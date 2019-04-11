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Моуриньо: «0-2 от „Ливерпуля“ - не приговор для „Порту“»

сегодня, 14:10
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль17.04.2019 в 22:00 Не начался

Португальский специалист Жозе Моуриньо прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Порту» (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Даже трёх забитых мячей в ответном матче хозяевам может не хватить. У команды Сержиу Консейсау были шансы и в первой встрече. В Ливерпуле играть непросто. Мне кажется, португальцы попытались действовать вторым номером, адаптироваться к незнакомым условиям, но из-за этого утратили свою идентичность и перестали быть похожи на себя.

Если проанализировать, то в большинстве случаев в защите у них было по пять человек. Однако 0:2 — это не приговор, у них остаются шансы. «Ливерпуль», возможно, защищался даже больше, но делал это успешнее. «Порту» не смог создать множества голевых моментов.

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Все комментарии
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
сегодня в 14:25
Не неси ерунду маур!
ДСА
ДСА
   138 / 965
сегодня в 14:18
Моуриньо перестал разбираться в футболе.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   84 / 965
сегодня в 14:14
Да не гони это уже приговор)
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