Гвардиола: «Иногда 0:1 лучше, чем 0:0»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение своей команды от «Тоттенхэма» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:1).

Результат такой, какой есть. Никто не ждал, что будет легко. В ответном матче нам нужно добиться большего. Сегодня мы не создали много моментов, хотя и владели мячом.

Мы проиграли, посмотрим, что будет в ответной игре. Иногда 0:1 лучше, чем 0:0, потому что ты точно знаешь, что тебе нужно делать. Конечно, если анализировать результаты в целом, то такой счет не дает нам хороших перспектив. Возможно, пересмотрев матч, я поменяю свое мнение, но мне кажется, что мы сыграли хорошо.