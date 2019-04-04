Безумство храбрых. «Лидс» и его удивительные приключения

сегодня, 17:00

«Соккер.ру» продолжает рассказ о «Лидсе» Дэвида О'Лири. На очереди сезон-1999/2000.

Летом девяносто девятого болельщики «Лидса» с нетерпением ждали нового сезона. Так обнадёжила их команда Дэвида О’Лири. Завсегдатаям «Элланд Роад» пришлись по душе молодые игроки – Алан Смит, Ли Бойер, Гарри Кьюэлл, Иан Харт, Стивен Макфейл, Джонатан Вудгейт. Хотелось верить, что эти парни снова сделают «Лидс» великим.

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Конечно, испортил всю картину Джимми Хассельбайнк. Отъезд лучшего бомбардира в «Атлетико» был воспринят как предательство. Имя голландца теперь было нельзя произносить вслух. Родственник Джимми Клайд Вёйнгард, и без того нелюбимый на «Элланд Роад», и вовсе превратился в persona non grata. Поэтому ему пришлось покинуть клуб.

Председатель правления Питер Ридсдейл вместе с Дэвидом О’Лири провели ревизию состава. Сначала избавились от тех, кто уже не «тянул». В пробившийся в Премьер-Лигу соседний «Брэдфорд» отправились сразу три футболиста – защитники Гуннар Халле и Дэвид Уэзеролл, а также полузащитник Ли Шарп, в своё время немало поигравший в «Манчестер Юнайтед». Вернулся домой в венскую «Аустрию» Мартин Хиден. Дэнни Грэнвилла удалось продать за миллион в «Манчестер Сити». Покинули коллектив Бруну Рибейру, Дерек Лилли и, конечно же, Клайд Вёйнгард. Доход от продажи футболистов составил около 15 миллионов фунтов.

Ещё весной был куплен молодой норвежский полузащитник способный сыграть и в центре, и справа. Потерю Хассельбайнка должен был компенсировать купленный у «Сандерленда» Майкл Бриджес. Из «Ковентри» пришёл сильнейший нападающий «небесно-голубых» Даррен Хаккерби. В «Чарльтоне» присмотрели правого защитника Дэнни Милза. Пополнили ряды центральный защитник «Челси» Майкл Даберри и левый полузащитник «Блэкберна» Джейсон Уилкокс. Расходы составили 22 миллиона фунтов, но тогда Ридсдейл особо не экономил. Это через пару лет он понял, что половина этих покупок был излишней.

Как же изменился состав «Лидса»? Ворота по-прежнему защищал Найджел Мартин, а Пол Робинсон терпеливо ждал своего часа. Выздоровел Гари Келли и выиграл у новичка Дэнни Миллза борьбу за правый фланг обороны. Слева хозяйничал племянник Келли Иан Харт. В центре обороны Лукас Радебе и Джонатан Вудгейт. Любого из них мог заменить Майкл Даберри.

Заметные перемены произошли в центре полузащиты – выпали из обоймы Дэвид Хопкин и Альфи Халанд, их места заняли Эрик Бакке и Стивен Макфейл. Дэвид Батти был всегда готов помочь. На левом фланге Гарри Кьюэлл, на правом – Ли Бойер. Альтернатива соответственно – Джейсон Уилкокс и Мэтт Джонс. В атаке рослый Майкл Бриджес и проворный Алан Смит. В резерве Даррен Хаккерби. При желании О'Лири мог передвинуть в нападение Кьюэлла, а левую бровку отдать Уилкоксу.

Не отступать и не сдаваться

В первом туре «Лидс» играл с «Дерби Каунти». Болельщики ждали от «павлинов» яркой и красивой победы. Но им пришлось покинуть «Элланд Роад» расстроенными. Хладнокровный эстонский вратарь «баранов» Март Поом был в тот вечер непробиваем – ничья 0:0. Зато выезд в Саутгемптон принёс много радости. Победа 3:0, и все три гола на счету Бриджеса.

«Белым» очень хотелось увезти хотя бы очко из Манчестера, сыграть на равных с победителем Лиги чемпионов. Почти получилось. Почти, потому что в последней четверти встречи оборона дважды не уследила за Дуайтом Йорком. «Сандерленд» обыгран дома 2:1, но затем последовал совершенно необязательный проигрыш «Ливерпулю» на «Элланд Роад» – 1:2. Все три мяча забили африканцы. Причем южноафриканец Лукас Радебе и камерунец Ригоберт Сонг поразили свои ворота, и только форвард «красных» гвинеец Тити Камара - чужие.

