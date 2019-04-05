Самые памятные дерби «Спартака» и ЦСКА в XXI веке

вчера, 20:30

Накануне главного московского дерби, «Соккер.ру» рассказывает о матчах из истории противостояния «Спартака» и ЦСКА , которые приятно вспомнить одним и другим.

Армейцы куда чаще побеждали в XXI веке, поэтому и выбор здесь шире, но спартаковцев тоже не обделим. Безусловно, у каждого болельщика есть свое любимое дерби: кто-то больше ценит победы, вырванные из глотки противника в супернапряженных матчах, другим по душе избиения и унижения врагов с крупным счетом. Мы отобрали по пять лучших дерби для ЦСКА и «Спартака» и по одному матчу «вне конкурса» - эти игры, возможно, выбиваются из ряда лучших матчей, но чем-то они да запомнились. Начнем с гостей предстоящего дерби. Погнали!

ЦСКА

22 мая 2005 года. Чемпионат России, 9-й тур

«Спартак» - ЦСКА – 1:3

Голы: Бояринцев 28 – Алдонин 51; В. Березуцкий 59; Олич 83.

18 мая ЦСКА обыграл «Спортинг» в финале Кубка УЕФА в Лиссабоне, а уже через три дня нужно было играть дерби со «Спартаком». Армейские футболисты позже признавались, что морально были готовы к поражению: не успели восстановиться, совершили долгий перелет, бурно отмечали завоевание «европейской чашки». И в первом тайме ЦСКА действительно играл, как будто «с бодуна», но в перерыве Газзаев надавал волшебных пендалей, и армейцы порвали «Спартак». Говорят, после игры в раздевалке игроков ЦСКА ждало холодное пиво, а Василий Березуцкий тогда сказал про «Спартак»: «Если уж мы у них пьяными выигрываем, им нас никогда не победить!»

20 мая 2006 года. Кубок России, финал

ЦСКА - «Спартак» – 3:0

Голы: Жо 43, 90+1; Вагнер Лав 90.

Год спустя «Спартак» под руководством армейской легенды Владимира Федотова играл против ЦСКА в финале Кубка России и снова пропустил три мяча. Игру в нужное «красно-синим» русло направил гол Жо со штрафного в концовке первого тайма, а довести счет до крупного ЦСКА удалось в самой концовке матча, когда «Спартак» сначала действовал слишком авантюрно, а потом и вовсе бросил играть.

12 июля 2008 года. Чемпионат России, 13-й тур

«Спартак» - ЦСКА – 1:5

Голы: Баженов 69 – Вагнер Лав 15, 34, 44; Красич 51; Джанер 77.

В этом матче командами руководили два осетинских тренера – Газзаев и Черчесов, и выиграл более опытный и мудрый. ЦСКА разбил «Спартак» уже в первом тайме, когда Вагнер оформил хет-трик, сразу после перерыва счет стал 4:0, а гол Баженова стал слабым утешением, тем более окончательный счет установил турок Джанер – 5:1 в пользу ЦСКА . Юный Алан Дзагоев проводил всего лишь вторую игру в стартовом составе армейцев и поучаствовал в трех забитых мячах.

20 ноября 2010 года. Чемпионат России, 29-й тур

ЦСКА - «Спартак»– 3:1

Голы: Хонда 57; Думбия 66; Вагнер Лав 90 – Ибсон 17.

Эта игра стала триумфом воли ЦСКА . Армейцы пропустили на 17-й минуте от Ибсона, в дебюте второго тайма остались в меньшинстве после удаления Шембераса, но после этого забили три мяча и отпраздновали волевой успех, да еще и добытый вдесятером.

17 мая 2015 года. Чемпионат России, 28-й тур

«Спартак» - ЦСКА – 0:4

Голы: Еременко 11, 22; Тошич 30; Муса 63.

«Спартак» доигрывал очередной безрадостный сезон, болельщики уже готовы были простить провальное выступление на всех фронтах, только бы увидеть победу в дерби на собственном стадионе. Но первое дерби на «Открытие Арене» завершилось победой ЦСКА за явным преимуществом. По истечению получаса игры армейцы забили три мяча, а до перерыва могли отгрузить еще парочку. После этого поражения стало на 100% понятно, что дни Мурата Якина в «Спартаке» сочтены.

