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Компания Кокорина и Мамаева в день драки потратила почти 400 тыс. рублей

сегодня, 19:26

Стало известно, сколько денег потратили нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября, когда произошло несколько драк, вследствие которых футболисты оказались в СИЗО «Бутырка». О тратах компании сегодня рассказал прокурор.

В деле имеется чек из кафе. Стоимость по счету составила 264 790 рублей. В нем присутствуют в том числе и алкогольные напитки. Также из клуба «Эгоист» имеется два чека. Один на сумму 123 410 рублей, второй на сумму более восьми тысяч.

Сегодня продолжается судебное разбирательство по делу футболистов, которые остаются под арестом.

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n272nm
n272nm ответил Тага Дага
   384 / 957
сегодня в 21:00
Ты случайно не защищаешь их интересы в суде...а может родственник?Это наши налоги с тобой. ..поэтому я почти не смотрю наш "супер "футбол. ....
Я не защищаю их интересы в суде. Я просто удивляюсь людям, у которых отсутствуют мозги. "Это наши налоги с тобой... "(С) ты представляешь сколько налогов платят Кокорин с Мамаевым при их зарплатах, которые они получают в белую?! Ты и я со своими налогами, нервно курим в сторонке. А теперь попробуй осознать тот факт, что Кокорин с Мамаевым платят налоги на порядок больше, чем ты зарплату получаешь. Подчеркну, они не воруют,Ю не берут взяток и не пилят откаты.
Sergey Z
Sergey Z ответил Литейный 4
   106 / 957
сегодня в 20:59
Хорошо погуляли. И заметьте на свои деньги гуляли. Гыгыгы
А, то, что за эти деньги можно вылечить ребёнка, тоже ГЫ-ГЫ-_ГЫ? Дай, Бог, тебе такого "здоровья"!!!
Charismatic
Charismatic ответил n272nm
   644 / 957
сегодня в 20:57
Хочу посоветовать альтернативно одаренным не считать деньги в чужом кошельке. Считаете, что Кокорин с Мамаевым получают бабки просто так?! Велкам на поле, докажите, что вы достойны этих денег. Раз Кокорин с Мамаевым - бездельники, у вас есть прекрасные шансы доказать, что вы талантливая, работящая личность и способны творить чудеса на футбольном поле. А если вы на поле ничего не можете. а можете только считать бабки в чужом кармане и поливать грязью футболистов, то вы представляете из себя вовсе не талантливую работящую личность, а пустое место. В довершение, я подчеркну, в отличии от тех же чиновников, а ля узкоглазого Пака, Кокорин с Мамаевым не берут взяток и ничего не украли, заработав бабки своим трудом. Более того, оставив крупные суммы в кабаках, они в прямом смысле заплатили ЗП людям, которые там работают и принесли прибыль владельцам бизнеса.
А ты как считаешь, кокурин получает заслуженные деньги? В том же зените достаточно игроков которые заслуживают получать столько же, сколько и кокурин.
Charismatic
Charismatic ответил parallels
   644 / 957
сегодня в 20:55
при этом, будь на месте кокориных какой-нибудь хряк (кроме глушакова) - местные спартачи усиленно визжали бы, что это его - хряка! - личные деньги, и на что хочет - на то и тратит. какие же свиньи двуличные.
А пока что только бакланы визжат защищая отморозков и всячески выгораживая их.
Тага Дага
Тага Дага ответил n272nm
   310 / 957
сегодня в 20:54
Ты случайно не защищаешь их интересы в суде...а может родственник?Это наши налоги с тобой. ..поэтому я почти не смотрю наш "супер "футбол. ....
Sergey Z
Sergey Z ответил Михаил Славнов
   106 / 957
сегодня в 20:50
Больным детям должно государство помогать, а не платить пакам фантастические зарплаты из казны.
Покажи, документально, доходы Пака! И, ещё - есть такое слово - меценатство (почитай историю). Когда твой ребёнок будет умирать - вспомнишь мои слова (дай Бог им здоровья!). А доходы футболистов известны!
beefs
beefs
   155 / 957
сегодня в 20:49
чего считать чужое, тем более не украденное, другое дело за что они заработали такие деньги. Недавно обсуждали зарплату Игнатьева, это же та же песьня...
Palex
Palex ответил Морозовский
   59 / 957
сегодня в 20:48
Врёшь
Общение законченно. Совсем законченно.
Palex
Palex ответил Vik_ont25
   59 / 957
сегодня в 20:47
Ту уж извините, уважаемый. За кого на выборах проголосовали того и "танцуйте"!
Не умничай.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Морозовский
   5 / 957
сегодня в 20:45
Не защищают их поступок, что по голове Паку ударили, просто чужие деньги считать действительно ну такое.
particular
particular
   7 / 957
сегодня в 20:44
В деле есть чек, цифры и ажиотаж, но нет адекватности, ясности и логики...
Крестовский баклан
Крестовский баклан ответил parallels
   485 / 957
сегодня в 20:43
при этом, будь на месте кокориных какой-нибудь хряк (кроме глушакова) - местные спартачи усиленно визжали бы, что это его - хряка! - личные деньги, и на что хочет - на то и тратит. какие же свиньи двуличные.
Да ты уже с воображаемыми хряками разговариваешь? Ну ну...
parallels
parallels
   3 / 957
сегодня в 20:41
при этом, будь на месте кокориных какой-нибудь хряк (кроме глушакова) - местные спартачи усиленно визжали бы, что это его - хряка! - личные деньги, и на что хочет - на то и тратит. какие же свиньи двуличные.
