Боярский: «Кричалку „Хоп, давай-давай, доминируй, унижай“ я не поддерживаю»

сегодня, 16:37

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский признался, что не поддерживает кричалки фанатов, в которых есть пренебрежительное отношение к сопернику.

Я не против фанатов, если дело не касается грубости, хамства, мата и пренебрежительного отношения к сопернику. Я это не принимаю. Есть джентльмен, который сидит на трибуне, и есть хамло, которое ради того, чтобы проявить себя, может оскорбить неповинного болельщика. И кричалку «Хоп, давай-давай, доминируй, унижай» я тоже не поддерживаю.

Также Боярский считает, что по итогам нынешнего сезона петербургская команда станет чемпионом России.