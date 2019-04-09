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Свидетель по делу Кокорина и Мамаева: «В показаниях моих слов – 1%»

сегодня, 19:29

Карен Григорян, свидетель по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал о его первом допросе.

В показаниях моих слов – 1%. Даже на видео нет такого, что написано в тексте. Я такого точно не озвучивал. Следователь писал. Там есть что-то правдивое, но не всё. Это не мои слова. 

Я пришёл на первый допрос, был никакой. Мне сказали, что грозит уголовная ответственность. Меня допрашивал какой-то мужчина, следователь, видимо. Другой раз — девушка. Не говорю, что они мне угрожали… Просто говорили, что будет уголовная ответственность, если не так что-то скажешь. Плюс ещё сказалось моё состояние: я два дня не спал, а меня гоняли туда-сюда. Я прочитал, но вникать в слова не мог.

Боялся, что заберут. Меня когда в кабинет позвали, там сидело пять следователей. Начали говорить, что за то, что я в лицо плеснул, кричал матом, мне уголовка грозит. Фамилий не помню. Как я могу это знать? Все эти факторы на голову влияют. Когда подписывал протокол, я не до конца осознавал, что подписываю»

Напомним, что сегодня состоялось судебное заседание по делу футболистов. 

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Все комментарии
мяч квадратный
мяч квадратный
   400 / 950
сегодня в 19:59
Представляю, как Мамаева с Кокориным прессовали, если даже простому свидетелю два дня спать не давали. Не дай бог попасть в лапы к ментам при нынешней власти.
Морозовский
Морозовский
   22 / 950
сегодня в 19:53
Этот свидетель какой-то шланг гофрированный.
time out
time out
   81 / 950
сегодня в 19:41
Или у Кокорина с Мамаевым все такие 56ы в друзьях, адвокатах и окружающей их публике, или все так умело притворяются? Не удивительно, что 18 следователей ведут это дело. С 56ами один или два следователя сами 56ами станут.
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