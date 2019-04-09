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Геркус: «„Спартаку“ будет сложно зацепиться за зону Лиги чемпионов»

сегодня, 19:31
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Экс-генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус подвел итоги матча 22-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

«Спартак» и ЦСКА выдали два диаметрально противоположных тайма. В первые 45 минут красно-белые здорово двигались и как минимум дважды должны были забивать. После перерыва же мы наблюдали обратную картину. Вот только армейцы своими шансами воспользовались - забили два гола, могли забить еще столько же. Футболисты «Спартака» сильно удивили тем, что во втором тайме опустили руки, смиренно приняв поражение задолго до финального свистка. И это при своих болельщиках, при аншлаге. Теперь красно-белые отстают от «Зенита» на 9 очков и сохраняют чисто умозрительный шанс на чемпионство. Да и за зону ЛЧ «Спартаку» будет сложно зацепиться. 

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Все комментарии
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   71 / 951
сегодня в 20:00
Безбородов мобилизован, потом москалева или кукуяна поставят на матчи, тухлые победы надеются одержать.
cska plus
cska plus
   4 / 951
сегодня в 19:57
ЛЧ спартаку нужно для того, чтобы позориться.
Суеверный
Суеверный ответил Великий ЦСКА Москва
   268 / 951
сегодня в 19:57
После первого гола в ворота Селихова спартак был в нокдауне, после второго гола случился нокаут.
Нокаут я бы не сказал, но по боксерской терминологии - состояние "грог". В общем не упал, но и сделать уже ничего не можешь. Кто на себе испытал легко поймут меня.
мяч квадратный
мяч квадратный
   432 / 951
сегодня в 19:54
"Футболисты «Спартака» сильно удивили тем, что во втором тайме опустили руки, смиренно приняв поражение"... До них наконец дошло, что свиночпок неотвратим.
Palex
Palex ответил makkie
   73 / 951
сегодня в 19:47
Опять причину на стороне ищешь,всё усложняешь? А может все на много проще? Мастерства маловато,тренер слабенький,внутренний кофликт.
drug01
drug01
   114 / 951
сегодня в 19:43
Игр ещё много можно все перевернуть....
makkie
makkie
   24 / 951
сегодня в 19:36
Не знаю в чем дело, но что с Зенитом, что с цска Спартак играл уж больно аморфно... вместо того чтобы давить, отдали инициативу и пропустили голы. Очень все это странно.
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва
   104 / 951
сегодня в 19:35
После первого гола в ворота Селихова спартак был в нокдауне, после второго гола случился нокаут.
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   62 / 951
сегодня в 19:35
"Футболисты «Спартака» сильно удивили тем, что во втором тайме опустили руки, смиренно приняв поражение задолго до финального свистка" - видно Геркус никогда не смотрел матчи Спартака! Гыгыгы! То же мне "удивили"!
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