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Мещеряков: «Любая следующая игра может всё поменять»

сегодня, 09:19
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился впечатлениями после матча против «Зенита».

Не сторонник смотреть в таблицу после каждого тура — любая следующая игра может всё поменять. Такая плотность команд в чемпионате — это супер. Болельщикам очень интересно. Посмотрите, на матче с «Зенитом» был полный стадион. Чем больше будет таких игр, тем лучше для развития футбола в стране. Думаю, и судьи подтянутся к игрокам по профессионализму. Пусть профессионалы оценят, как работала судейская бригада на нашем матче с питерцами.

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Союзник противников
Союзник противников
   25 / 950
сегодня в 10:40
Турнирное положение-да,а вашу унылятину в этом сезоне уже нет.
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