Президент Ла Лиги раскритиковал нынешнюю структуру Лиги чемпионов

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас подверг критике УЕФА и нынешнюю структуру Лиги чемпионов. Ожидается, что общий банк призовых для команд-участниц Лиги чемпионов увеличится до 800 млн евро. Тебас убеждён, что это только навредит клубам, которые не входят в европейскую футбольную элиту.

Этот проект принижает ценность национальных чемпионатов и кубков. Они продолжают набивать свои карманы и карманы игроков, чтобы вместо пяти роскошных автомобилей они могли купить семь таких авто.

Нужно обратить внимание на чемпионаты тех стран, у которых нет таких средств. Мы не должны делать звёзд ещё богаче, когда некоторым клубам вообще приходится бороться за своё существование.

В футболе много денег, но они не должны приносить пользу только лучшим клубам и лучшим игрокам.