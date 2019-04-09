Свидетель по делу Кокорина и Мамаева: «В показаниях моих слов – 1%»

Карен Григорян, свидетель по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал о его первом допросе.

В показаниях моих слов – 1%. Даже на видео нет такого, что написано в тексте. Я такого точно не озвучивал. Следователь писал. Там есть что-то правдивое, но не всё. Это не мои слова.

Я пришёл на первый допрос, был никакой. Мне сказали, что грозит уголовная ответственность. Меня допрашивал какой-то мужчина, следователь, видимо. Другой раз — девушка. Не говорю, что они мне угрожали… Просто говорили, что будет уголовная ответственность, если не так что-то скажешь. Плюс ещё сказалось моё состояние: я два дня не спал, а меня гоняли туда-сюда. Я прочитал, но вникать в слова не мог.

Боялся, что заберут. Меня когда в кабинет позвали, там сидело пять следователей. Начали говорить, что за то, что я в лицо плеснул, кричал матом, мне уголовка грозит. Фамилий не помню. Как я могу это знать? Все эти факторы на голову влияют. Когда подписывал протокол, я не до конца осознавал, что подписываю»