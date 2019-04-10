Монтелла: «Когда позвонила „Фиорентина“, о деньгах мы даже не говорили»

44-летний специалист Винченцо Монтелла прокомментировал свое возвращение на пост главного тренера «Фиорентины».

Семья Делла Валле и директор Панталео Корвино убедили меня. Тогда, в конце бурной эпохи, «Фиорентина» была другой. Увидим на поле, чего нам удастся достичь. Если останемся едиными, достигнем большего. Фанаты разочарованы, поскольку ждут от клуба лучших результатов. Энтузиазма у них поубавилось, нужно это исправить.

Мы продолжим с игроками, которые достаточно решительны и не хотят останавливаться на прошлом, готовы смотреть в будущее. Скажу также болельщикам, что если нам удастся быстро взять себя в руки, это может быть исторический сезон.

Я принял предложение, поскольку люблю профессию тренера. Это не правда, что альтернатив у меня не было. У меня было много предложений, в том числе от итальянских клубов, но они были неубедительны.

За эти годы я тоже изменился, появилось больше седых волос. Опыт помог мне стать лучше. Я безумно люблю эту работу и вижу игроков, которые способны развиваться. Когда позвонила «Фиорентина», финансовый вопрос мы даже не обсуждали.