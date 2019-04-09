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Воронин: «„Ливерпуль“ явный фаворит в матче с „Порту“»

сегодня, 15:16
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб ПортуПорту22:00 Не начался

Бывший нападающий «Ливерпуля» Андрей Воронин прокомментировал предстоящий матч английской команды с «Порту» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» — явный фаворит. Во-первых, они в чемпионате хорошо играют, во-вторых, в том году они были финалистами Лиги чемпионов. Но на бумаге это одно, а на футбольном поле совершенно другое. В Португалии же всегда тяжело играть, сам играл там, плюс в «Порту» очень много хороших футболистов. Игра сто процентов будет нелегкая, но я поставлю на «Ливерпуль», потому что я болею за эту команду. Хотелось бы вновь увидеть их в финале.

В том году «Порту» проиграл «Ливерпулю» 0:5, поэтому португальцы будут еще злее. Не думаю, что в этом году будет так легко, разгрома не жду. Счет? «Ливерпуль» выиграет 2:1.

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