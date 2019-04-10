Гинер: «Роналду не лучший в мире. Лучшие не переходят из „Реала“ в „Юве“»

сегодня, 15:09

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал трансфер Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус». По мнению Гинера, итальянскому клубу понадобится еще лет двести, чтобы достичь величия «Реала» в мировом футболе.

- Но вот недавно лучший в мире игрок Роналду перешел в «Ювентус».

- Он не лучший в мире. Не переходит лучший в мире из «Реала» в «Ювентус». Не пересаживается человек – не в обиду нашей «Ладе» – с «Мерседеса» на «Ладу» и не говорит: я же лучший в мире, я на «Ладе». «Ювентус» – это «Ювентус», «Реал» – это «Реал», при том, что я с большим уважением отношусь к семье Аньелли.

- Но они сейчас сделают команду, которая будет не хуже, чем «Реал».

- Не будет. Она может обыграть «Реал» в какой-то игре, но лучше не будет. Это как в «Формуле-1» мы смотрим на количество побед у «Мерседеса» или «Феррари» – их всегда много, а у «Ред Булла», к примеру, две. Если вы вспомните, сколько раз «Реал Мадрид» выиграл Лигу чемпионов, вы поймете, что «Ювентусу» нужно еще лет двести расти.