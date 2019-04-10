Де Йонг: «Сейчас „Ювентус“ немного сильнее „Реала“»

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг накануне первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Ювентусом» сравнил туринскую команду с победителем последних трёх ЛЧ «Реалом».

Я бы поставил «Ювентус» чуть выше «Реала». Не поймите меня неправильно, «Реал» – это топ-клуб, но в этом сезоне их форма несколько хуже [чем в предыдущих трёх].

«Ювентус» – один из главных претендентов на кубок ЛЧ . Мне любопытно, как мы будем с ними справляться. Это большой вызов. Но если мы будем играть на нашем обычном уровне, то можем усложнить «Ювентусу» жизнь.

Я надеюсь, что Криштиану Роналду залечил травму и сыграет. Он топ футболист, и с ним шансы «Ювентуса» на победу больше, чем без него. Но я всё равно хочу выступать против сильнейших и обыгрывать их.