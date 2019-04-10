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Гинер рассказал о том, что сделал бы с Кокориным и Мамаевым в ЦСКА

сегодня, 15:45

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о том, как поступил бы, если бы нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев оказались в его команде.

Мои действия, если бы Кокорин и Мамаев были в ЦСКА? Мамаев, кстати, когда-то был в ЦСКА. В любом случае, человек не может считать, что если он футболист и у него есть заслуги, то он может бить другого человека стулом. Оба были бы отстранены и ожидали приговора вне команды.

Ранее Евгений Гинер прокомментировал трансфер Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус».

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   20 / 958
сегодня в 16:20
Что не новость - гинерклаб в главной роли. Понесло его не по деЦЦки....
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   19 / 958
сегодня в 16:19
Согласен с ЕЛГ на все 100!
Заслужили -- получите без скидок на былые заслуги.
Jum13
Jum13
   38 / 958
сегодня в 16:14
Ничего. Сейчас Федун Мамаева на пол-года подпишет - у него есть подобный опыт уже )))
КЭТиК
КЭТиК
   204 / 958
сегодня в 16:14
В армию послужить на год можно отправить.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил makkie
   2 / 958
сегодня в 16:13
Разболтался Гинер в последнее время - неужели готовит клуб к продаже?
Фердун давно готовит и цену в миллиард(завышено в 10 раз) озвучивает, только никому его судейская игрушка не нужна!
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 958
сегодня в 16:11
Сегодня Гинер в ударе. Гыгыгы
la_masia
la_masia
   92 / 958
сегодня в 16:10
Ну кстати Галицкий уже принял решение относительно Мамаева.
drug01
drug01
   128 / 958
сегодня в 16:00
Можно согласиться....
makkie
makkie
   24 / 958
сегодня в 15:58
Разболтался Гинер в последнее время - неужели готовит клуб к продаже?
Meruzhan Hakobyan
Meruzhan Hakobyan
   785 / 958
сегодня в 15:54
Значит и евреи бывают тупыми!
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   118 / 958
сегодня в 15:54
Слишком много Гинера.)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   20 / 958
сегодня в 15:53
Ага, финна-наркошу два года ждал, и столько же лет Дзагу прятал...
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   179 / 958
сегодня в 15:53
Украинская полиция рассказала чтобы сделала с Гинером, если бы тот от неё позорно не сбежал.
cska plus
cska plus
   5 / 958
сегодня в 15:50
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