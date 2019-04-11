Пике: «ПСЖ тоже был явным фаворитом после первой игры с МЮ»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике подчеркнул, что «сине-гранатовые» не должны расслабляться после победы над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в выездном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. В предыдущем раунде турнира МЮ дома проиграл «Пари Сен-Жермен» со счётом 0:2, но сумел победить в гостях (3:1) и выбить парижан из ЛЧ .

После того, что МЮ сделал в матче с ПСЖ , нет никаких оснований полагать, что дело сделано. ПСЖ тоже был явным фаворитом после первой встречи, они играли намного лучше, и посмотрите, чем всё закончилось. В футболе может произойти всё что угодно, поэтому мы должны максимально сосредоточиться на ответный поединок.

Мы показали превосходную игру в защите. С точки зрения оборонительных действий, сейчас мы находимся в лучшей форме за этот сезон.

Играть здесь очень тяжело. Это стадион с большой историей, здесь потрясающая атмосфера, и вам приходится играть под большим давлением.