Силкин: «„Манчестер Сити“ пройдет „Тоттенхэм“»

Бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин назвал фаворита в матче «Тоттенхэм» - «Манчестер Сити». Сегодня команды проведут первый поединок в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

Здесь, конечно, фаворит «Манчестер Сити». Футболисты «Тоттенхэма» сейчас находятся не в оптимальной форме. Кейн после травмы забивает мало мячей. Плюс этот клуб очень много очков теряет с командами, не являющимися фаворитами. Это говорит о том, что уровень чемпионата очень высокий, и там никто не считается с авторитетами, все бьются до конца. Думаю, что в этой паре дальше пройдет «Манчестер Сити».