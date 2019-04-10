Боярский: «Лучше сбрить усы, чем болеть за „Спартак“»

сегодня, 16:20

Знаменитый актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский ответил на вопрос журналиста: «Верно ли утверждение: лучше сбрить усы, чем болеть за московский „Спартак“?»

Да, лучше сбрить усы. Сбрею, если надо будет. И не только себе, кому угодно сбрею.

Ранее Боярский оценил шансы «Зенита» на чемпионство в этом сезоне.