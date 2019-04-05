С ветки падающий «Лидс». Жизнь не по средствам

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«Соккер.ру» продолжает рассказ о команде Дэвида О’Лири. На очереди сезон-2000/01.

Третье место в английской Премьер-Лиге и выход в полуфинал Кубка УЕФА был воспринят как успех. А неудачи на финише указали руководству на необходимость усиления команды. Летом 2000 года решено было укрепить все линии, кроме вратарской. И председатель Питер Ридсдейл ещё в мае отправился на трансферный рынок.

Шопоголики

Семь миллионов и двести тысяч фунтов было уплачено «Роме» за Оливье Дакура. Француз был призван укрепить опорную зону. Шесть с половиной миллионов оправились на счёт «Селтика» за мощного австралийского нападающего Марко Видуку. Четыре семьсот пятьдесят уплачено «Ливерпулю» за левого защитника Доминика Мэттио. А уже по ходу сезона «Лидс» раскошелился ещё на 30 миллионов - 18 за защитника «Вест Хэма» Рио Фердинанда и 12 за нападающего «Ковентри» Робби Кина.

Продавать Ридсдейл тоже умел. Другое дело, что за всю компанию - Альфи Халанд, Дэвид Хопкин, Даррен Хаккерби, Мэтью Джонс, Роберт Моленар, Мартин Хиден - удалось выручить 12 миллионов. Что было на тридцать миллионов меньше затрат. Пока на это обстоятельство мало кто обращал внимание. Но мина под клуб была заложена, а часовой механизм был запущен.

Но перед «белыми» была поставлена задача стать чемпионом, для выполнения которой «Лидс» заметно укрепил состав. Ворота по-прежнему защищал немолодой, но надёжный Найджел Мартин. Пол Робинсон терпеливо ждал своей очереди.

За позицию на правом фланге обороны спорили Гари Келли и Дэнни Миллз, а на противоположной стороне конкурировали Йан Харт и Доминик Мэттио. Последний мог сыграть и в центре, пока там в ноябре не появился Рио Фердинанд. До прихода Рио основную пару центральных защитников составляли Лукас Радебе и Джонатан Вудгейт, пока тот был здоров. Не будем забывать про Майкла Даберри, хотя сам Дэвид О’Лири про него иной раз забывал.

В опорной зоне к Эрику Бакке добавился злой и цепкий Оливье Дакур. Дэвид Батти чаще выходил на замену, равно, как Стивен Макфейл. На правом фланге полузащиты трудился Ли Бойер. А вот Гарри Кьюэлла подвело здоровье, и австралиец пропустил полсезона. Джейсон Уилкокс не смог стать полноценной заменой, поэтому О’Лири нередко использовал на этой позиции правого защитника Дэнни Миллза или передвигал вперёд Харта.

Поиски игры и гонка за результатом

В нападении Марк Видука и Алан Смит. Во втором круге пришёл Робби Кин, и порою с первых минут выходили три нападающих. Смит держался чуть глубже коллег. Блеснувший в предыдущем сезоне Майкл Бриджес присел на лавочку, а Даррен Хаккерби с этой лавочки сбежал в «Манчестер Сити».

Чтобы попасть в групповой этап Лиги чемпионов «белым» нужно было преодолеть квалификационный раунд. С этой задачей они справились, дважды обыграв «Мюнхен 1860» - 2:1 и 1:0. Жребий определил в соперники «Барселону», «Милан» и «Бешикташ». В промежутке «Лидс» стартовал в чемпионате, обыграв «Эвертон» на «Элланд Роад» 2:0. Дубль на счету Смита. Оформив путёвку в групповой этап, йоркширцы выиграли у «Мидлсбро» 2:1 и вышли на первое место. Всего на неделю. Потом их обыграл в Лидсе «Манчестер Сити».

Дебют в групповом этапе Лиги чемпионов принёс глубокое разочарование. «Барселона» не заметили сопротивления соперника - Ривалдо, Франк де Бур и дважды Клюйверт обеспечили «сине-гранатовым» крупную победу. А потом внеплановый домашний проигрыш «Ипсвичу». Игра, потерянная ещё весной, так и не нашлась.

