалке игроков ЦСКА ждало холодное пиво, а Василий Березуцкий тогда сказал про «Спартак»: «Если уж мы у них пьяными выигрываем, им нас никогда не победить!»
      ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
      Подлый федун отказался переносить дерби, но его команду всё равно изжарили!
      Мaкc
      Мaкc
         243 / 924
      вчера в 20:39
      дерби в котором нет никакой интриги, что выиграет ЦСКА нет никаких сомнений
      Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
      Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
         246 / 924
      вчера в 20:34
      Для любого клуба, будь то ЦСКА, Зенит или Локомотив, игра со Спартаком самая принципиальная.
      У Спартака тоже есть клуб, игра с которым принципиальна, ведь это два лучших клуба РФ в истории...Спартак и Динамо.
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