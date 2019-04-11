Акинфеев: «Не собираюсь возвращаться в сборную»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что еще не думал о планах после завершения футбольной карьеры.

При каких условиях я могу возобновить карьеру в сборной? Скорее всего, ни при каких. Что буду делать после футбола? Думаю, что сфер для деятельности много, надо выбирать ту сферу, которая тебе по душе. Сейчас мне по душе футбол, параллельно я могу заниматься образовательными и другими проектами. Основная занятость - это футбол, а что будет после, все увидят, я сам пока не знаю.