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Ребров: «Доля вратаря — она такая: ждать, терпеть, не сдаваться, работать»

сегодня, 13:57

Вратарь «Спартака» Артем Ребров, восстанавливающийся после травмы, поддержал 21-летнего голкипера «красно-белых» Александра Максименко.

Доля вратаря — она такая: ждать, терпеть, не сдаваться, работать. В моей карьере было много моментов, когда я долго не выходил на поле. Мне казалось, что на меня уже не рассчитывают. Но я работал, пахал и отдавал всего себя своему делу. Приходил час, и я всегда брал свой шанс. Наверное, поэтому я так долго играю в таком большом клубе. И пройдя через ошибки, травмы, победы, я продолжаю свой путь именно здесь! Я жду, верю, готовлю себя к будущим играм.

Но с возрастом и опытом появилось еще одно важное дело: помогать молодым ребятам готовить себя к играм, передавать им свой опыт. Когда Максименко только начинал работать с нами, в 2015 году, я хорошо помню как сказал ему: «Сейчас ты 3-й вратарь, но в любой момент можешь стать первым. Работай и всегда будь готов ухватиться за свой шанс, он обязательно придет». И вот, через какое-то время Песьяков сломался, и мы с Максимом работали вдвоем.

Этот чемпионат Макси начинал основным, и я всегда был рядом, так же как и он со мной, когда уже я начал играть, а Селя был в лазарете. И вот сейчас, когда уже мы с Селиховым попали в лазарет, скорее всего, доигрывать чемпионат придется молодому парню. Это тот шанс, когда нужно брать свою птицу счастья в свои руки.

Лично я верю. Верю в то что я восстановлюсь и помогу команде, в каком бы качестве меня ни видел тренерский штаб и клуб. Верю, что Селя как можно скорее восстановится от травмы и станет еще сильней. А еще верю в то, что наша вратарская команда очень сильная. Не хочу говорить самая сильная, чтобы не обижать ребят из других команд, они достойны уважения.

Я хорошо помню, как когда-то многие говорили, что у нас слабые вратари. Это длилось 2-3 года. Но в нас верили тренеры, команда, клуб. И мы стали чемпионами, а команда вратарей внесла большой вклад в общий успех. Я призываю и сейчас: верьте в наших вратарей, в «Спартак», что бы ни происходило. Человек на этой позиции должен знать и быть уверен, что в него верят.

Всему свое время, результат будет. Промежуточные итоги важны, но главнее всего — общая, глобальная цель. Мы сосредоточены на ней и пашем ради ее исполнения.

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Все комментарии
Egorium
Egorium ответил la_masia
   65 / 965
сегодня в 15:11
В Спартаке хоть какая то есть ротация вратарей. В ЦСКАкии как стало одно дно, так и стоит...
Семинулевый, пятиголовый и курьезноголовый, как на подбор.
Беланов
Беланов ответил la_masia
   186 / 965
сегодня в 14:43
В Спартаке хоть какая то есть ротация вратарей. В ЦСКАкии как стало одно дно, так и стоит...
Ну да. 3 пропустил - на лавку, 7 пропустил - на лавку. А там квалификации, Рапиды всякие... Для вратаря спартачей сыграть больше 6 матчей в ЕК - это уже повод высечь их имена в граните в музее Федуна
cska plus
cska plus
   6 / 965
сегодня в 14:32
Соскучился по штангам.
la_masia
la_masia
   61 / 965
сегодня в 14:31
В Спартаке хоть какая то есть ротация вратарей.
В ЦСКАкии как стало одно дно, так и стоит...
Кошк 47
Кошк 47
   593 / 965
сегодня в 14:21
Главное,больше пламенных поцелуев штанг!
makkie
makkie
   27 / 965
сегодня в 14:17
Реброву пора уже карьеру завершать - возраст берет свое, а спасителем Артем никогда не был.
Тащил то, что должен, изредка совершая сейвы. Пусть молодежь теперь играет.
Alladins
Alladins
   48 / 965
сегодня в 14:12
Как причастному к ОПГ, скоро потребуется переход в ростов.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   24 / 965
сегодня в 14:07
Тяжело вратарю иногда бывает, может не сдержаться и сожрать одну из штанг.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 965
сегодня в 14:04
У вратарей спартачей доля такая, пропускать по 5-7 мячей за шиворот. Гыгыгы
Антиспамм
Антиспамм
   122 / 965
сегодня в 13:59
Дело вратаря - любить штангу, как жиго.
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