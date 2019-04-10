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Боярский: «Лучше сбрить усы, чем болеть за „Спартак“»

сегодня, 16:20

Знаменитый актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский ответил на вопрос журналиста: «Верно ли утверждение: лучше сбрить усы, чем болеть за московский „Спартак“?»

Да, лучше сбрить усы. Сбрею, если надо будет. И не только себе, кому угодно сбрею.

Ранее Боярский оценил шансы «Зенита» на чемпионство в этом сезоне. 

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Все комментарии
LOpp
LOpp
   17 / 963
сегодня в 17:50
Боярский после того, как поддержал идею правительства по увеличению пенсионного возраста, потерял всякое к себе уважение.
Байкал-38.
Байкал-38.
   40 / 963
сегодня в 17:49
Панова наверное в Питере на общак пустили!
4RT
4RT
   281 / 963
сегодня в 17:47
С усами бухать прикольней
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Т34
   13 / 963
сегодня в 17:46
Журналист недалеко ушел от тупого Боярского, одного поля гнилые ягоды.
Согласен. Какой вопрос, такой и ответ. Остроумия в этом ответе ноль. я не юморист, но могу привести не менее 10 хороших ответов на вопрос, что сделать лучше , чем болеть за Зенит. Тупоумие, как и скудоумие лучше не выставлять на показ.
SHMEL
SHMEL
   46 / 963
сегодня в 17:45
Как точно подмечено.Стыдно болеть за спартак,жалкий клуб.
Т34
Т34
   61 / 963
сегодня в 17:38
Журналист недалеко ушел от тупого Боярского, одного поля гнилые ягоды.
Санчо Панса
Санчо Панса
   170 / 963
сегодня в 17:37
И то верно, Михаил Сергеевич! Не Спартак, а каналья и тысяча пупсиков)
Бестрофейный
Бестрофейный
   85 / 963
сегодня в 17:35
Да чего там говорить, как можно болеть за то, что гроша ломаного не стоит в футболе, одни позоры и скандалы.
Alladins
Alladins
   47 / 963
сегодня в 17:33
Моисеев усы сбрить не может, приходится болеть за свиней, врядли ему это нравится.
Egorium
Egorium ответил LOpp
   68 / 963
сегодня в 17:30
Никогда не говори „никогда“
Во Львове тоже любят Боярского?
Узб@гоеный
Узб@гоеный
   56 / 963
сегодня в 17:21
Вот красава. Знает толк в футболе. Подавляющее большинство не любят мазутных.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 963
сегодня в 17:18
Вот за эти слова Боярского полюбила вся страна. Гыгыгы
LOpp
LOpp
   17 / 963
сегодня в 17:17
Никогда не говори „никогда“

eleven LC
eleven LC
   437 / 963
сегодня в 17:15
У меня усов нет но с Михаилом Сергеевичем я согласен!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   25 / 963
сегодня в 17:15
За спартак болеть вообще не комильфо!
LOpp
LOpp
   17 / 963
сегодня в 17:15
Splurgeloa
Сегодня 16:27
Всей России стыдно за спартак.
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Вы думаете Боярский знает, что такое стыд?))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   153 / 963
сегодня в 17:13
Да Боярский готов себе всё что угодно сбрить ,только бы шляпу никто с него не снял ! Под ней там у него совсем пипец !!! )))))))))) Шляпа у него ,наверно уже корни пустила ! ))))))))))))))
тумба-юмба
тумба-юмба
   251 / 963
сегодня в 17:09
Питерское быдло во всей красе.
Заполярный
Заполярный ответил Nikola45
   297 / 963
сегодня в 17:09
Сдеть рядом с Борей Моисеевым и болеть за одну команду может только тарасенок)))
КУДА ПРИЯТНЕЙ С ГРОЗОВСКИМ БОМЖУ ПОСИДЕТЬ И БОЛЕТЬ ЗА ОДНУ КОМАНДУ
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   59 / 963
сегодня в 16:56
"Уж лучше буду больше болеть за «Тосно», чем за «Зенит». Там хоть перспектива чувствуется" - сказал Боярский. Сразу видно - знаток перспектив! Гыгыгы! Я надеюсь, он такую же перспективу и в зените видит! Вся страна ждёт не дождётся расформирования газпроекта!
parallels
parallels
   3 / 963
сегодня в 16:54
лучше съесть перед загсом свой паспорт, чем болеть за спартак! © укупник, болельщик спартака.
Klаsse
Klаsse
   196 / 963
сегодня в 16:51
    тумба-юмба
    тумба-юмба
       251 / 963
    сегодня в 16:51
    Совсем алкаш спился.Бред несёт по поводу,и без.
    Санкт-Ватутинки
    Санкт-Ватутинки
       59 / 963
    сегодня в 16:47
    После того, как он метался от зенита к Тосно, этот кадр кроме смеха ничего не вызывает. Как и местные конебомжи.
    Leningrad 84
    Leningrad 84
       52 / 963
    сегодня в 16:47
    Усы Боярского - это почти святое!
    Стыдно задавать такие свинские вопросы...
    makkie
    makkie
       24 / 963
    сегодня в 16:47
    Есть задание для Боярского - сбрить усы обманщику Газзаеву :)
    Антиспамм
    Антиспамм
       162 / 963
    сегодня в 16:44
    Это давно стало признаком дурного вкуса, а если посмотреть на преданных болельщиков свиней (Ефремов Миша, Назаров Дима, прапорщик Шматко, Моисеев и Трубач), то и признаком алкоголизма, радужности и измены Родины.
    Nikola45
    Nikola45
       30 / 963
    сегодня в 16:39
    Сдеть рядом с Борей Моисеевым и болеть за одну команду может только тарасенок)))
    Nikola45
    Nikola45
       30 / 963
    сегодня в 16:37
    Истину сказал. Да любой адекватный человек это знает.)))
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
       5 / 963
    сегодня в 16:36
    Браво Боярский. Уважаю. 💪💪💪💪
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