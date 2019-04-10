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Боярский: «Кричалку „Хоп, давай-давай, доминируй, унижай“ я не поддерживаю»

сегодня, 16:37

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский признался, что не поддерживает кричалки фанатов, в которых есть пренебрежительное отношение к сопернику.

Я не против фанатов, если дело не касается грубости, хамства, мата и пренебрежительного отношения к сопернику. Я это не принимаю. Есть джентльмен, который сидит на трибуне, и есть хамло, которое ради того, чтобы проявить себя, может оскорбить неповинного болельщика. И кричалку «Хоп, давай-давай, доминируй, унижай» я тоже не поддерживаю.

Также Боярский считает, что по итогам нынешнего сезона петербургская команда станет чемпионом России.

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Все комментарии
Serg3.12
Serg3.12 ответил Scuderia Ferrari
   10 / 963
сегодня в 17:33
Фан Зенита проявил уважение к другим фанам Ты призываешь проявлять неуважение к другим фанам ;)
Призываю вести себя достойно на своём стадионе всех, чтобы приезжающие с командой на выезд были спокойны
Footbolista
Footbolista ответил Scuderia Ferrari
   9 / 963
сегодня в 17:14
порт
порт
   554 / 963
сегодня в 17:07
Иди лучше Тосно поддержи.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Footbolista
   5 / 963
сегодня в 17:06
В смысле отдоминируют? Можно поточнее?
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Serg3.12
   5 / 963
сегодня в 17:05
Фан Зенита проявил уважение к другим фанам

Ты призываешь проявлять неуважение к другим фанам

;)
Footbolista
Footbolista ответил Serg3.12
   9 / 963
сегодня в 17:04
Вот их и отдоминируют тогда)...
Serg3.12
Serg3.12
   10 / 963
сегодня в 16:53
Вот с этой кричалкой и приезжайте в другие города поболеть за Зенит)))
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   449 / 963
сегодня в 16:45
Реально, 56ьная кричалка. "Забивай, сколько захочется" и "Зарядим все вместе намного лучше", но вместо них уже года четыре скандируют эту херню.
25процентный клоун
25процентный клоун
   20 / 963
сегодня в 16:40
"хоп хоп ,давай давай,на колени залезай,зай" дружеская из Ленинграда,свежая
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