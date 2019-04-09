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Ганчаренко: «Мы оптимисты и живем надеждой»

сегодня, 08:50

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко считает, что его команда еще способна побороться за чемпионство в этом сезоне.

Мы оптимисты и живем надеждой. Работаем, тренируемся и выходим играть перед болельщиками, чтобы приносить им удовольствие, побеждать и верить. В чемпионате России в каждом туре происходят какие-то изменения. Если мы будем побеждать прямого конкурента, то по большому счету можем не смотреть на соперников. До конца чемпионата еще достаточно туров, многое может измениться. Интрига жива.


После 22 туров москвичи отстают от лидирующего «Зенита» на 5 очков.

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Все комментарии
GKN
GKN ответил Serg_Diamond
   236 / 950
сегодня в 09:05
но надежда и есть не просит
И умирает последней
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Узб@гоеный
   28 / 950
сегодня в 09:02
Надеждой сыт не будешь.
но надежда и есть не просит
Узб@гоеный
Узб@гоеный
   83 / 950
сегодня в 09:01
Надеждой сыт не будешь.
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