n272nm
n272nm
   384 / 957
сегодня в 20:39
Хочу посоветовать альтернативно одаренным не считать деньги в чужом кошельке. Считаете, что Кокорин с Мамаевым получают бабки просто так?! Велкам на поле, докажите, что вы достойны этих денег. Раз Кокорин с Мамаевым - бездельники, у вас есть прекрасные шансы доказать, что вы талантливая, работящая личность и способны творить чудеса на футбольном поле. А если вы на поле ничего не можете. а можете только считать бабки в чужом кармане и поливать грязью футболистов, то вы представляете из себя вовсе не талантливую работящую личность, а пустое место. В довершение, я подчеркну, в отличии от тех же чиновников, а ля узкоглазого Пака, Кокорин с Мамаевым не берут взяток и ничего не украли, заработав бабки своим трудом. Более того, оставив крупные суммы в кабаках, они в прямом смысле заплатили ЗП людям, которые там работают и принесли прибыль владельцам бизнеса.
Морозовский
Морозовский ответил Palex
   20 / 957
сегодня в 20:36
Я их не защищаю,более того, я за то,что бы они понесли наказание. НО! По закону РФ,а не по закону того, от кого идет этот беспредельный цирк с 18 следователями и ручной судьей.Что касается пропитых денег это не наше с тобой дело,ну ни как не наше.
Врёшь
Palex
Palex ответил Морозовский
   59 / 957
сегодня в 20:34
Ёпта, вАм не стыдно эту грязь(сделал вывод так после прочтения допроса в газете СЭ) защищать, У вАС там уже не болото, а жижа навозая.
Я их не защищаю,более того, я за то,что бы они понесли наказание. НО! По закону РФ,а не по закону того, от кого идет этот беспредельный цирк с 18 следователями и ручной судьей.Что касается пропитых денег это не наше с тобой дело,ну ни как не наше.
4RT
4RT
   278 / 957
сегодня в 20:34
Нужно всем в футбол идти играть.Пусть всё прахом пропадёт и все с голодухи подохнут,за то мячик по пинаем за такие то бабки
Vik_ont25
Vik_ont25 ответил Palex
   470 / 957
сегодня в 20:32
Ту уж извините, уважаемый. За кого на выборах проголосовали того и "танцуйте"!
Palex
Palex ответил goalaktika
   59 / 957
сегодня в 20:30
И я об этом. Челу про все это не стал объяснять
Я к тому,что это их личные деньги и тратить они их могут,как хотят.Более того,Кокорин детскому дому помогает.
Морозовский
Морозовский ответил Palex
   20 / 957
сегодня в 20:29
Епта,а тебе то кто в футбол запрещал играть?
Ёпта, вАм не стыдно эту грязь(сделал вывод так после прочтения допроса в газете СЭ) защищать, У вАС там уже не болото, а жижа навозая.
cska plus
cska plus ответил Agamaga
   6 / 957
сегодня в 20:28
Как зарабатывают так и тратят. Не футболисты установили эти ценники на зарплаты и трансферы. От них вреда намного меньше, чем от депутатов, которые как на конвейере штампуют антинародные законы.
и чиновники типа пака, которые успешно под эти законы опорожняют бюджет.
Agamaga
Agamaga
   205 / 957
сегодня в 20:26
Как зарабатывают так и тратят. Не футболисты установили эти ценники на зарплаты и трансферы. От них вреда намного меньше, чем от депутатов, которые как на конвейере штампуют антинародные законы.
goalaktika
goalaktika ответил Palex
   404 / 957
сегодня в 20:25
Социальное неравенство?А как тебе зарплата депутата 450 тысяч и зарплата учителя 25-30 тысяч? Или зарплата условного 47 Баскова и водилы-дальнобойщика? Как тебе такое неравенство?
И я об этом. Челу про все это не стал объяснять
cska plus
cska plus ответил Морозовский
   6 / 957
сегодня в 20:24
Ага, работяги, ёпта! Приехали с вахты с "Силы Сибири" - расслабились!
Странно, а ростовские футболёры в шахтах пашут?
Palex
Palex ответил Морозовский
   59 / 957
сегодня в 20:23
Ага, работяги, ёпта! Приехали с вахты с "Силы Сибири" - расслабились!
Епта,а тебе то кто в футбол запрещал играть?
grazie100
grazie100
   206 / 957
сегодня в 20:23
А сколько тратят в день владельцы самых больших в мире яхт и отнюдь не первой экономики в мире? Заплатить то они заплатили , но эти блюда приготовленные в этих кафе , этих денег точно не стоили.Прокурора возмутила сумма заплаченная футболистами, за какие-то фуагра и трюфеля , всем кроме него и пары фанатов наплевать ....Про оппонентов там сидящих он не сообщил почему-то ....
nikoladolgov
nikoladolgov
   427 / 957
сегодня в 20:22
Щща что боролись на то и напоролись !
Сантус
Сантус
   84 / 957
сегодня в 20:22
Траты Пака в тот день тоже считали?Ну что за цирк...помоему уже всем понятно что это показательная порка...хавай пипл...)
goalaktika
goalaktika ответил parallels
   404 / 957
сегодня в 20:21
ты понимаешь, насколько задрал этот стандартный тарасовский скулёж? чуть что - в любой непонятной ситуации прикрывайся детьми! это их деньги, и не тебе указывать, на что они могли их потратить. и тебе правильно говорят - кокорин, в отличие от тебя, в благотворительности замечен был. одни делают - другие хрюкают.
В отличии от меня? Ты меня лично знаешь? Нет. Вот и говорю тебе помолчи!
ЛЕСОМ!
kasyak7
kasyak7
   795 / 957
сегодня в 20:19
А по началу сразу после драки приводили другие цифры =2,5 ляма.
Теперь 400 тыс.
Наверное скоро отпустят..
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