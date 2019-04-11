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РФС создал юношескую футбольную лигу

сегодня, 15:08

Глава РФС Александр Дюков сообщил, что юношеская футбольная лига среди команд, составленных из игроков до 17 лет, будет создана в России.

Для 16-17 летних ребят нужен турнир, в котором они могли бы получать соревновательную практику высокого уровня, проведение первенства России по круговому принципу, как РПЛ, позволит нужную практику дать. Сейчас формат молодежного первенства размыт, кто-то использует эти команды, чтобы дать восстановиться возрастным игрокам. Эти разные подходы делают менее эффективными данные соревнованиями, у каждого клуба свой подход, этой практики недостаточно, чтобы прогрессировать.

Мы приняли решение о создании юношеской футбольной лиги U-17, которая будет проводиться в круговом формате на протяжении года. В первом турнире примут участие 12 команд, которые имеют наибольший рейтинг среди школ и академий, туда войдут клубы РПЛ, но также школы, которые не представлены никак ни в ФНЛ, ни в ПФЛ. УОР 5, СДЮШОР «Зенит» и ряд школ, которые не имеют клубов в РПЛ.

Ранее Дюков сообщил, что РФС будет аттестовывать футбольные школы и академии.

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Все комментарии
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   84 / 965
сегодня в 15:25
Давно пора.
ДСА
ДСА
   138 / 965
сегодня в 15:24
Интересно будет ли там Дальний Восток?
Denkuz
Denkuz
   34 / 965
сегодня в 15:09
Пока к РФС, как и к правительству, доверие нулевое.
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