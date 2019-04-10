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Моуриньо: «Бундеслига меня захватывает»

сегодня, 13:26

Португальский специалист Жозе Моуриньо признался, что ему интересен немецкий чемпионат.

Бундеслига меня захватывает. Интересны команды из середины таблицы, которые постоянно совершенствуются и навязывают борьбу лидерам. Здесь полные стадионы, отличная организация, интересные тактические задумки, так что да, Бундеслига это действительно интересный турнир.

«Бавария»? Это гигант. Уверяю вас, я искренне надеюсь, что Ковач сохранит свою работу в мюнхенском клубе, он очень много работал, чтобы получить этот шанс.

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Zenit_84
Zenit_84
   92 / 955
сегодня в 14:05
Езжай
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
сегодня в 13:43
В Бундеслиги ты будешь, как кость в горле!
Шанхай Шеньхуа
Шанхай Шеньхуа
   461 / 955
сегодня в 13:42
Шальке похоже и АВБ подойдёт в Германию
ДСА
ДСА
   158 / 955
сегодня в 13:40
Либо Бавария, либо Дортмунд. Остальные вряд ли.
Bayern Best
Bayern Best
   105 / 955
сегодня в 13:32
Прям напрашивается в БЛ.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   28 / 955
сегодня в 13:31
А ЧТО СКАЖЕШЬ О РПЛ ?

ГЫ-ГЫ
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 955
сегодня в 13:28
Иди в Аугсбург, епт!
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