О’Лири сам не понимал, почему команда тяжело входила в сезон. Неужели травмы Кьюэлла и Вудгейта могли сломать всё наработанное ранее. Но уныние - один из сметных грехов, поэтому тренер просил болельщиков не терять оптимизма. А заодно прийти и поддержать футболистов в игре с «Миланом». Что они и сделали. А «Лидс» одержал тяжёлую, трудовую победу. Единственный гол в ворота миланцев провёл Бойер за минуту до финального свистка.

Зато «Бешикташ» в третьем туре был разложен на атомы - 6:0. Дубли Видуки и Смита помогли выиграть у «Тоттенхэма» 4:3. В игре с «Чарльтоном» Смит забил на мяч меньше, а Видука свой норматив выполнил. Показалось, что нашлась пропажа, о которой говорилось выше. Ничья в Стамбуле ложилась в эту канву. Но последовал визит на «Олд Траффорд», где в воротах Мартина побывало три безответных мяча. Опять у «Лидса» ничего не вышло с МЮ . В пяти матчах только одна ничья.

В Лиге чемпионов получалось лучше. Едва не обыграли дома «Барселону». Фамилия Бойер одиноко горела на табло до 90 минуты, пока рядом не пришлось написать Ривалдо. А потом ничейный результат в Милане. Тоже 1:1, но в итоговой таблице первого группового этапа «Лидс» оказался вторым, а «Барса» - третьей, отстав на одно очко.

Но перед поездкой в Милан «Лидс» и «Ливерпуль» подарили триллер с семью голами. «Красные» вели 2:0 благодаря голам Сами Хююпя и Кристиана Циге. Ещё и только выздоровевший Вудгейт снова сломался и был заменен. Но выстрелил дуплетом Видука, и счёт равный. После перерыва Владимир Шмицер пробил Мартина. Но Видука положил в ворота Сандера Вестерфельда ещё парочку и принёс «белым» выигрыш 4:3.

И всё равно, оставалось ощущение, что «Лидс» не тот. Игра вроде наладилась, а зато результат исчез. Выбыли из Кубка Лиги, проиграв «Транмеру», позволили уйти от поражения «Челси», уступили дома «Вест Хэму» - Рио Фердинанд провёл выдающуюся игру против клуба, в который должен был перейти. После 14 туров только седьмое место и минус 11 очков отставания от «Манчестер Юнайтед».

Соперниками по второму групповому этапу Лиги чемпионов стали «Реал», «Андерлехт» и «Лацио». «Лидс» начинал турнир домашнем матчем с «Реалом» и не устоял. Во втором тайме победу гостей оформили Фернандо Йерро и Рауль. Неприятно, но не трагедия. Зато гол Дакура принёс три очка в матче с «Арсеналом». И Фердинанд отлично дебютировал, и Вудгейт вылечился, и Кьюэлл закрыл больничный лист. Неужели все шатания позади? Но тут же холодный душ в виде 1:3 от «Лестера».

Из Рима футболисты «Лидса» возвращались весёлыми. Во всех смыслах. Гол Алана Смита принёс победу над «Лацио». Но стабильность так и не приходила. Шаг вперёд, шаг назад. «Белые» стали проклятьем для прогнозистов, предсказать исход их матчей стало архисложно. Первый круг «павлины» закончили восьмыми.

Ваши ожидания - ваши проблемы

Гармония наступила в январе. Правда, перед этим «белые» в очередной раз провалили поход за Кубком Англии, проиграв дома «Ливерпулю». Но в чемпионате «Лидс» начал отсчёт отличной серии - 13 встреч без поражений, из них 10 - победы. Одна из трёх ничьих пришлась на игру с «Манчестер Юнайтед». А «Ливерпуль» был обыгран и на «Энфилде». Видука промолчал, зато Фердинанд с Бойером не удержались, чтобы огорчить самый титулованный на тот момент клуб Англии. Отлично вписался в игру Робби Кин. Гол ирландца, а также точный удар Видуки обеспечили выигрыш у «Челси». Серия эта вывела «Лидс» на третье место в таблице.

