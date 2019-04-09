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Силкин: «„Манчестер Сити“ пройдет „Тоттенхэм“»

сегодня, 13:53
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити22:00 Не начался

Бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин назвал фаворита в матче «Тоттенхэм» - «Манчестер Сити». Сегодня команды проведут первый поединок в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

Здесь, конечно, фаворит «Манчестер Сити». Футболисты «Тоттенхэма» сейчас находятся не в оптимальной форме. Кейн после травмы забивает мало мячей. Плюс этот клуб очень много очков теряет с командами, не являющимися фаворитами. Это говорит о том, что уровень чемпионата очень высокий, и там никто не считается с авторитетами, все бьются до конца. Думаю, что в этой паре дальше пройдет «Манчестер Сити».

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Все комментарии
sparxx2
sparxx2
   134 / 950
сегодня в 14:51
«„Манчестер Сити“ пройдет „Тоттенхэм“».... ну как бы Сити нам выпало, их и пройдём.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   31 / 950
сегодня в 13:56
ГЫ-ГЫ
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