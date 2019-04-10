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Де Йонг: «Сейчас „Ювентус“ немного сильнее „Реала“»

сегодня, 07:26
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус22:00 Не начался

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг накануне первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Ювентусом» сравнил туринскую команду с победителем последних трёх ЛЧ «Реалом».

Я бы поставил «Ювентус» чуть выше «Реала». Не поймите меня неправильно, «Реал» – это топ-клуб, но в этом сезоне их форма несколько хуже [чем в предыдущих трёх].

«Ювентус» – один из главных претендентов на кубок ЛЧ. Мне любопытно, как мы будем с ними справляться. Это большой вызов. Но если мы будем играть на нашем обычном уровне, то можем усложнить «Ювентусу» жизнь.

Я надеюсь, что Криштиану Роналду залечил травму и сыграет. Он топ футболист, и с ним шансы «Ювентуса» на победу больше, чем без него. Но я всё равно хочу выступать против сильнейших и обыгрывать их.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что, если не произойдёт форс-мажора, Роналду сыграет против «Аякса».

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
   33 / 953
сегодня в 08:33
Сейчас пол Европы сильнее Реала, нашёл чем удивить.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   62 / 953
сегодня в 07:53
Реал сейчас даже ЦСКА может обыграть.
Zenit_84
Zenit_84
   93 / 953
сегодня в 07:51
В сегодняшний Реал кто только камень не бросит...
STVA 1
STVA 1
   141 / 953
сегодня в 07:31
Реал Зизу будет лепить в следующем сезоне.
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