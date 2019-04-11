ГлавнаяНовости

Акинфеев: «Не собираюсь возвращаться в сборную»

сегодня, 18:22

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что еще не думал о планах после завершения футбольной карьеры.

При каких условиях я могу возобновить карьеру в сборной? Скорее всего, ни при каких.  Что буду делать после футбола? Думаю, что сфер для деятельности много, надо выбирать ту сферу, которая тебе по душе. Сейчас мне по душе футбол, параллельно я могу заниматься образовательными и другими проектами. Основная занятость - это футбол, а что будет после, все увидят, я сам пока не знаю.

33-летний футболист завершил карьеру в сборной России в октябре прошлого года.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Безденежных: «Вернблум - мерзкий игрок»
Сегодня, 17:57 Комментарии13
Карпин: «Пускай молодежь лучше играет в гаджеты, чем спивается»
Сегодня, 17:39 Комментарии20
Карпин: «Стало меньше уважения со стороны молодых игроков»
Сегодня, 17:32 Комментарии9
Елагин: «Если не пригласят комментировать АПЛ, стреляться не буду»
Сегодня, 14:53 Комментарии17
Карпин назвал лучшего игрока и тренера мира
Сегодня, 14:40 Комментарии16
Карпин: «Не думаю, что возврат во времена СССР - самый правильный вариант»
Сегодня, 14:33 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Sergey Z
Sergey Z
   131 / 964
сегодня в 18:31
Всё по делу сказал!!!
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 964
сегодня в 18:31
Правильно, пусть другие теперь играют! Успехов с ЦСКА!
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   62 / 964
сегодня в 18:29
И замечательно! Поменьше южнокорейских и мексиканских позоров будет!
drug01
drug01
   129 / 964
сегодня в 18:26
Решение принял возврата нет!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100