Моуриньо: «Бундеслига меня захватывает»

Португальский специалист Жозе Моуриньо признался, что ему интересен немецкий чемпионат.

Бундеслига меня захватывает. Интересны команды из середины таблицы, которые постоянно совершенствуются и навязывают борьбу лидерам. Здесь полные стадионы, отличная организация, интересные тактические задумки, так что да, Бундеслига это действительно интересный турнир.

«Бавария»? Это гигант. Уверяю вас, я искренне надеюсь, что Ковач сохранит свою работу в мюнхенском клубе, он очень много работал, чтобы получить этот шанс.