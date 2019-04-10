Гинер рассказал о том, что сделал бы с Кокориным и Мамаевым в ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о том, как поступил бы, если бы нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев оказались в его команде.

Мои действия, если бы Кокорин и Мамаев были в ЦСКА ? Мамаев, кстати, когда-то был в ЦСКА . В любом случае, человек не может считать, что если он футболист и у него есть заслуги, то он может бить другого человека стулом. Оба были бы отстранены и ожидали приговора вне команды.