Мещеряков: «Любая следующая игра может всё поменять»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился впечатлениями после матча против «Зенита».

Не сторонник смотреть в таблицу после каждого тура — любая следующая игра может всё поменять. Такая плотность команд в чемпионате — это супер. Болельщикам очень интересно. Посмотрите, на матче с «Зенитом» был полный стадион. Чем больше будет таких игр, тем лучше для развития футбола в стране. Думаю, и судьи подтянутся к игрокам по профессионализму. Пусть профессионалы оценят, как работала судейская бригада на нашем матче с питерцами.