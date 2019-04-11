РФС создал юношескую футбольную лигу

Глава РФС Александр Дюков сообщил, что юношеская футбольная лига среди команд, составленных из игроков до 17 лет, будет создана в России.

Для 16-17 летних ребят нужен турнир, в котором они могли бы получать соревновательную практику высокого уровня, проведение первенства России по круговому принципу, как РПЛ , позволит нужную практику дать. Сейчас формат молодежного первенства размыт, кто-то использует эти команды, чтобы дать восстановиться возрастным игрокам. Эти разные подходы делают менее эффективными данные соревнованиями, у каждого клуба свой подход, этой практики недостаточно, чтобы прогрессировать.