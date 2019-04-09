Григорян: «Первый мяч ЦСКА отправил „Спартак“ в нокдаун»

Бывший тренер «Анжи» Александр Григорян поделился впечатлениями после матча «Спартака» и ЦСКА в рамках 22-го тура РПЛ .

Почему «Спартак» качественно проводит дебюты матчей, но не все 90 минут? Думаю, Кононов понимает эти сложности. Так почему бы не играть так все 90 минут? Ответ простой: а как играть с максимальной интенсивностью весь матч? С другой стороны, если команда может мощно проводить атакующий прессинг, быстрый переход из атаки в оборону (и обратно), то за эти 30 минут можно подавить соперника, получить психологическое преимущество. А потом поддержать интенсивность заменами. Но в футбол играют живые люди — и один гол серьезно меняет ситуацию на поле. Думаю, первый мяч ЦСКА отправил «Спартак» в нокдаун.