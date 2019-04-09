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Григорян: «Первый мяч ЦСКА отправил „Спартак“ в нокдаун»

сегодня, 08:44
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший тренер «Анжи» Александр Григорян поделился впечатлениями после матча «Спартака» и ЦСКА в рамках 22-го тура РПЛ.

Почему «Спартак» качественно проводит дебюты матчей, но не все 90 минут? Думаю, Кононов понимает эти сложности. Так почему бы не играть так все 90 минут? Ответ простой: а как играть с максимальной интенсивностью весь матч? С другой стороны, если команда может мощно проводить атакующий прессинг, быстрый переход из атаки в оборону (и обратно), то за эти 30 минут можно подавить соперника, получить психологическое преимущество. А потом поддержать интенсивность заменами. Но в футбол играют живые люди — и один гол серьезно меняет ситуацию на поле. Думаю, первый мяч ЦСКА отправил «Спартак» в нокдаун.

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 950
сегодня в 09:00
Спартак судейская команда. Гыгыгы
cska plus
cska plus
   7 / 950
сегодня в 08:57
Уже и Григорян высказался, а рейнгольда всё нет и нет.
Балтийский
Балтийский ответил МКС
   212 / 950
сегодня в 08:54
Великолепная победа коней Над никакущим Спартаком Будет обсуждаться веками Из поколения в поколение
Забыли на второй день, ибо это стало такой обыденностью.
mihaluch
mihaluch
   62 / 950
сегодня в 08:51
Тут нужен опытный психолог и Федуну не надо на это скупится.
МКС
МКС
   112 / 950
сегодня в 08:49
Великолепная победа коней

Над никакущим Спартаком

Будет обсуждаться веками

Из поколения в поколение
oncha
oncha
   89 / 950
сегодня в 08:46
Зулусы качественно только первое время работают, а потом халтурят, исторически так сложилось.
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