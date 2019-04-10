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Гинер: «Роналду не лучший в мире. Лучшие не переходят из „Реала“ в „Юве“»

сегодня, 15:09

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал трансфер Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус». По мнению Гинера, итальянскому клубу понадобится еще лет двести, чтобы достичь величия «Реала» в мировом футболе.

- Но вот недавно лучший в мире игрок Роналду перешел в «Ювентус».

- Он не лучший в мире. Не переходит лучший в мире из «Реала» в «Ювентус». Не пересаживается человек – не в обиду нашей «Ладе» – с «Мерседеса» на «Ладу» и не говорит: я же лучший в мире, я на «Ладе». «Ювентус» – это «Ювентус», «Реал» – это «Реал», при том, что я с большим уважением отношусь к семье Аньелли.

Но они сейчас сделают команду, которая будет не хуже, чем «Реал».

- Не будет. Она может обыграть «Реал» в какой-то игре, но лучше не будет. Это как в «Формуле-1» мы смотрим на количество побед у «Мерседеса» или «Феррари» – их всегда много, а у «Ред Булла», к примеру, две. Если вы вспомните, сколько раз «Реал Мадрид» выиграл Лигу чемпионов, вы поймете, что «Ювентусу» нужно еще лет двести расти.

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Все комментарии
GGGringOOO
GGGringOOO
   588 / 958
сегодня в 16:20
бред сказал. Он лучший, Т.к. его команды дают результат и он одна из важнейших частей этого результата. Он может побеждать будучи в составе одной из лучших команд мира, может и в командахбпоскромнее.
тумба-юмба
тумба-юмба ответил proezd2
   274 / 958
сегодня в 16:15
шизофрения?
Скорее старческий маразм.
proezd2
proezd2
сегодня в 16:15
если сравнить эти команды жид прав.
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил Scuderia Ferrari
   179 / 958
сегодня в 16:15
При всём уважении к лучшему клубному боссу постсоветской России, Ленорыч продемонстрировал незнание Формулы-1. Он перепутал Гран-при в рамках одного сезона и общую титулованность (титулы даются за год). Самые титулованные команды - Ferrari, McLaren и Williams.
Ты от Гинера недалеко ушёл. Кичишься знанием Ф1, а на деле из Википедии данные кинул. Вот только не подумал, что там написано про общее количество выигранных гонок, а не командных титулов - кубков конструкторов, которые и определяют титулованность команды. Так вот по ним безоговорочный лидер только один - Ферррари. МакЛарен, Лотус, Вильямс и Мерседес примерно одинаковое количество их имеют. Как и Ред Булл, кстати - чуть-чуть отстаёт от Мерседеса.
тумба-юмба
тумба-юмба
   274 / 958
сегодня в 16:14
Совсем из ума выжил еврей.
proezd2
proezd2 ответил Jeck Denielse
сегодня в 16:14
шизофрения?
Шанхай Шеньхуа
Шанхай Шеньхуа
   488 / 958
сегодня в 16:12
спорное мнение!
Jum13
Jum13 ответил spartach n1
   38 / 958
сегодня в 16:12
Что-то гинер распетушился,обычно этим очкодыр 43 пробоины занимается ?
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
       174 / 958
    сегодня в 16:10
    Ювентус не лада а ломбарджини.Гинер о чем сам не понимает.Роналду хоть перейдет в Спартак,все равно он Роналду.
    Indian
    Indian
    сегодня в 16:09
    Лучшие переходят в Цска, затем уходят куда-то, потом опять переходят в Цска... ВагнерЛав лучший кароче - добавил Гинер
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A.
       101 / 958
    сегодня в 16:06
    Правильно. Кабинет есть кабинет. Реал есть Реал. А у глорья, чтр топит и за юве и за цска одновременно горит. Ну и пусть.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       11 / 958
    сегодня в 16:01
    Леннорыч как всегда...жжот...))
    Умудрился в полминутном интервью оскорбить....
    1.Ювентус.
    2.Семью Аньелли.
    3.АвтоВаз.
    4.Рэд Булл.
    5.Роналду.
    6.Спартак.

