ГлавнаяНовости

Пике: «ПСЖ тоже был явным фаворитом после первой игры с МЮ»

сегодня, 03:13
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Защитник «Барселоны» Жерар Пике подчеркнул, что «сине-гранатовые» не должны расслабляться после победы над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в выездном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. В предыдущем раунде турнира МЮ дома проиграл «Пари Сен-Жермен» со счётом 0:2, но сумел победить в гостях (3:1) и выбить парижан из ЛЧ.

После того, что МЮ сделал в матче с ПСЖ, нет никаких оснований полагать, что дело сделано. ПСЖ тоже был явным фаворитом после первой встречи, они играли намного лучше, и посмотрите, чем всё закончилось. В футболе может произойти всё что угодно, поэтому мы должны максимально сосредоточиться на ответный поединок.

Мы показали превосходную игру в защите. С точки зрения оборонительных действий, сейчас мы находимся в лучшей форме за этот сезон.

Играть здесь очень тяжело. Это стадион с большой историей, здесь потрясающая атмосфера, и вам приходится играть под большим давлением.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Альба: «Считаю, что дисквалифицировать Косту на 8 матчей будет перебором»
Сегодня, 04:28 Комментарии1
Тальяфико: «Надеемся, что забьём в Турине больше, чем один гол»
Сегодня, 03:42 Комментарии1
Сандро: «Дома надо сыграть так же, как с „Атлетико“, или даже лучше»
Сегодня, 02:48 Комментарии1
Альба: «Это очень хороший результат»
Сегодня, 02:30 Комментарии0
Щесны: «Результат огорчает, но „Ювентус“ показал хорошую игру»
Сегодня, 02:12 Комментарии0
Семеду: «В ответной встрече с МЮ будем играть так, словно счёт 0:0»
Сегодня, 01:53 Комментарии1
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100