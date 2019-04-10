Боярский: «Лучше сбрить усы, чем болеть за „Спартак“»

Знаменитый актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский ответил на вопрос журналиста: «Верно ли утверждение: лучше сбрить усы, чем болеть за московский „Спартак“?»
Да, лучше сбрить усы. Сбрею, если надо будет. И не только себе, кому угодно сбрею.
Ранее Боярский оценил шансы «Зенита» на чемпионство в этом сезоне.
Сегодня 16:27
Всей России стыдно за спартак.
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Вы думаете Боярский знает, что такое стыд?))
https://www.youtube.com/watch?v=ZbI-3_4xDb4
Сегодня 16:27
Всей России стыдно за спартак.
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Вы думаете Боярский знает, что такое стыд?))
Стыдно задавать такие свинские вопросы...
Стыдно задавать такие свинские вопросы...