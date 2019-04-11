Моуриньо: «0-2 от „Ливерпуля“ - не приговор для „Порту“»

Португальский специалист Жозе Моуриньо прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Порту» (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Даже трёх забитых мячей в ответном матче хозяевам может не хватить. У команды Сержиу Консейсау были шансы и в первой встрече. В Ливерпуле играть непросто. Мне кажется, португальцы попытались действовать вторым номером, адаптироваться к незнакомым условиям, но из-за этого утратили свою идентичность и перестали быть похожи на себя.

Если проанализировать, то в большинстве случаев в защите у них было по пять человек. Однако 0:2 — это не приговор, у них остаются шансы. «Ливерпуль», возможно, защищался даже больше, но делал это успешнее. «Порту» не смог создать множества голевых моментов.