Свидетель Куропаткин: «Принесли извинения Паку. Мы вежливые люди»

Геннадий Куропаткин, свидетель по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал о конфликте между футболистами и директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным.

В «Кофемании» Мамаев сидел за столом. Не слышал выкриков с его стороны. Ни о каких других действиях его в кафе сказать не могу. Не видел, чтобы он что-либо говорил. Почему решили принести извинения Паку? Ну, потому что вежливые люди.