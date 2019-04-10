Анчелотти: «Эмери гораздо более опытен в Лиге Европы, чем я»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги Европы против лондонского «Арсенала».

Нам нужно обороняться лучше, но это не значит, что завтра мы проведем матч в защите. Завтра ничего еще не решится, но мы можем упростить или усложнить себе ответный поединок.

Успехи Эмери с «Севильей»? Это совсем другая история. Здесь другие игроки, другая команда, у которой началась новая эра. «Арсенал» по-прежнему серьезный соперник в Премьер-Лиге и Европе. Мы уважаем этот клуб и гордимся тем, что сыграем против него в четвертьфинале.

Эмери гораздо более опытен в Лиге Европы, чем я. Это фантастический тренер.