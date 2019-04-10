Компания Кокорина и Мамаева в день драки потратила почти 400 тыс. рублей

сегодня, 19:26

Стало известно, сколько денег потратили нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября, когда произошло несколько драк, вследствие которых футболисты оказались в СИЗО «Бутырка». О тратах компании сегодня рассказал прокурор.

В деле имеется чек из кафе. Стоимость по счету составила 264 790 рублей. В нем присутствуют в том числе и алкогольные напитки. Также из клуба «Эгоист» имеется два чека. Один на сумму 123 410 рублей, второй на сумму более восьми тысяч.

Сегодня продолжается судебное разбирательство по делу футболистов, которые остаются под арестом.