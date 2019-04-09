Ганчаренко: «Мы оптимисты и живем надеждой»

сегодня, 08:50

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко считает, что его команда еще способна побороться за чемпионство в этом сезоне.

Мы оптимисты и живем надеждой. Работаем, тренируемся и выходим играть перед болельщиками, чтобы приносить им удовольствие, побеждать и верить. В чемпионате России в каждом туре происходят какие-то изменения. Если мы будем побеждать прямого конкурента, то по большому счету можем не смотреть на соперников. До конца чемпионата еще достаточно туров, многое может измениться. Интрига жива.



После 22 туров москвичи отстают от лидирующего «Зенита» на 5 очков.