Вне конкурса. 21 мая 2013 года. Чемпионат России, 25-й тур

ЦСКА – «Спартак» – 2:2

Голы: Муса 73; Дзагоев 90+4 (пенальти) – Макгиди 42; Ари 46.

Армейцы в этом матче не выиграли, но какая же это важная ничья на пути к первому чемпионству под руководством Леонида Слуцкого, в чем позже признавался и тренер, и его подопечные. «Спартак» открыл счет в концовке первого тайма, упрочил свое преимущество в начале второй половины, почти сразу же Андрей Дикань справился с пенальти в исполнении Вагнера Лава. Казалось, армейцы деморализованы и уже проиграли. Не тут-то было! Муса отыграл один мяч, а в дебрях компенсированного времени ЦСКА заработал право на еще один пенальти, и Алан Дзагоев, в отличие от Вагнера, не ошибся.

«Спартак»

26 июля 2009 года. Чемпионат России, 15-й тур

ЦСКА – «Спартак» – 1:2

Голы: Шемберас 13– Алекс 24; 65 (с пенальти).

Всего за матч до этого прервалась почти восьмилетняя серия «Спартака» без побед в дерби, а в этой игре «красно-белые» не просто победили, они сыграли на порядок лучше ЦСКА . Ко всему прочему, победа получилась волевой: на гол Шембераса ответил Алекс со штрафного и пенальти. Но «Спартак» еще много раз мог забивать с игры, однако футболисты били по штангам, промахивались из выгодных позиций, или спасал Акинфеев.

22 сентября 2013 года. Чемпионат России, 9-й тур

«Спартак» - ЦСКА – 3:0

Голы: Озбилиз 40; Д. Комбаров 52; Паршивлюк 59.

Первую крупную викторию в дерби ЦСКА одержал под руководством Валерия Карпина. Все было решено в течение двадцати игровых минут: незадолго до перерыва Арас Озбилиз открыл счет, а к исходу часа игры два крайних защитника – Комбаров и Паршивлюк, забили по голу головой и установили крупный счет, который уже не менялся.

29 октября 2016 года. Чемпионат России, 12-й тур

«Спартак» - ЦСКА – 3:1

Голы: Глушаков 19; Зе Луиш 77, 90 – Страндберг 82.

Оставшиеся счастливые для спартаковцев матчи относятся к эпохе правления Массимо Карреры. В первом дерби итальянца родился мем «Глушаков – это похороны», сам Денис забил, а дублем отметился Зе Луиш. «Спартак» выиграл у принципиального соперника и продолжил задавать тон в чемпионской гонке.

30 апреля 2017 года. Чемпионат России, 26-й тур

ЦСКА – «Спартак» – 1:2

Голы: А. Березуцкий 45 – Луис Адриано 32; Глушаков 51.

А это первое дерби для ЦСКА на своем собственном стадионе « ВЭБ Арена», и «Спартак» спустя два года вернул должок за поражение в дебютном дерби для «Открытие Арены». Успех «красно-белых» получился не таким мощным, хотя моментов для увеличения разрыва в счете была масса, зато в этой игре «Спартак» де-факто оформил чемпионство. Болельщики вывесили на трибунах баннер с подписью: «Пришли за золотом», - и команда не подвела!

10 декабря 2017 года. Чемпионат России, 20-й тур

«Спартак» - ЦСКА – 3:0

Голы: Промес 9, 59; Пашалич 90+8.

За несколько дней до этого «Спартак» был разбит на «Энфилде» «Ливерпулем» со счетом 0:7, но команда сумела собраться на дерби и закрыла футбольный год крупной победой. Героем матча стал Квинси Промес, который до этого никак не мог забить Игорю Акинфееву. Тем декабрьским вечером голландец поразил ворота ЦСКА дважды, а окончательный счет на восьмой компенсированной минуте, как до этого в матче с «Зенитом», установил Марио Пашалич.

Вне конкурса. 1 ноября 2008 года. Чемпионат России, 27-й тур

ЦСКА – «Спартак» – 0:1

Гол: Баженов 56.