Но главное заключалось в том, что отличная игра в чемпионате сочеталась с уверенным выступлением в Лиге чемпионов. Выиграны обе встречи у «Андерлехта» - 2:1 дома и 4:1 в Брюсселе. «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу» проиграли, но дали отличный бой - 2:3. После этой встречи «королевский клуб» решил приобрести Вудгейта. К тому же оба участника уже гарантировали себе выход в четвертьфинал. Напоследок можно было устроить шоу в виде яркой ничьей с «Лацио» 3:3.

Соперником в четвертьфинале Лиги чемпионов стал «Депортиво» - уже третий испанский клиент в европейском сезоне. На «Элланд Роад» была достигнута крупная победа 3:0. Рио Фердинад, дозаявленный в Лигу чемпионов, поддержал почин Алана Смита и Йана Харта, забил такой нужный, третий мяч, который всё и решил, ибо на «Риасоре» победу со счётом 2:0 праздновал «Депор». Галисийцы достойно выбыли из Лиги чемпионов, а «Лидс» отправился навстречу четвёртому испанскому сопернику - «Валенсии».

Но «павлинам» снова не хватило сил. Обыграть «Валенсию» дома не получилось. Более того, ближе к успеху были гости. В концовке игроки испанского куба проверяли на прочность то каркас ворот на «Элланд Роад», то реакцию Найджела Мартина. И с тем, и с другим оказалось всё в порядке. Но счёт 0:0 больше устроил «летучих мышей».

На «Арсенал» сил не осталось. Проигрыш на «Хайбери» не только оборвал беспроигрышную серию «павлинов», но и опустил с третьего места на четвёртое. Это полбеды. А вот итог матча на «Месталье» явно огорчил армию болельщиков «Лидса», ставшую заметно более многочисленной. «Валенсия» переиграла гостей по всем статьям. И дело не только в счёте.

На 16 минуте нападающий хозяев Хуан Санчес плечом подправил мяч в ворота Мартина. Гости протестовали, указывали судье на игру рукой со стороны испанца. Но арбитр Урс Майер указал на центр. В начале второго тайма Гаиска Мендьета, ассистировавший Санчесу в первой голевой атаке, снова выдал отличный пас. И снова Санчесу - 2:0. А потом уже сам Мендьета забил третий мяч. Мартин сыграл не лучшим образом. Но не мог же Найджел выручать бесконечно.

В двух оставшихся матчах «Лидс» разгромил соседей из Брэдфорда 6:1. «Петухи» всё равно покидали Премьер-Лигу. Затем йоркширцы рассчитались с «Лестером» той же монетой 3:1. В итоге команда пришла на финиш четвёртой, оставив неоднозначное впечатление.

Конечно, приход Фердинанда, Видуки и Кина заметно усилили состав. «Лидс» стал более мастеровитым и мускулистым. Опять же сильная европейская кампания. Но на выходе ноль трофеев, как в двух предыдущих сезонах, провалы в домашних кубках, слабая, даже не свойственная парням О’Лири робкая игра с «Манчестер Юнайтед». Вспомните, как в начале сезона «белые» искали свою игру. А потом никак не могли играть на результат. Получилось, что ожидания остались ожиданиями и не были ничем подкреплены.

Но главное пока оставалось за кадром. Чрезмерная трата денег Питером Ридсдейлом. Мало того, что председатель не особо торговался и соглашался на предложенную продавцами цену. Кроме того, были куплены футболисты, которые толком не заиграли. Тот же Хаккерби, например. Или Дайберри, Уилкокс. Блеснул в одном сезоне и угас Бриджес. Но клуб жил не по средствам и не видел в этом ничего страшного. Когда спохватились, то было поздно.

А пока «Лидс», как оторвавшийся от дерева листок, попал в воздушный поток и летал высоко. И болельщики, как старые, так и неофиты могли наслаждаться игрой задорной команды О’Лири. Снижение, а потом падение, причём жёсткое, безо всякой амортизации будет позже.