Дэвид О'Лири поспешил успокоить болельщиков по поводу не самого мощного старта. И действительно, «Лидс» сначала обыграл в Лондоне «Тоттенхэм» Джорджа Грэма 2:1, а потом в драматичной борьбе выиграл в гостях у «Ковентри» 4:3. Чемпион Англии-91/92 Гари Макаллистер не упустил случая огорчить бывшую команду, но и Даррен Хаккерби ответил тем же самым. Победный гол на счету Бриджеса, который заставил забыть о сбежавшем в Мадрид Джимми.

Первым соперником в Кубке УЕФА стал белградский «Партизан», выбитый из Лиги чемпионов «Спартаком» и спустившийся в турнир уровнем ниже. В Белграде больших проблем не возникло – на мяч Джордже Томич Радебе ответил голом, а Бойер – двумя. Счёт 3:1 фактически выводил йоркширцев в следующую стадию. Можно было поправлять дела в чемпионате, чем «павлины» и занялись. Обыграны «Мидлсбро» и «Ньюкасл», «белые» уже третьи, а отставание от «Манчестер Юнайтед» всего два очка. Для второй победы над «Партизаном» хватило гола Хаккерби. «Лидс» вышел в 1/16 финала - навстречу московскому «Локомотиву». Но прежде чем встретить команду Юрия Сёмина на «Элланд Роад», парни Дэвида О'Лири обыграли в гостях «Уотфорд», а дома - «Шеффилд Уэнсдей». После чего обнаружили себя во главе турнирной таблицы.

Две поездки в Москву

С «Локомотивом» лидер английской Премьер-Лиги разобрался довольно свирепо – 4:1. Два гола провёл Бойер, по мячу Смит и Кьюэлл. Дмитрий Лоськов в конце встречи поразил ворота Мартина, чем подарил «железнодорожникам» слабенькую надежду на ответный матч.

Поездка в Ливерпуль в гости к «Эвертону» обернулась сверхрезультативной ничьей – 4:4. Гости трижды догоняли соперника, потом вышли вперёд, но победный счёт не удержали. Но на лидирующем поражении «белых» потеря двух очков не сказалась. Тем более что перед поездкой в Москву гол Харта принёс победу над «Вест Хэмом».

«Локомотив» и у себя в Черкизово не смог выстоять против английского клуба. Ещё до перерыва в воротах Руслана Нигматуллина побывали два мяча – Харт реализовал пенальти, а Бриджес оформил дубль. После перерыва команды попросту доигрывали встречу. Игроки «Лидса» ещё не знали, что им скоро снова предстоит приехать в Москву. Ибо следующим их соперником оказался «Спартак», занявший третье место в группе и переместившийся из Лиги чемпионов в Кубок УЕФА .

Вернувшись из Москвы, «павлины» позволили «Уимблдону» обыграть себя и пропустили вперёд МЮ . «Брэдфорд» и «Саутгемптон» были побеждены, но вернуться на первую строчку пока не удавалось.

Во второй раз Москва встретила «Лидс» морозами. Что стало поводом пожаловаться в УЕФА и потребовать переноса встречи. Главная футбольная инстанция Европы пошла на поводу у англичан и перенесла встречу из Москвы в Софию. Как ни возмущались спартаковцы, а пришлось ехать в столицу Болгарии. Первыми к софийскому полю приспособились гости. На 14-й минуте Кьюэлл воспользовался ошибкой Дмитрия Хлестова и поразил ворота чемпионов России. После перерыва Александр Ширко и Луис Робсон забили по мячу в ворота Мартина. Победа «Спартака» 2:1, но гол на чужом поле и отсутствие во второй игре дисквалифицированного Юрия Ковтуна давали хороший шанс «павлинам».

«Дерби Каунти» на этот раз был обыгран. Как ни старался Поом, не нашлось у эстонца аргументов против удара Харта с точки. А там и «Спартак» приехал. Подопечные Олега Романцева очень грамотно построили игру на «Элланд Роад». Но ещё до перерыва получил травму вратарь москвичей Александр Филимонов. Вышедший на замену Андрей Сметанин сыграл прекрасно, кроме одного эпизода. На 84-й минуте при розыгрыше углового он не добрался до мяча, чем воспользовался Лукас Радебе. Одного гола оказалось достаточно для выхода «Лидса» в одну восьмую. Который на радостях обыграл «Челси» на «Стэмфорд Бридж» 2:0. Дважды «выстрелил» не самый забивной Макфейл.

