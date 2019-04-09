Геркус: «„Спартаку“ будет сложно зацепиться за зону Лиги чемпионов»

Экс-генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус подвел итоги матча 22-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА .

«Спартак» и ЦСКА выдали два диаметрально противоположных тайма. В первые 45 минут красно-белые здорово двигались и как минимум дважды должны были забивать. После перерыва же мы наблюдали обратную картину. Вот только армейцы своими шансами воспользовались - забили два гола, могли забить еще столько же. Футболисты «Спартака» сильно удивили тем, что во втором тайме опустили руки, смиренно приняв поражение задолго до финального свистка. И это при своих болельщиках, при аншлаге. Теперь красно-белые отстают от «Зенита» на 9 очков и сохраняют чисто умозрительный шанс на чемпионство. Да и за зону ЛЧ «Спартаку» будет сложно зацепиться.