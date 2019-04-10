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Свидетель Куропаткин: «Принесли извинения Паку. Мы вежливые люди»

сегодня, 14:47

Геннадий Куропаткин, свидетель по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал о конфликте между футболистами и директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным.

В «Кофемании» Мамаев сидел за столом. Не слышал выкриков с его стороны. Ни о каких других действиях его в кафе сказать не могу. Не видел, чтобы он что-либо говорил. Почему решили принести извинения Паку? Ну, потому что вежливые люди.

Ранее Куропаткин рассказал о конфликте с водителем Виталием Соловчуком.

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Leningrad 84
Leningrad 84
   57 / 958
сегодня в 16:15
"К моменту, когда на встречу приехал Гайсин, ссора была в самом разгаре, вмешательство в конфликт закончилось для него разбитой губой и ушибом кисти".
(Новости Рамблера от 14 октября 2018)
Странно, почему этого директора института нет среди потерпевших?
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   179 / 958
сегодня в 15:56
Извинились перед Паком, дважды извинились перед стулом, три раза попросили прощения у стены дома об которую били водителя. Вот это я понимаю вежливые тимуровцы.
4RT
4RT
   288 / 958
сегодня в 15:36
Ни чего не видел,ни чего не слышал.Но всё подписал....Отличный свидетель!!!
sir_Alex
sir_Alex ответил cska plus
   45 / 958
сегодня в 15:13
Блин, всё-таки, что же делал чиновник такого ранга с директором мощнейшего института в этой кофейне в такую рань, вроде их к молодёжи сложно отнести.
Кофе пили.
Pronto
Pronto ответил cska plus
   282 / 958
сегодня в 15:06
Блин, всё-таки, что же делал чиновник такого ранга с директором мощнейшего института в этой кофейне в такую рань, вроде их к молодёжи сложно отнести.
А что там делали два алконавта в такую рань тебя не удивляет? Их, великовозрастных имбецилов, молодежью тоже не назовешь.
161регион
161регион
   55 / 958
сегодня в 15:04
Вежливые люди были в Крыму....а вы гопота
pele1981
pele1981 ответил Felipe Rivera CVBP
   926 / 958
сегодня в 15:01
Вежливые, Кокорин даже стул Паку предложил.
Перепутав, правда, голову с попой) И эта ошибка вышла из-за национальности Пака)
drug01
drug01
   128 / 958
сегодня в 14:59
Вежливость всегда хороша!!!
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   97 / 958
сегодня в 14:56
Вежливые, Кокорин даже стул Паку предложил.
ДСА
ДСА
   154 / 958
сегодня в 14:56
Это сейчас вежливые люди, а тогда быдло, просто быдло.
cska plus
cska plus
   5 / 958
сегодня в 14:55
Блин, всё-таки, что же делал чиновник такого ранга с директором мощнейшего института в этой кофейне в такую рань, вроде их к молодёжи сложно отнести.
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