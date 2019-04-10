Свидетель Куропаткин: «Принесли извинения Паку. Мы вежливые люди»

Геннадий Куропаткин, свидетель по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал о конфликте между футболистами и директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным.
В «Кофемании» Мамаев сидел за столом. Не слышал выкриков с его стороны. Ни о каких других действиях его в кафе сказать не могу. Не видел, чтобы он что-либо говорил. Почему решили принести извинения Паку? Ну, потому что вежливые люди.
Ранее Куропаткин рассказал о конфликте с водителем Виталием Соловчуком.
(Новости Рамблера от 14 октября 2018)
Странно, почему этого директора института нет среди потерпевших?
(Новости Рамблера от 14 октября 2018)
Странно, почему этого директора института нет среди потерпевших?