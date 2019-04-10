Президент Ла Лиги раскритиковал нынешнюю структуру Лиги чемпионов

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас подверг критике УЕФА и нынешнюю структуру Лиги чемпионов. Ожидается, что общий банк призовых для команд-участниц Лиги чемпионов увеличится до 800 млн евро. Тебас убеждён, что это только навредит клубам, которые не входят в европейскую футбольную элиту.
Этот проект принижает ценность национальных чемпионатов и кубков. Они продолжают набивать свои карманы и карманы игроков, чтобы вместо пяти роскошных автомобилей они могли купить семь таких авто.
Нужно обратить внимание на чемпионаты тех стран, у которых нет таких средств. Мы не должны делать звёзд ещё богаче, когда некоторым клубам вообще приходится бороться за своё существование.
В футболе много денег, но они не должны приносить пользу только лучшим клубам и лучшим игрокам.
Недавно наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри предложил ввести в Лиге чемпионов уайлд-кард для футболистов, которые могли бы заменять в составе травмированных одноклубников.
Глупо покрывать золото позолотой....
Все эти фэйр-плеи придуманы богатыми для богатых...
За последние несколько лет адекватность проиграла борьбу алчности......
Вдумайтесь....Погба хочет получать 500 тыс в неделю....2 млн евро в месяц....
Что должен уметь человек за ,2 млн в месяц....Летать по воздуху.....Становиться невидимым....Телепортироваться....????.....Нет...Оказывается просто играть 1,5-3 часа в неделю...))))))
Чушь собачья.....
Деньги убьют этот вид спорта....
Глупо покрывать золото позолотой....
Все эти фэйр-плеи придуманы богатыми для богатых...
За последние несколько лет адекватность проиграла борьбу алчности......
Вдумайтесь....Погба хочет получать 500 тыс в неделю....2 млн евро в месяц....
Что должен уметь человек за ,2 млн в месяц....Летать по воздуху.....Становиться невидимым....Телепортироваться....????.....Нет...Оказывается просто играть 1,5-3 часа в неделю...))))))
Чушь собачья.....
Деньги убьют этот вид спорта....
Чем выше призовые в ЛЧ тем яростнее за неё бьются - пущай Тэбас глянет на борьбу за 4-е место в ЕГО ЖЕ ЛаЛиге, интрига будет до конца.
Чем выше призовые в ЛЧ тем яростнее за неё бьются - пущай Тэбас глянет на борьбу за 4-е место в ЕГО ЖЕ ЛаЛиге, интрига будет до конца.