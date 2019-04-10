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Президент Ла Лиги раскритиковал нынешнюю структуру Лиги чемпионов

сегодня, 07:05

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас подверг критике УЕФА и нынешнюю структуру Лиги чемпионов. Ожидается, что общий банк призовых для команд-участниц Лиги чемпионов увеличится до 800 млн евро. Тебас убеждён, что это только навредит клубам, которые не входят в европейскую футбольную элиту.

Этот проект принижает ценность национальных чемпионатов и кубков. Они продолжают набивать свои карманы и карманы игроков, чтобы вместо пяти роскошных автомобилей они могли купить семь таких авто.

Нужно обратить внимание на чемпионаты тех стран, у которых нет таких средств. Мы не должны делать звёзд ещё богаче, когда некоторым клубам вообще приходится бороться за своё существование.

В футболе много денег, но они не должны приносить пользу только лучшим клубам и лучшим игрокам.

Недавно наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри предложил ввести в Лиге чемпионов уайлд-кард для футболистов, которые могли бы заменять в составе травмированных одноклубников.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   9 / 953
сегодня в 08:25
Согласен....
Глупо покрывать золото позолотой....
Все эти фэйр-плеи придуманы богатыми для богатых...

За последние несколько лет адекватность проиграла борьбу алчности......
Вдумайтесь....Погба хочет получать 500 тыс в неделю....2 млн евро в месяц....
Что должен уметь человек за ,2 млн в месяц....Летать по воздуху.....Становиться невидимым....Телепортироваться....????.....Нет...Оказывается просто играть 1,5-3 часа в неделю...))))))
Чушь собачья.....
Деньги убьют этот вид спорта....
shlifen
shlifen
   428 / 953
сегодня в 08:08
Если не платить лучшим, то очень скоро пропадёт любая спортивная мотивация. Уравниловка в спорте - вещь "так себе". Примером перекормленных деньгами средних и слабых клубов можно было считать английские середняки (бернли, вэст хэм, эвертон), которые активно борются за зону ЛЕ - чтобы потом благополучно в ней слиться ради чемпионата и новой борьбы=))))
Чем выше призовые в ЛЧ тем яростнее за неё бьются - пущай Тэбас глянет на борьбу за 4-е место в ЕГО ЖЕ ЛаЛиге, интрига будет до конца.
Остапчук 67
Остапчук 67
   950 / 953
сегодня в 08:02
Отчасти он прав, но это бизнес.
cska plus
cska plus
   5 / 953
сегодня в 07:15
В ЛЧ играют лучшие.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   95 / 953
сегодня в 07:12
А что, кому-то интересно смотреть матчи типа Уэски - Эйбара? Люди платят за зрелище и имена. Кто платит, тот и музыку заказывает
League1
League1
   136 / 953
сегодня в 07:12
Наверное он прав.
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