Первый круг, чьё окончание совпало с горячей для английского футбола рождественской порой, йоркширцы встретили на первом месте, опережая «Манчестер Юнайтед». МЮ отложил ряд встреч ради Межконтинентального кубка и первого клубного чемпионата мира. Но затем в игре «белых» наметился некий спад. Проигрыш «Арсеналу» на «Хайбери», «Вилле» дома, «Ливерпулю» на «Энфилде» и чемпиону уже у себя. «Лидс» оказался вторым, но мечты о чемпионстве пришлось отложить до лучших времён. Тем более что для попадания в Лигу чемпионов теперь было необязательно становиться первым. Из розыгрыша обоих Кубков «Лидс» вылетел. В декабре уступил «Лестеру» в серии пенальти в матче за Кубок лиги, а в январе «Астон Вилла» завершила поход «белых» за Кубком Англии. Ещё Бойер с Вудгейтом подвели команду. Избили студента-пакистанца, и теперь обоим грозил тюремный срок. Но двум молодым англичанам повезло больше, чем Кокорину с Мамаевым. Отделалась штрафами и лёгким испугом.

Автомобиль с проколотыми шинами

Приближались европейские баталии. В одной восьмой финала «Лидсу» противостояла «Рома», обидевшая йоркширцев в предыдущем еврокубковом сезоне. Реванш был делом чести. Ноль-ноль в Риме, и гол Кьюэлла, выведший команду О'Лири в четвертьфинал. В чемпионате одержаны три победы, позволившие удерживаться на второй позиции.

С чешской «Спартой» разобрались играючи – 3:0. Голы Уилкокса, Кьюэлла и Бойера стали хорошим заделом для выхода в полуфинал. А вот потом с «Лидсом» началось твориться что-то странное. Ладно проигрыш в Праге – счёт 1:2 устроил команду О'Лири. Три матча чемпионата были проиграны вчистую. Как писала английская пресса в апреле 99-го, «нынешний „Лидс“ не похож на ту машину, что мы видели осенью. Он напоминает автомобиль со спущенными колёсами».

Перед поездкой в Стамбул подкачать колёса не получилось. А тут ещё двух фанатов подрезали на улицах самого большого города Турции. В «ад», которым называли стадион «Али Сами Йен», гости пожаловали не в лучшем физическом и моральном состоянии. И были биты «Галатасараем» 0:2. Вернувшись с берегов Босфора, «Лидс» был раздавлен дома «Арсеналом» 0:4. Команда опустилась на четвёртое место и могла лишиться путёвки в Лигу чемпионов.

Ответный матч с «Галатасараем» вызвал огромный ажиотаж в Лидсе. Публика требовала победы с крупным счётом. И для выхода в финал, да и за зарезанных в Стамбуле парней нужно было рассчитаться. Во всяком случае так считали в Англии. Но уже после гола Георге Хаджи на пятой минуте стало ясно, - реванша не будет. Были голы, кипели страсти, в том числе и на поле. Кьюэлл и Эмре Белезоглу сошлись в бойцовском поединке, отчего команды доигрывали в неполных составах. Ничья 2:2. «Галатасарай» отправился за своим Кубком, а «Лидс» достойно завершил европейскую кампанию.

В конце чемпионата команда вышла из штопора. «Лидс» остался в четвёрке, даже поднялся на третью строчку. Есть билет в Лигу чемпионов. Несмотря на никудышную концовку, «белые» оставили хорошее, даже очень хорошее впечатление. Были, как говорится, отдельные недостатки, но вектор развития не мог не радовать. В новом, лигочемпионском сезоне «Лидс» обещал быть ещё краше.

А ещё команда Дэвида О'Лири обрела массу поклонников за пределами Англии. Очень многим пришлась по душе игра йоркширцев – простая и в то же время яркая. В ней было много классического английского футбола, но при этом у кого повернулся бы язык назвать игру «белых» архаичной, несовременной. А ещё у «Лидса» присутствовали какая-та сумасшедшинка, какое-то лёгкое безумие, какой-то авантюризм. Всё это было чревато разными издержками, но очень привлекательно со стороны. Может, поэтому и врезалась в память эта яркая команда. Ждите продолжения.