    Спросите "Почему Спартак??".........
    А потому что они больше всех возмущены на ветке где Гинер говорит о Реале и Юве...)))))
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik
       254 / 958
    сегодня в 16:00
    Гинер: Нырялду не лучший, лучшие не сливаются с кабинета в кабинет =)
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       178 / 958
    сегодня в 15:55
    Ну это как сказать..Нынешний Ювентус не намного слабее мадридского Реала. Да и по величию не отстает от королевичей над целую пропасть! Конечно, если брать ЛЧ, то тут разница на лицо) Но Рон все равно остается лучшим, кто бы что ни говорил. Матч с мадридским Атлетико не даст соврать)
    СаняШумок
    СаняШумок
       934 / 958
    сегодня в 15:54
    Гинер глуповат. Здесь и сейчас Ювентус не хуже Реала,что по составу, что по качеству игры. По Истории понятно,что далековато,хотя,смотря что учитывать. Реал уже не первая команда в Испании, а кубковый турнир не показатель.
    spartach n1
    spartach n1
       4 / 958
    сегодня в 15:52
    Что-то гинер распетушился,обычно этим очкодыр 43 пробоины занимается ?
    Сантус
    Сантус
       94 / 958
    сегодня в 15:51
    Осторожнее,помнится Путин на Ладе катался,как бы как Жирика не спросили....:)
    sir_Alex
    sir_Alex
       45 / 958
    сегодня в 15:51
    Лучший Акинфеев, ясен пень!
    spartach n1
    spartach n1
       4 / 958
    сегодня в 15:48
    Харьковского мойшу только лошади могут воспринимать всерьёз,лучший скупщик свистунов ))
    амурец
    амурец
       78 / 958
    сегодня в 15:47
    ну насчёт Реала и Ювентуса согласен, а Роналду на данный момент лучший, хотя и не являюсь его фанатом, но к сожалению на данный момент он лучший
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston ответил zamsb
       118 / 958
    сегодня в 15:45
    Ну и что "Реал"? Ушел Роналду из Реала и команда начала "сдуваться"
    Согласен.
    Alex12357
    Alex12357
       472 / 958
    сегодня в 15:45
    Что за тема -лучшие ,худшие,что-то про актёров так не говорят ,хотя они играют свои роли ,тоже самое и футболисты ,они тоже играют свои роли в футбольном спектакле принося радость болельщикам,так что разберитесь в своём миропознании!
    makkie
    makkie
       24 / 958
    сегодня в 15:43
    Ну по версии Гинера лучший в мире Чалов, Сигурдссон или Акинфеев :)
    За адекватность
    За адекватность
       98 / 958
    сегодня в 15:41
    "Не будет. Она может обыграть «Реал» в какой-то игре, но лучше не будет." Да ладно. А где этот "Феррари" был с 1966 по 1998 годы? Понятно, что догнать кому-то "Реал" по победам в главном клубном футбольном турнире Европы в ближайшие годы весьма проблематично, но быть лучше в какой- то период времени вполне способен. Тому же "Милану" конца 80-х начала 90-х "Реал особо и в подметки не годился. ИМХО.
    Mixacka
    Mixacka
       556 / 958
    сегодня в 15:40
    Жидёнок все мозги скурил .
    Игорь Волков
    Игорь Волков
       709 / 958
    сегодня в 15:39
    Очередной еврейский бред. Пусть он займется делом, а не льет воду журналистам. Пустотреп.
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил Footbolista
       6 / 958
    сегодня в 15:38
    Гинер: Что такое федун?


    федуну до Гинера как Гинеру до Роналду
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
       6 / 958
    сегодня в 15:37
    При всём уважении к лучшему клубному боссу постсоветской России, Ленорыч продемонстрировал незнание Формулы-1. Он перепутал Гран-при в рамках одного сезона и общую титулованность (титулы даются за год). Самые титулованные команды - Ferrari, McLaren и Williams.
    fanliverpoolfan
    fanliverpoolfan ответил 4RT
       144 / 958
    сегодня в 15:36
    Когда доги катали были лучшими
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 958
    сегодня в 15:36
    Жёстко он по старухе прошелся. Гыгыгы
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