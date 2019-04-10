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Гвардиола: «Иногда 0:1 лучше, чем 0:0»

сегодня, 08:49
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение своей команды от «Тоттенхэма» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:1).

Результат такой, какой есть. Никто не ждал, что будет легко. В ответном матче нам нужно добиться большего. Сегодня мы не создали много моментов, хотя и владели мячом. 

Мы проиграли, посмотрим, что будет в ответной игре. Иногда 0:1 лучше, чем 0:0, потому что ты точно знаешь, что тебе нужно делать. Конечно, если анализировать результаты в целом, то такой счет не дает нам хороших перспектив. Возможно, пересмотрев матч, я поменяю свое мнение, но мне кажется, что мы сыграли хорошо.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответил la_masia
   21 / 956
сегодня в 10:05
Сон разорвет
25процентный клоун
25процентный клоун
   21 / 956
сегодня в 09:59
поплыл
la_masia
la_masia ответил Left Boy
   97 / 956
сегодня в 09:35
Да ладно, не выдумывай.
Кейна отремонтируют к ответному матчу?
Left Boy
Left Boy
   610 / 956
сегодня в 09:14
в ответке у вас нет шансов
cska plus
cska plus
   5 / 956
сегодня в 08:57
Верно толкует Пеп.
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