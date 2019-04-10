Отец Кварацхелии: «Я не удивился, что сына поставили в старт»

Бадри Кварацхелия, отец полузащитника «Локомотива» Хвичи Кварацхелии, рассказал, что не был удивлен попаданием игрока в стартовый состав команды на матч 22-го тура РПЛ против «Зенита».

Я не удивился, что его поставили в старт. Я видел, как он тренируется, и прекрасно знаю, на что он способен. Наверное, это была тренерская задумка: выпустить его на 45 минут, а потом заменить. Я не думаю, что он не заслуживал этого. Наоборот! Вы еще не знаете его. Я же – хорошо. Хвиче всего 18, он очень молод, он способен прогрессировать. В матче с «Зенитом» сын неплохо играл, хотя и были ошибки.

В дальнейшем Хвича будет использовать свои шансы еще лучше. Подобное, кстати, я ему никогда не говорю. Мне очень нравится, что он постоянно не очень доволен своей игрой. Значит, сам понимает: ему есть куда расти.