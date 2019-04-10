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Анчелотти: «Эмери гораздо более опытен в Лиге Европы, чем я»

сегодня, 21:42
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиЗавтра в 22:00 Не начался

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги Европы против лондонского «Арсенала».

Нам нужно обороняться лучше, но это не значит, что завтра мы проведем матч в защите. Завтра ничего еще не решится, но мы можем упростить или усложнить себе ответный поединок.

Успехи Эмери с «Севильей»? Это совсем другая история. Здесь другие игроки, другая команда, у которой началась новая эра. «Арсенал» по-прежнему серьезный соперник в Премьер-Лиге и Европе. Мы уважаем этот клуб и гордимся тем, что сыграем против него в четвертьфинале.

Эмери гораздо более опытен в Лиге Европы, чем я. Это фантастический тренер.

Команды в лондонском матче рассудит бригада испанца Альберто Ундиано Мальенко.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   5 / 959
сегодня в 21:53
Папа Карло подколол тренеришку.
Left Boy
Left Boy
   603 / 959
сегодня в 21:47
папик Карло накажет экс-свинку
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